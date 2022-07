SAS y Schiller International University firman un convenio de colaboración para la formación de expertos en ciencia de datos

SAS, líder en analítica y The Global American University, Schiller han firmado un convenio de colaboración para impulsar la formación de perfiles expertos en ciencia de datos. Este acuerdo responde a la necesidad de dar respuesta a la creciente demanda de perfiles capaces de analizar e interpretar la gran cantidad de datos que hay en el entorno y que manejan las compañías e instituciones, especialmente en España. De esta manera, los profesores y más de 150 estudiantes de los grados Business Analytics, Computer Science, Applied Maths o el Master de Data Analytics serán los primeros beneficiados de la firma de este acuerdo, con una formación en analítica avanzada que les permitirá explorar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos de una manera rápida, ágil y sencilla.

En la rúbrica de este convenio, que ha tenido lugar en el campus de The Global American University, Schiller en Madrid, han estado presentes por parte de la universidad Marta Muñiz Ferrer, CEO President, Victoria M. Bamond, Chief Academic Officer and Provost y Antonio Naranjo, Global Academic Chair Tech & Data , mientras que por parte de SAS han acudido a la firma Christian Gardiner, director general de SAS en España y Portugal y Adriana Rojas, academics alliances leader en SAS Iberia.

Según un reciente estudio de Esmi, en 2021, más de 143.000 ofertas de trabajo incluían certificaciones SAS como uno de los requisitos para acceder al puesto. Su director general para España y Portugal, Christian Gardiner, ha explicado que "el objetivo de SAS es ayudar a los estudiantes a desarrollar aquellas capacidades y habilidades en las áreas de analítica avanzada y ciencia de datos que demandan cada vez más las empresas, organismos públicos e incluso la sociedad. Deseamos que, gracias a nuestra ayuda y compromiso, se conviertan en los grandes líderes de la transformación digital. Con este acuerdo, impulsaremos la democratización del mundo del dato en todos los niveles y para todos los estudiantes, a la vez que impulsamos la economía española".

En palabras de Marta Muñiz, se trata de "un gran acuerdo que impulsa el aprendizaje de nuestros estudiantes en un área clave para cualquier entorno profesional, como es Data Science, y que sin duda potenciará su empleabilidad, Hoy en día, es fundamental saber manejar los datos que ofrece la inteligencia artificial para ser más eficientes, identificar nuevas oportunidades de negocio y planificar mejor las estrategias de marketing y ventas."

Los estudiantes podrán además obtener las siguientes certificaciones: examen de SAS Certified Specialist: Base Programming Using SAS 9.4; examen de SAS Certified Professional: Advanced Programming Using SAS 9.4; examen de SAS Certified Statistical Business Analyst: Regression and Modeling; examen de SAS Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya; y examen de SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics.