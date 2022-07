Los alumnos del Máster en Banca y Mercados Financieros de SANFI concluyen su estancia académica en Londres

Los alumnos del Máster en Banca y Mercados Financieros de Santander Financial Institute (SANFI), centro de la Fundación UCEIF, finalizan con éxito su estancia académica en Londres donde durante cinco días visitaron diferentes instituciones académicas y empresariales de máximo nivel.

En este sentido, los alumnos de la actual promoción, acompañados por algunos estudiantes de las dos anteriores ediciones que no tuvieron la oportunidad de cursar la estancia debido a la COVID-19, recibieron dos seminarios teóricos/prácticos en Regent's University, una de las principales y más prestigiosas universidades de Reino Unido. Allí se formaron durante dos días sobre 'Trading in Financial Markets' y 'Fintech and Financial Innovation'. Asimismo, visitaron la sede de Londres de Hult International Business School, donde recibieron una formación sobre liderazgo directivo. Esta escuela de gran reputación e impulsora del talento empresarial a nivel mundial tiene sede, además de en Londres, en Boston, San Francisco, Dubái y Nueva York.

Además, los alumnos tuvieron una jornada de trabajo con directivos de Santander UK en la sede del Banco en la capital londinense. Allí pudieron trabajar y formarse con profesionales de las áreas de Auditoría Interna, Estrategia y Desarrollo Corporativo, Wealth Management, Seguros y Banca Privada y Movilidad profesional. Al final de la jornada, exalumnos del Máster pertenecientes a la comunidad de SANFI Alumni tuvieron un encuentro con los alumnos para contarles sus experiencias profesionales y personales en Santander UK.

Otra de las visitas de carácter formativo que los alumnos pudieron realizar durante la estancia académica fue al despacho de abogados Hogan Lovells. Allí los estudiantes tuvieron una mañana de trabajo sobre legislación europea e internacional en materia de protección de datos y finanzas corporativas. Además, los alumnos también pudieron disfrutar de un tour cultural por las zonas más emblemáticas de la ciudad y por la City, visitando, entre otros edificios de interés, el Banco de Inglaterra.