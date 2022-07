Sindicatos anuncian huelga el 7 y 28 de septiembre buscando un inicio de curso "ingobernable" en Cataluña

Los sindicatos educativos Ustec·Stes, CC.OO., Intersindical-CSC, Aspepc·Sps, UGT, CGT y Usoc han convocado huelga para el 7 y el 28 de septiembre con el objetivo de tener un inicio de curso "ingobernable".

Lo han anunciado en una rueda de prensa conjunta este jueves, en la que han concretado que el día 7 habrá una concentración frente al Parlament a las 12 horas, y el día 28 una manifestación unitaria en Barcelona, que terminará frente a la Conselleria de Educación.

Además, para el día 5 han llamado a llevar camisetas reivindicativas y empapelar con carteles los centros de infantil y primaria, en su primera jornada de curso que culminará, prevén, con concentraciones ante los ayuntamientos por la tarde.

Las organizaciones también han animado a la comunidad educativa a hacer asambleas y encerrarse en los centros educativos las semanas del 12 al 23 de septiembre.

Portavoces

Por parte de Ustec·Stes, Eli Pericas ha lamentado que "el president y el Govern no han querido resolver el conflicto" pero, no obstante, ha apuntado que durante el mes de julio todavía hay tiempo para negociar la situación e intentar tener un inicio de curso con normalidad --en sus palabras--.

Marga Romartínez, de CC.OO., ha afirmado que la Conselleria no ha organizado bien el inicio de curso porque en la primera semana todavía habrá asignaciones de alumnos a los centros y ha afeado que la Conselleria "no tiene demasiadas ganas de resolver el conflicto", por lo que, además de las acciones para septiembre presentadas este jueves, el conflicto seguirá, ha afirmado.

El portavoz de Intersindical-CSC Bernat Pèlach ha asegurado que el curso próximo empezará con una situación "peor que la actual" por la pérdida de los refuerzos Covid-19 que, en su opinión, el aumento de personal anunciado por el departamento no compensa, porque responde a una subida demográfica: escuelas e institutos tendrán 2.000 docentes menos, según su cálculo.

Xavier Massó, de Aspepc·Sps, ha dudado de que se puedan aplicar los nuevos currículos el 7 de septiembre, cuando empezará el curso en los institutos, porque todavía no se han publicado los decretos correspondientes.

En nombre de UGT, Lorena Martínez ha sostenido que el profesorado ha sufrido "modificaciones en su horario laboral y en sus tareas como personal docente" en el marco del nuevo calendario escolar.

Marta Minguella, de CGT, ha asegurado que se han dado amenazas de apertura de expediente a docentes y ha definido a Josep Gonzàlez-Cambray como "el peor conseller de la historia de la educación pública".

El portavoz de Usoc Carles Viñallonga ha criticado que el departamento no haya implementado la reducción de una hora lectiva en infantil y primaria que ofrecieron a los sindicatos en la negociación del anterior ciclo de huelgas, independientemente de que las organizaciones no la aceptaran porque no incluía a los institutos: "Si no lo hacen es por desinterés y menosprecio".

