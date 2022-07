Vodafone impulsará las competencias digitales de la comunidad universitaria de la UEMC

Vodafone, como parte de su propósito de inclusión digital para todos, ha firmado hoy un acuerdo con la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid para poner en marcha el proyecto de reskilling 'You Can Be Digital' entre la comunidad universitaria, con el objetivo de potenciar las competencias digitales dentro de la institución.

Así, profesores, alumnos y personal de administración y servicios de la universidad podrán aprender en este ámbito y conocer de primera mano el entorno tecnológico que les rodea.

Con esta iniciativa, la operadora líder en Europa implementará un proyecto piloto con el que se pretende impulsar la formación inicial en competencias digitales, con especial foco en el profesorado y, sobre todo, en el entorno de los alumnos, pudiendo incluso conceder créditos homologados en los distintos grados. El programa de aprendizaje se ofrecerá a los más de 5.000 alumnos (presenciales y semipresenciales) y a los 500 profesionales entre personal de administración y servicios (PAS) y personal docente e investigador (PDI). En un futuro, el proyecto podría escalar con posteriores cursos de habilidades digitales de niveles superiores.

"Acercar a la comunidad universitaria el estudio de las nuevas competencias digitales supone una oportunidad única para poner en valor su importancia, ya que facilitan el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la creatividad y la comunicación", asegura Bülent Bayram, director de Recursos Humanos e Inmuebles de Vodafone, quien considera este proyecto "una gran oportunidad para avanzar en el camino hacia una sociedad digital inclusiva y sostenible para todos trabajando desde la base que constituye la educación".

Por su parte, Juan Vicente García Manjón, vicerrector de Innovación y Conexión Empresarial de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, asegura que "las competencias digitales son clave para la empleabilidad de los egresados universitarios, ya que hay una implantación masiva en todos los ámbitos profesionales y favorece su capacidad de adaptación y flexibilidad laboral". Además, apunta que "también los profesores universitarios encuentran en las habilidades digitales un aliado para implantar nuevas metodologías docentes, poner en marcha nuevos modelos de aprendizaje, personalizar la enseñanza y favorecer la inclusión. En ese sentido, la UEMC reforzará sus planes de capacitación digital para alumnos y profesores en el marco de este acuerdo con Vodafone".

Reciclaje en competencias digitales

'You Can Be Digital' es el proyecto de reskilling o reciclaje en competencias digitales lanzado por Vodafone en noviembre de 2020 para los empleados de la compañía y que ahora se va a replicar en el ámbito universitario. Esta iniciativa forma parte del plan estratégico de transformación de la compañía 2020-2023 en su esfuerzo por garantizar el progreso profesional y la máxima capacitación técnica de sus empleados.

Entre las oportunidades que ofrece este plan destaca la formación en las 8 habilidades digitales definidas por el marco europeo DIGCOMP: gestión de la información, aprendizaje continuo, identidad digital, comunicación digital, seguridad y hábitos tecnológicos, trabajo en red, cultura digital y visión estratégica. Gracias a esto, se ofrece la oportunidad a los alumnos de obtener un análisis detallado de sus fortalezas y reforzar aquellas áreas que supongan mayor dificultad con contenidos específicos.

Con este programa, cuya duración aproximada es de 20 horas, los empleados de la compañía ya han podido potenciar su capacidad de aprendizaje, conocer de primera mano las herramientas digitales a su disposición y descubrir diversas técnicas y herramientas para aumentar su productividad y optimizar su tiempo.