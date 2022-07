Los perfiles mejor pagados del sector Banca y Seguros y Business & Management Support en España en 2022

La digitalización y el desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA) marcan el presente y el futuro del sector Banca y Seguros de manera transversal. Trabajadores y usuarios son actores principales del proceso de transformación tecnológica al realizar la mayor parte de las gestiones

de manera telemática a través de aplicaciones y programas específicos.

Es una revolución tecnológica en pleno auge que ha dado un paso de gigante en 2020 y 2021 por la COVID-19.

La bajada en picado de la presencialidad en los bancos dio la gran oportunidad a la banca online, que se situó como la primera opción de los clientes, mientras que las compañías de seguros automatizaron y digitalizaron sus procesos operativos para adaptarse a las necesidades de la sociedad.

Además, el rol del secretariado tradicional ha evolucionado a pasos agigantados, y actualmente a estos perfiles se les considera como "Asistentes Ejecutivos/as", forman parte de los comités de dirección, manejan información sensible y confidencial y están al tanto de las decisiones estratégicas de las compañías y de las grandes operaciones empresariales. Son un pilar fundamental para los cargos ejecutivos de primer nivel.

En este contexto, Spring Professional, la consultora de selección de mandos medios y directivos del Grupo Adecco, presenta la V Guía Spring Professional del mercado laboral 2022 para Banca y Seguros y Business & Management Support, que analiza las posiciones más demandadas de estos sectores en España desde un punto de vista salarial, funcional y de distribución geográfica.

Banca: situación actual y predicciones para 2022

España ha vivido desde 2008 un proceso de reestructuración financiera con reducción de plantilla y de oficinas, agudizado desde 2020 por la irrupción de la COVID-19. Actualmente, hay 19.338 oficinas (a 31 de diciembre de 2021), un 58% menos que las 46.065 de hace quince años, y que lleva aparejada una reducción importante de plantilla. En este tiempo, se ha pasado de 238.272 trabajadores a 127.884.

Continuando con el mandato del Banco de España, que insta a una mayor concentración de entidades, el número de grandes compañías financieras del país se ha reducido a cuatro: Caixabank, Santander, BBVA y Sabadell. Además, existen seis grupos significativos: Bankinter, Unicaja, Ibercaja, Kutxabank, Liberbank y Abanca. Esta concentración continuará en los próximos meses en pro de la rentabilidad.

En cuanto a las entidades de crédito, en el panorama actual español existen 50 bancos (incluyendo la fusión de Caixabank y Bankia), 61 cooperativas de crédito, 39 Establecimientos Financieros de Crédito-EFC y el Instituto de Crédito Oficial-ICO, que puede considerarse un banco público con categoría de entidad de crédito.

La sucursal tradicional se ha reinventado para ofrecer al cliente una experiencia omnicanal al eliminar las barreras entre lo digital y lo físico para mejorar su experiencia. Por eso, ha aparecido el modelo de megasucursal o flagship, que se caracteriza por un mayor tamaño, horarios más amplios, digitalización de los procesos y servicios complementarios.

Sin embargo, la banca tradicional también se ha apoyado en las nuevas tecnologías para responder a las necesidades de un cliente que demanda más inmediatez, autonomía y transparencia. Las apps y las plataformas digitales se han convertido en la manera de interactuar con su banco, al menos una vez a la semana, para el 47,1% de los usuarios. Además, algunas sucursales han potenciado su red de agentes financieros y gestores remotos.

La previsión de caída del PIB en 2022 afectará a los bancos dejándoles a unos siete puntos por debajo del coste de capital sin generar rentabilidad y subrayando aún más la necesidad de hacer nuevas fusiones a corto plazo.

Las entidades se centrarán en el bienestar financiero de los clientes aconsejándoles para que gasten menos de lo que ganan, paguen las facturas a tiempo, tengan suficientes ahorros en productos financieros líquidos, posean suficientes ahorros o activos a largo plazo, su nivel de deuda sea sostenible y planifiquen los gastos a futuro.

La banca online crecerá y los bancos tenderán a abandonar las sucursales físicas a favor de la implantación tecnológica para la gestión de procesos en áreas de compliance, gobernanza de datos, riesgos, fraude y personalización.

Seguros: situación actual y predicciones para 2022

La industria aseguradora se enfrenta a dos grandes desafíos: el económico, con un entorno prolongado de bajos tipos de interés que se ha agravado por la inflación y la volatilidad en los mercados ante la guerra en Ucrania, y el reto legislativo debido a la reciente aplicación de normas de gran impacto. Por ejemplo, la fiscalidad de los planes de pensiones. Así, la innovación en las fórmulas de ahorro y el desarrollo de productos híbridos será clave para el buen funcionamiento del sector.

