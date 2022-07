La comunidad educativa pide medidas adicionales a la beca extra de 100 euros anunciada por Sánchez

La comunidad educativa ha reclamado que la beca extra de 100 euros mensuales para los cerca de un millón de estudiantes mayores de 16 años de toda España anunciada este martes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vaya acompañada de más medidas de apoyo a los alumnos y las familias que den estabilidad ante la crisis.

Esta medida tendrá un crédito extraordinario de 400 millones de euros que costará esta medida entre septiembre y diciembre, pero la beca continuará para todos los alumnos becados en las etapas no obligatorias de la enseñanza (Bachillerato, FP y Universidad) durante todo el curso 2022-2023.

Aunque ha asegurado que una beca de 100 euros extra mensuales "está bien" y se ha mostrado "muy a favor" de la nueva medida, la presidenta de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), Andrea Henry, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que "surgen muchas dudas" y ha pedido entregar la nueva ayuda "a partir de los doce años para personas que cumplan ciertos requisitos económicos, en vez de hacerlo a partir de los dieciséis años para todo el mundo".

"El fondo lo entendemos pero creemos que tiene que ir acompañado de otras medidas. 100 euros están bien pero nos gustaría que esta beca se ampliara a todos los estudiantes, no solo a partir de 16 años", ha precisado Henry, destacando que "el resto también está sufriendo las consecuencias de la situación actual".

Así, ha añadido que es "bastante más prioritario" actualizar y reformular los criterios de las ayudas actuales, ya que con el aumento de la inflación "tienen que reestructurarse y aumentarse todos los umbrales económicos de las becas actuales".

"Nos gustaría que fuera para todos los estudiantes, no se tienen más gastos con quince años que con dieciséis y ver de qué manera se va a estipular, si va a ser para todo el mundo indistintamente. Si todos lo pudieran recibir será genial pero eso quizás no va a pasar y si es así nos gustaría que se priorizara a los estudiantes con menos recursos", ha reivindicado la presidenta de CANAE.

El presidente de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), Nicolás Marco Hernández, también considera que esta iniciativa es "un buen paso" pero ha indicado que estarán a la espera de "ver cuál va a ser la letra pequeña" de este aumento y de "cuándo va a llegar ese dinero". "No sabemos de dónde va a salir ese dinero, habrá que ver cuándo se hará el ingreso y cómo. No lo vemos insuficiente peor sí que se queda bastante corto", ha dicho.

"Es un aumento bastante necesario si se comprometen a hacer el ingreso cuanto antes. A lo mejor es posible ese ingreso mensual pero viendo como funciona el sistema no sabemos si lo conseguirán", ha comentado Marco Hernández.

Las familias piden más ayudas ante la crisis

Por su parte, las familias han dado la bienvenida a la beca extra de 100 euros, pero han advertido de que se necesitan ayudas que den estabilidad ante la crisis y no duren solo cuatro meses, y han reclamado que se destinen a toda la comunidad educativa y no solo a los alumnos que ya disfruten de una beca.

Durante su discurso durante el Debate del Estado de la Nación, Sánchez ha dicho que la beca extra para alumnos de Bachillerato, FP y Universidad "la recibirán cerca de 1 millón de estudiante de toda España, de septiembre a diciembre". No obstante, fuentes del ministerio de Educación han precisado a Europa Press que el jefe del Ejecutivo se refería al crédito extraordinario de 400 millones de euros que costará esta medida entre septiembre y diciembre y que la beca continuará para todos ellos durante todo el curso 2022-2023.

El coste de la beca en los seis meses de 2023 ya no se sufragará mediante crédito extraordinario sino que irá incluido en los Presupuestos Generales del Estado para 2023, que se están elaborando en estos momentos, según han precisado las mismas fuentes.

La presidenta de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres (CEAPA), María Capellán, ha calificado el anuncio de "interesante" porque permitirá invertir más en la educación de los estudiantes, cubriendo, por ejemplo, los costes de desplazamiento o la compra de materiales. Sin embargo, ha abogado por que no se destine solo a los que ya gozan de becas y se amplíe también en edad. "Que más alumnos sean becados", ha demandado.

Desde la Confederación de Padres de Alumnos (COFAPA), la presidenta, Begoña Ladrón de Guevara, ha destacado a Europa Press que "todo lo que sean ayudas" es "bien recibido", pero ha cuestionado que sea una medida "puntual" cuando las familias necesitan estabilidad. "No sé si es una ayuda lo suficientemente estable para ver resultados en medio de una crisis económica que si es estable", ha advertido, para incidir en que, debido a la situación económica, es necesario hacer una nueva revisión las situaciones personales de las familias.

"No me parece mal que se conceda una nueva beca, pero si es de una manera extraordinaria y solo para ya becados, me parece una discriminación extraordinaria para los que no gozan de una y pueden necesitarlo", ha expresado, por su parte, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro Caballero.

De este modo, y a la espera de ver los detalles de estas becas, ha urgido a unas ayudas que tengan una base "que no cree discriminación", ya sea por la edad o para el "colectivo que de momento no tiene acceso a ayudas". "Si es una medida excepcional, por la situación económica, que sea una norma que sea genérica para todos los estudiantes, que se beneficie toda la comunidad educativa. Todos estamos hasta el cuello en mayor o menor medida", ha sentenciado.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (FEDADI), Toni González Picornell, ha hecho una valoración "muy positiva" de la beca extra: "Cualquier ayuda que tenga el alumnado o las familias en estos momentos de crisis con precios disparados en cualquier sector es muy bienvenido".

No obstante, ha indicado que "sería mejor una cuantía mayor", pero ha añadido que entiende que "la coyuntura económica" actual y que las ayudas "están fijadas con unos presupuestos que tienen que cumplir unas cuestiones". "Somos conscientes de las restricciones presupuestarias", ha apostillado.