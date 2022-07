Les Roches Marbella conmemora los 25 años de su primera graduación

El Palacio de Congresos de Marbella se ha convertido en epicentro de talento. Les Roches y École Ducasse, escuela fundada por Alain Ducasse, el chef con más estrellas Michelin del mundo, conocido por su vocación docente, se han unido para homenajear a la generación instruida en las aulas de Les Roches Marbella desde 1995.

25 años de talento que han conseguido situar a la institución en la élite de la formación hotelera, contribuyendo al fortalecimiento del destino y al desarrollo del turismo.

En total, y durante estas más de dos décadas, Les Roches ha forjado e impulsado las carreras de alumnos de hasta 100 nacionalidades, compitiendo con universidades de Estados Unidos o Suiza. Una red, integrada por más de 4.000 graduados, a la que ahora se incorporan 216 más; representantes de 66 países. Pertenecen a la VIII promoción del Diploma de Postgrado en Dirección Hotelera Internacional, la V promoción del Máster en Dirección Hotelera Internacional, la III promoción del Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo, la III promoción del Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional, la VII promoción Diploma de Postgrado en Hospitality Management y la XXXI promoción Título Universitario (BBA) en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas.

La ceremonia de graduación ha estado presidida por Carmen Diaz García, delegada de Educación, Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Marbella. En el acto también han intervenido

representantes de Les Roches, entre ellos Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, Mano Soler, director del campus de Les Roches Marbella y Jon Loiti, director académico de Les Roches Marbella.

Alain Ducasse, que ha recibido el Premio Les Roches Marbella "Hospitality Golden Key Award" por su contribución a la historia de la hospitalidad, las artes culinarias y la educación, ha recordado el papel crucial de la industria hotelera en su carrera. "Fue en el restaurante Le Louis XV del Hôtel de Paris en Mónaco donde obtuve mis primeras tres estrellas en 1990. Era la primera vez que un restaurante de hotel obtenía esta distinción. Desde esa fecha no he dejado de colaborar con la hotelería". El éxito, ha asegurado Ducasse se fundamenta en las personas y en la innovación. "Nuestro sector está en constante cambio y nuestros clientes exigen constantemente algo nuevo. Así que tenemos que ser constantemente conscientes de cómo cambia el mundo y tener siempre la agilidad de innovar. Y, en un sector de servicios como el nuestro, el factor humano marca la diferencia. Es el factor humano el que proporcionará la calidad del servicio al cliente, y la clave de la innovación".

Durante el acto, se han entregado el resto de los galardones correspondientes a la 19ª edición: Les Roches Marbella "Mentor Award" a Dr. Christine Demen-Meier, ex CEO Les Roches; Les Roches Marbella "Social Responsibility Award" a Fundación Harena, y Les Roches Marbella "Way of Life Award" a María Acebedo Roix.

Aprendizaje experiencial

Las experiencias de aprendizaje que coexisten en Les Roches, basadas en el modelo experiencial, con el inglés como lengua compartida y de interacción, y su entorno multicultural, garantizan que sus estudiantes desarrollen una mentalidad global, habilidades lingüísticas, soft-skills y destrezas comerciales. Una carta de presentación que dota a los alumnos de las mejores oportunidades.

En los próximos años, los jóvenes que hoy estudian en Les Roches serán los nuevos directores de hotel en los mejores destinos, los ejecutivos que encabecen la renovación en el servicio al cliente de las grandes firmas de moda o belleza, o los que implanten nuevos modelos de negocio asentados en la innovación. Hasta un 33% se convertirán en emprendedores.

Los directivos especializados en Hospitality Management forman parte de empresas de tecnologías, aerolíneas, gobiernos y embajadas, marcas de lujo, agencias de eventos, startups y otras muchas industrias que buscan profesionales capaces de trazar estrategias directivas, sin olvidar la experiencia del consumidor y la cohesión y gestión de equipos. Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches corrobora: "Antes de la pandemia, en Les Roches nuestros graduados recibían una media de 5 ofertas laborales, y desde hace unos meses, con más demanda que oferta, llegamos a alcanzar hasta 10. Es un síntoma de lo que sucede en el mercado. Las oportunidades están resurgiendo con fuerza".

Oferta educativa

Les Roches Marbella, cuyo calendario académico está organizado por semestres, recibirá a nuevos alumnos el próximo mes de septiembre. Entre su oferta académica, estudios de grado, postgrado y máster; todos diseñados y actualizados cada año por un comité de expertos internacional.

Programas flexibles que como confirma Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches, dan respuesta a las necesidades de los alumnos y de los profesionales que buscan una formación continua: "los estudiantes han tomado un papel activo y son ellos los que demandan un enfoque que garantice una proyección personal y profesional del más alto nivel. Les Roches es la respuesta a lo que ellos necesitan y a lo que demanda la industria".

La oferta educativa de Les Roches Marbella, convertida en un campus inteligente, cubre todas las áreas del sector hospitality: desde el Título BBA en Dirección Hotelera Global y Empresas Turísticas con cuatro especializaciones (Emprendimiento en el sector hotelero, Desarrollo y Gestión de Resorts y Estrategias de Marketing Digital); hasta el área de postgrado y máster con el Diploma de Postgrado en Hospitality Management, el Máster en Dirección Hotelera Internacional, el Máster en Dirección de Marketing para el Turismo de Lujo o el Máster Executive en Dirección Hotelera Internacional.

