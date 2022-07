Convertirse en ciudadano global con un 'Gap Year' en otro idioma

Hay muchas razones por las que un estudiante podría querer tomarse un gap year o un tiempo formándose, por ejemplo, en idiomas.

Por lo general, los estudiantes lo ven como una oportunidad para adquirir experiencia profesional o personal, alcanzar metas específicas y/o explorar intereses personales. Explorar el mundo ofrece una gran sensación de logro y confianza al ingresar a la universidad o en un puesto de trabajo. Aunque los beneficios de tomarse un año sabático se extienden mucho más allá del placer de viajar por el mundo, las experiencias únicas ayudan a descubrir qué es importante en la vida, a tomar mejores decisiones y obtener un enfoque más concreto para perseguir las propias pasiones. Se podrían enumerar un listado extenso de beneficios de un Gap Year experimentar el mundo, tener tiempo para aprender algo nuevo, obtener una cualificación, mejorar el currículum, ganar dinero, conocer gente nueva Un sinfín de beneficios con los que poder contar grandes historias.

Ciudadano global

Un año sabático en el extranjero es una de las formas más efectivas de convertirse en un ciudadano global, desarrollar un impresionante conjunto de habilidades y fluidez en el idioma.

Un Gap Year es una opción interesante para aquellos que no saben qué estudiar, pero también para los que sí lo saben. Para los primeros, desde EF, que ofrecen una educación de inmersión cultural a través de programas lingüísticos, de viajes, de intercambio cultural y académicos en más de 100 países, recomiendan invertir en un idioma y experiencia fuera, porque será un año aprovechado, con el que se mejorarán las soft skills y le ayudarán a ser un profesional competente en cualquier sector. Pero si se sabe qué estudiar, sea antes o después de empezar la carrera, los jóvenes necesitan aprender bien un idioma y vivir una experiencia fuera.

Cristóbal Marín hizo un gap year en Cape Town (Sudáfrica) durante 9 meses y tras hacer prácticas con EF, pasó a KPMG y ahora trabaja en Zurich. Marín hizo pasó su estancia en el extranjero después de terminar la universidad pues consideraba que necesitaba mejorar su nivel de inglés y así poder mejorar sus posibilidades laborales. Marín destaca que "al tomar un año sabático, decides emprender una aventura que te cambiará personalmente, pues conoces a personas de todas las partes, con las cuales, aprendes todos los días y vives momentos que jamás olvidarás". "Pude mejorar mi nivel de inglés y así, desarrollar parte de mi carrera profesional en inglés ya que me abrió las puertas para poder trabajar en diferentes partes del mundo", añade. Este alumno sostiene que lo que más le valió de esta experiencia fue "confianza, no tener miedo ante la adversidad, correr riesgos, apreciar lo que tienes y que la vida es un continuo aprendizaje".

En cinco continentes

EF cuentan con más de 50 años de experiencia llevando a alumnos al extranjero. Tienen 54 campus repartidos en 14 países de cinco continentes y sedes en EEUU, Reino Unido, Canadá, Irlanda, Malta, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Singapur, Alemania, Francia, Italia, Japón y Corea del Sur.

La directora de EF Madrid, Valeria Valencia, nos cuenta algunos detalles más sobre toda esta aventura en el extranjero.

¿Cuánto se incremente el nivel de aprendizaje de un idioma si se hace una inmersión en el extranjero?

En EF tenemos una metodología propia de enseñanza donde garantizamos la subida de un subnivel cada 6 semanas. Nuestros niveles están vinculados al Marco Europeo de Referencia (MCER) y el progreso está garantizado gracias a las clases con profesores, clases de comunicación, lecciones interactivas, conferencias semanales y asignaturas de interés especial (Aunque dos personas tengan el mismo nivel, cada uno de ellos tiene necesidades específicas; uno comunicación, el otro inglés de negocios por lo que ofrecemos "optativas" específicas para que el aprendizaje del idioma sea muy personalizado). Con esta garantía, un estudiante que realiza un Gap Year de 6, 9 u 11 meses nota una mejora en el idioma claramente destacable para su currículum y su futuro laboral.

"Un estudiante que realiza un Gap Year de 6, 9 u 11 meses nota una mejora en el idioma claramente destacable para su currículum y su futuro laboral"

¿Cuáles son los idiomas del futuro en un mundo global?

El inglés sigue siendo el idioma más importante para comunicarse alrededor del mundo. Actualmente, en este mundo globalizado, donde las empresas de varios países interactúan a diario, trabajan en proyectos conjuntos, negociaciones, etc. el idioma básico de comunicación es el inglés. ES por ello que igual que antes era un plus tener el inglés en el CV, ahora sabemos que es básico y esencial para aplicar a cualquier puesto de trabajo.

Ahora, sabemos que está llegando muy fuerte el chino mandarín. Tenemos muchos padres que han apostado fuerte en que sus hijos desde muy pequeños viajen a campamentos de verano en inglés, y ya más mayores, antes de empezar la carrera o al terminarla, los mandan a estudiar un año académico a ciudades como Singapur, para empezar con el chino mandarín.

Hay muchos profesionales que deciden hacer un parón en su vida laboral para vivir una experiencia que les aporte nuevos conocimientos. ¿Qué habilidades se adquieren? (soft skills?)

