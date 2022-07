MIOTI añade nuevas empresas a su programa de prácticas laborales para reforzar su compromiso con el talento digital

MIOTI Tech & Business School, la primera escuela de tecnología aplicada a los negocios, ha firmado acuerdos con Mercedes-Benz, Repsol, Acciona, NEORIS, Pelayo, Securitas Direct, Janssen, Minsait, P&G, Metiora y Vithas para cubrir la creciente demanda de nuevos puestos de trabajo digitales que están experimentando las mismas.

Gracias a su programa de prácticas laborales, su Máster en Data Science & Analytics, dirigido a recién graduados, ayudará a estas empresas de primer nivel a incorporar becarios formados en las tecnologías que requieren sus negocios, y a contratar talento para puestos de trabajo de urgente necesidad.

"Es un privilegio que empresas tan reconocidas en sus respectivos sectores sigan confiando en nosotros para cubrir esos perfiles técnicos que más se están demandando en nuestro país. Son ya más de un centenar las corporaciones que han confiado en MIOTI para reducir esa brecha de talento digital que tanto impacto está teniendo en el mercado laboral. Y es que MIOTI nació precisamente para que la oferta de talento digital sea cada vez mayor, ya que estos nuevos puestos de trabajo están marcando el futuro del mercado laboral", afirma Fabiola Pérez, cofundadora y CEO de MIOTI.

Según el estudio "Empleabilidad y Talento Digital" que la Universidad Autónoma de Madrid ha llevado a cabo en colaboración con la Fundación VASS, en 2021 se quedaron sin cubrir en torno a 7.000 vacantes por falta de competencias y, de no corregirse la situación, la carencia de perfiles técnicos se agravará, a razón de 50.000 profesionales adicionales cada año.

Además, a pesar de que el número de jóvenes que desean estudiar y trabajar en estas especialidades es cada vez mayor, solo son 8.147 los egresados de disciplinas informáticas que se integran definitivamente al mercado laboral, una cifra muy pobre para las más de 14.000 empresas con procesos de contratación activos para especialistas TIC.

"Los avances tecnológicos y la progresiva digitalización llevan años generando profundos cambios en el mercado laboral. Lo hacen modificando las habilidades y profesiones más demandadas, pero también introduciendo nuevas formas y modalidades de trabajo. Estos cambios han provocado un desajuste global entre las capacidades de los trabajadores y las necesidades del mercado, que amenaza con incrementarse a medida que se acelera la transformación tecnológica y digital de las economías más avanzadas", continúa Fabiola Pérez.

Bajo su filosofía Learning By Doing, MIOTI trabaja en la formación TIC de dos formas distintas: los programas de 'upskilling' con el objetivo de actualizar las competencias de los profesionales en activo; y los programas 'reeskilling', que implican el reciclaje y preparación de un profesional para que desarrolle una tarea para la cual no tiene competencias técnicas. A través de estos proyectos de formación, MIOTI ha conseguido que más de 3.500 alumnos accedan a nuevas oportunidades laborales.

De hecho, la escuela ha llegado a un acuerdo de colaboración con el Instituto Tecnológico de Massachussets de Boston (MIT), y en concreto con su centro de emprendimiento, el Martin Trust Center. Este acuerdo implicará dotar a MIOTI de recursos y formación adicional, como el contar con profesores de esta prestigiosa universidad en sus programas Executive, con el objetivo de impulsar aún más la formación de talento TIC en España y seguir ayudando a empresas de primer nivel a cubrir sus nuevos puestos de trabajo.

