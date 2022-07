Livensa Living consolida su crecimiento con la apertura en septiembre de dos nuevas residencias universitarias

Livensa Living abrirá las puertas de sus dos nuevas residencias universitarias en España el próximo mes de septiembre coincidiendo con el inicio del nuevo curso académico. Estos dos nuevos alojamientos, ubicados en Getafe-Madrid y Granada, se suman a la amplia red de residencias de estudiantes de la compañía ubicadas en diferentes localidades de la Península Ibérica, conformando un total de 18, y consolidándose así, como la primera empresa del sector con presencia en España y Portugal.

En concreto, la Residencia Madrid Getafe, ubicada junto al campus de la Universidad Carlos III de Madrid, contará con 401 camas, distribuidas en 261 estudios individuales y 70 estudios dobles. Por su parte, la nueva residencia Granada Fuentenueva está ubicada cerca del campus del mismo nombre y dispone de 258 camas. Con estas dos nuevas incorporaciones, en total, Livensa Living suma ya cerca de 7.000 camas en la Península Ibérica, en ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Salamanca, Valencia, Málaga, Sevilla, Granada, Lisboa, Oporto y Coimbra. Tal y como ha expresado Pavlina Chandras, COO en Livensa Living, "la apertura de estos dos nuevos complejos supone un gran hito para Livensa Living ya que nos permite reforzar nuestra presencia en dos de las ciudades con mayor atractivo universitario en España, tanto para estudiantes nacionales, como extranjeros".

"Esperamos que nuestros futuros residentes disfruten al máximo de estos espacios y de su experiencia universitaria, una de las etapas vitales y formativas más bonitas, con todas las comodidades necesarias y en un lugar donde podrán crecer, conectar, aprender de otros y disfrutar de actividades únicas", añade Pavlina.

Este compromiso se traduce en el programa Student Life, donde Livensa Living apuesta por cuatro pilares: el wellbeing, tanto bienestar físico como mental; la sostenibilidad con espacios comprometidos con reciclaje, la reutilización y el consumo de proximidad; la conexión, con actividades que fomentan el networking y la relación entre estudiantes, y social a través de charlas y encuentros con un claro compromiso solidario, así como acciones específicas en beneficio de la comunidad local donde se ubican. Espacios inspiradores y dinámicos En este sentido, Livensa Living concibe el alojamiento como un eje central en la etapa formativa y, por ello, busca establecer un nuevo estándar en el sector en la península. Por ello, ambos nuevos espacios dispondrán de instalaciones diferenciales como gimnasio, áreas de estudio y biblioteca, espacios de reunión social, cine, zonas de juego y salas multimedia, espacios al aire libre, parking de bicis y coches etc. Granada, cuenta además, con una piscina, y Getafe, por su parte, dispone de cocinas compartidas para los residentes que no quieran acogerse al régimen de media pensión o pensión completa que ofrece la residencia con el colaborador externo Do Eat!, enfocado a reinventar el concepto tradicional de catering universitario, fomentando una alimentación saludable y equilibrada. Con el objetivo de crear comunidades dinámicas, multiculturales y positivas, la compañía, que inició un proceso de rebranding y rediseño de sus espacios, ha buscado redefinir la experiencia estudiantil proveyendo a los alumnos entornos inspiradores y dinámicos. Para ello sus complejos cuentan con un diseño contemporáneo y accesible a través de espacios completamente equipados, tanto para la vida en común como para el estudio, y garantizando siempre la seguridad y el bienestar de sus residentes. En este sentido, ha contado con la colaboración del Diseñador de Interiores Ernesto de Ceano, quien ha establecido las bases de los nuevos espacios, junto al Estudio Candela Factoría. En cada uno de sus proyectos, y dentro del marco y estilo de Livensa Living, se intentan reflejar referencias, guiños y giros culturales y lingüísticos de la ciudad donde está ubicada la residencia. En el caso de Madrid-Getafe, la decoración de espacios comunes combina neones, frases inspiracionales o expresiones típicas como el '¡Hola Chato!', con láminas de reinterpretación de obras de arte de los principales Museos y espacios públicos de Madrid, como la cabeza de bebé Noche y Día de la estación de Atocha, detalles del Guernica, Las Meninas, del Jardín de las Delicias o la Maja Vestida y la Maja Desnuda, entre otros. En Granada, el diseño gráfico de la residencia se ha inspirado en los mosaicos, detalles y vivos colores de la Alhambra o diseños inspirados en la cerámica de Fajalauza, poniendo en relieve el entorno privilegiado en el que se encuentra la residencia. Al igual que en otras decoradas por este equipo de profesionales, se incluyen también neones en los que se leen frases características del lugar, como el ¡hello Compae!, 'Viva Graná', extractos de Federico García Lorca o del refranero granadino, así como citas de Ernest Hemingway, dibujados manualmente, tras un minucioso estudio de las tipografías de los callejeros de Granada, adaptando los colores a la carta cromática, inspirada en los azulejos de la Alhambra. Además, Livensa Living ha apostado por crear espacios únicos gracias a la colaboración con la asociación de arte urbano Rebobinart y a la participación de diferentes artistas que, con sus obras, ofrecen arte efímero a los residentes, vecinos y visitantes de la ciudad. En concreto, el colectivo madrileño Boa Mistura ha puesto el toque de color en la Residencia de Getafe con su tradicional juego de yuxtaposición de palabras, geometrías y paletas de colores. Mientras, la ilustradora y muralista Marina Capdevila ha plasmado en su obra mural en Granada, a través de sus característicos personajes, el aprendizaje a lo largo de la vida.

En el caso de los 3 establecimientos que se incorporaron a la cartera de Livensa Living el pasado mes de marzo 2022, en Aravaca-Madrid, Marina Real-Valencia y Marqués de Pombal-Lisboa con 215, 400 y 330 camas respectivamente, la compañía se encuentra completando todo el proceso de rebranding, para iniciar la campaña de verano y el curso académico 22/23, con la nueva imagen y valores gráficos de Livensa.

