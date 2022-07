ISDI y la Universidad Complutense de Madrid presentan el primer Máster Global en Turismo Digital

ISDI y la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han firmado un acuerdo para unir prestigio, calidad educativa y especialización y tecnología digital en el lanzamiento del Máster en Digital Travel & Tourism, un título propio de la UCM diseñado en colaboración entre la escuela de negocios y la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad.

Se trata del primer programa máster global especializado en la digitalización de un sector tan estratégico para nuestro país como el del turismo, que representa el 12% del PIB y genera 2,5 millones de empleos. Un sector profundamente afectado en sus márgenes por la intermediación digital, por la COVID y la crisis económica y que necesita desesperadamente reinventarse bajo un nuevo modelo digital.

El Máster in Digital Travel & Tourism (MDT) es un programa integral sobre negocio digital aplicado al sector turístico, impartido íntegramente en inglés, con una duración de 8 meses y en un formato híbrido que combina las clases online con la posibilidad de cursarlo en cualquiera de sus dos campus presenciales: Madrid y Ciudad de México.

Desde el punto de vista del programa, el Máster in Digital Travel & Tourism combina el prestigio académico y la amplia experiencia docente de la Facultad de Turismo y Comercio de la Universidad Complutense con los contenidos, tecnología y metodologías de ISDI, la escuela líder en formación en negocio y tecnología digital. El claustro docente combinará profesores titulares de Turismo de la Universidad Complutense y profesionales en activo del sector de turismo digital aportados por ISDI (entre ellos directivos de AirBnB, Booking, Google, Selina ). El máster seguirá una metodología learning by doing en los que se combinarán clases sobre la situación y oportunidad actual del sector, talleres hands-on en las tecnologías clave del sector y un proyecto en grupo de transformación digital de una empresa real del sector turístico. Una especialización 100% práctica y conectada con las necesidades del sector en la que los alumnos pondrán en práctica todos los conocimientos adquiridos e incluso lanzarán su propio e-commerce de travel al mercado.

La creación de este máster es fruto de un convenio de colaboración a largo plazo entre la Universidad Complutense e ISDI que incluye proyectos de investigación conjuntos, organización de programas, congresos y seminarios de formación en el ámbito digital, cooperación en formación del personal investigador, y colaboración en proyectos de emprendimiento y aceleración de startups, entre otras acciones. Otro resultado reciente de este convenio ha sido la apertura del Hub Digital de la Universidad Complutense para potenciar el impulso de la sociedad digital en LATAM en el campus de ISDI de Ciudad de México.

La primera edición del Máster in Digital Travel & Tourism comienza en noviembre de 2022 y está orientada a todas aquellas personas que desean desarrollar su carrera en el ámbito digital del sector turístico, el de mayor proyección y salario. Muchos de ellos son recién graduados que quieren complementar su formación especializándose tras finalizar su grado en la universidad. Otros son profesionales con experiencia laboral en el sector turístico que quieren reciclarse para acceder a los puestos digitales. Y otros muchos trabajan en otros sectores y quieren reconvertirse para encontrar su oportunidad en este entorno de alto potencial. Para favorecer la empleabilidad directa de los alumnos, durante la realización del máster estos podrán participar en prácticas optativas tutorizadas en algunas de las principales empresas de la industria, así como incorporarse a la Bolsa de Empleo de la escuela de negocios tras su finalización.

"En los últimos años, la digitalización y el COVID han cambiado el semblante del sector del Turismo y Viajes, tan estratégico para nuestro país. Como destino clave a nivel mundial, España necesita reinventar su modelo turístico para atraer a un viajero recurrente y de calidad. Como líder global de la industria, el sector español hotelero y de viajes debe transformar su modelo para reducir la intermediación, proporcionar la mejor experiencia y asegurar la sustentabilidad mientras a la vez genera mejores márgenes. Pero todo esto es imposible de acometer si en paralelo nuestro país no es capaz de desarrollar profesionales que sepan interpretar el marketing, la tecnología y la experiencia de usuario a la altura de la era digital. Es por ello que con el Máster in Digital Travel & Tourism posicionamos a nuestro país como el vector mundial de formación sobre el turismo en la era digital" sostiene Nacho de Pinedo, CEO de ISDI y del grupo Digitalent.