En España muchos trabajadores hemos sido y estamos aun siendo educados en el mundo del "titulitis". Una carrera, un máster Nos han preparado para un mundo que ya no existe y no para el mundo que estamos viendo emerger. Es por ello que muchos profesionales deciden hacer un parón en su vida e irse al extranjero a estudiar un idioma y así enfrentarse a situaciones reales que les ayude a mejorar las demandas soft skills. El irte a un país nuevo, donde no se habla tu idioma pero tienes que hacerte entender, donde no tienes conocidos o familiares cerca, donde en clase tienes que trabajar proyectos/trabajos con personas de otras culturas te ayuda ganar competencias como resolución de problemas, trabajar en equipo, capacidad de liderazgo, obtener dotes comunicativas y organizativas, disciplina, adaptación rápida a los cambios, capacidad de aprendizaje, paciencia y empatía. Habilidades básicas para el mundo laboral de hoy y del futuro.

¿Qué supone un Gap Year para una jóven que no ha entrado en el mercado laboral aún?

En España hay mucho estudiante universitario que tiene dificultades para encontrar un buen trabajo. Y al mismo tiempo, las empresas españolas dicen que no encuentran a las personas con las habilidades que necesitan. El Gap Year en un CV o en una entrevista de trabajo supone un salto diferenciador frente a otros candidatos. Tal como comentábamos en la pregunta anterior, es salir de la zona de confort, es ganar un idioma y unas habilidades básicas en este mundo globalizado y de cambios continuos.

"El Gap Year en un CV o en una entrevista de trabajo supone un salto diferenciador frente a otros candidatos"

¿Qué ofrece vivir en el extranjero durante un Gap Year?

Irte al extranjero a estudiar un Gap Year es irte con la seguridad de que vuelves con un idioma bien aprendido (no es lo mismo aprender un castellano en los bares que en un colegio), de que vas a tener gente local que te podrá ayudar a conocer la ciudad, a moverte por los sitios típicos, a tener planes y actividades diarias e, incluso, a poder tener una experiencia laboral o quedarte a vivir allí.

Dependiendo el tipo de Gap Year que quiera hacer el estudiante, puede elegir el enfocarse solo en el aprendizaje del idioma (por ejemplo cuando se quiere aprender un idioma desde cero como el chino, alemán, francés, italiano, japonés ); el combinar el estudio con materias académicas relacionadas a una carrera (Negocios, relaciones internacionales, diseño y moda, arte y medios de comunicación, Hotel y turismo o salud); o el preparase para entrar en una universidad del destino para estudiar una carrera o un máster. En EF Education First aseguramos la entrada a una universidad del país donde esté estudiando el alumno.

En definitiva, desde mi punto de vista, lo que ofrece realmente un Gap Year, es libertad. Libertad para decidir qué quieres ser, dónde quieres vivir o dónde quieres trabajar.

¿Cómo mejora un Gap Year la empleabilidad?

La mejora de una manera radical. Gracias al hacer un Gap Year, te vuelves bilingüe en un idioma, por lo que para ti ya no existen barreras geográficas a la hora de buscar un empleo. Además, el dominio de otros idiomas potencia la comunicación entre personas, lo que fomenta el networking. Y, como comenté anteriormente, ayuda a que tu CV destaque entre los mil de candidatos que pueden aplicar a la misma oferta.

¿Cuáles son los países más demandados para cursarlo?

Para tener una experiencia en el extranjero de larga duración, la mayoría de los estudiantes eligen destinos cómo Estados Unidos, Australia o Canadá.

Tal vez, la transformación educativa necesita la reformulación de nuevas cuestiones, ¿qué preguntas deberíamos hacernos mirando al futuro?

Creo que son muchas las preguntas que nos tendríamos que hacer referentes a la educación y el futuro pero, si tuviera que decir alguna relacionada al estudiar en el extranjero sería; ¿qué tipo de metodología es importante para aprender un idioma? Los psicólogos diferencian entre memoria compresiva y memoria repetitiva o mecánica. La primera, la comprensiva, es cuando uno aprende algo, lo comprende, lo relaciona con situaciones de su día a día, con cosas que ya sabe y es capaz de utilizarlo. Por su lado, la repetitiva o mecánica, tal como el nombre indica, es aquella en la que los conocimientos se adquieren de manera mecánica y cuanto más, mejor. Algunos aprendizajes hay que hacerlos de manera repetitiva, está claro, pero, en el caso de los idiomas, no funciona. Para aprender una lengua, lo importante es no aprender el idioma, es vivir el idioma. Es aprender a través de una metodología, como nuestro EF Efekta System, con la cual ponemos a nuestros estudiantes en situaciones reales y del día a día. Se trabaja por proyectos, a través de gamificación, del aprendizaje basado en resolución de problemas, de flipped classroom sistemas que fomentan el trabajo en equipo, el debatir ideas, el hacer uso diario de las tecnologías y que unido al vivir en otra ciudad, te llena de situaciones reales, que están dentro de tu día a día y que así, son fáciles de aprender y difíciles de olvidar.

Por último, otra pregunta que me haría relacionado a algo que comenté en una de las anteriores preguntas sería; si lo más importante es tener una carrera, estudiar luego un máster ¿por qué a día de hoy siguen habiendo tantas personas cualificadas diciendo que no encuentran trabajo y, por otro lado, a las empresas les cuesta encontrar personal? Desde mi punto de vista, una de las razones claves es el no tener una experiencia en el extranjero.