La persistencia de la alta inflación está motivando un cambio de orientación hacia políticas monetarias menos acomodaticias favoreciendo el desarrollo de los seguros de vida vinculados al ahorro y rentas vitalicias tradicionales.

Los retos a los que las aseguradoras se enfrentan este año son en realidad oportunidades de crecimiento que pasan por la digitalización al agilizar el proceso de suscripción, optimizar las acciones comerciales, modernizar la tarificación haciéndola más dinámica y personalizada, conseguir la fidelización de clientes y evitar su fuga o automatizar la gestión de documentos.

Business & Management Support: situación actual y predicciones para 2022

Los Asistentes Ejecutivos/as son perfiles transversales, que pueden dar soporte a cualquier nivel, en todo tipo de estructura. No son solo para el C level, cada vez es más habitual contar con Team Assistant para facilitar también el día a día a equipos multidisciplinares de cualquier área de la compañía. Son muy demandados en cualquier tipo de sector, principalmente en Banca, Consultoría, Energía, Servicios Financieros, Tax & Legal, Ingeniería & IT.

En 2020, debido a la pandemia, se apreció un estancamiento en la necesidad de este tipo de vacantes en el mercado, pero a partir de 2021 se ha notado un cambio de tendencia y un gran incremento de la demanda de este tipo de profesionales. Ahora es muy habitual que este tipo de perfiles adopten un modelo de trabajo híbrido, flexibilizándose así las jornadas, siempre dependiendo de las necesidades del puesto.

Se está produciendo una profesionalización del rol. Debido al aumento de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías y la cada vez más frecuente automatización en los puestos de trabajo, los/as Executive Assistant deben aportar mucho más que un simple soporte administrativo, para que la productividad de las organizaciones y la eficiencia de los directivos/as sean cada vez mayor, convirtiéndose en expertos/as en la gestión del tiempo y de la priorización.

A parte de las soft skills o habilidades blandas que son necesarias para el buen desarrollo de las funciones, se buscan perfiles innovadores con la capacidad de implementar nuevas ideas, habilidades lingüísticas avanzadas, y un buen manejo de las nuevas tecnologías.

Los perfiles y salarios en el sector Banca y Seguros

La transformación digital ha puesto de manifiesto la necesidad de nuevos perfiles profesionales adaptados a los hábitos de consumo actuales. La aparición de regulaciones en los últimos años ha favorecido que perfiles especializados en normativa ganen más peso que nunca. Por eso, la alta demanda de expertos en el mundo digital y en normativas ha provocado un aumento de su cotización en el sector.

Las retribuciones salariales del sector bancario y asegurador varían dependiendo del nivel de experiencia y de la provincia en la que se trabaje, pero también si el profesional está en una empresa nacional o pyme, o internacional / multinacional.

El/la Analista de Banca de Inversión M&A es el perfil mejor pagado y más demandado en España en 2022 dentro del sector bancario, y puede alcanzar los 100.000 euros anuales si supera la década de experiencia en una multinacional ubicada en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana, seguido del (a) Responsable Comercial de Medios de Pago, que puede llegar a percibir 85.000 euros anuales con más de cinco años de experiencia, y muy de cerca está el/la Analista de Riesgos, con 80.000 euros al año.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 70.000 euros anuales encontramos puestos como los de Analista/Técnico(a) de Prevención del Blanqueo de Capitales y Cumplimiento Normativo y Regulatorio (Compliance).

En el sector asegurador, el/la Gestor Comercial / KAM es el perfil mejor pagado en España en 2022 y puede llegar a percibir 80.000 euros brutos al año si supera los diez años de experiencia en una multinacional sita en la Comunidad de Madrid, Cataluña, Galicia, Asturias o la Comunidad Valenciana.

En el siguiente escalón están Actuario/a -que además es el más demandado- y Suscriptor/a, que pueden alcanzar los 70.000 euros anuales en una multinacional con más de una década de experiencia.

Por último, con remuneraciones que pueden superar los 65.000 euros anuales encontramos el perfil de Responsable de Operaciones y Control, y con hasta 50.000 euros al/la Responsable de Siniestros.

Los perfiles y salarios en el sector Business & Management Support

Las retribuciones salariales del sector Business & Management Support varían dependiendo del nivel de experiencia y de si el profesional está en una empresa multinacional o pyme, de los idiomas y de si es necesaria o no disponibilidad 24/7. A nivel Presidencial y Comité de Dirección es donde están los puestos más cotizados.

Los/as Executive Assistant de Presidencia y Personal Assistant son los perfiles mejor pagados en España en 2022 dentro del sector Business & Management Support, y pueden alcanzar los 60.000 euros anuales si superan la década de experiencia en una multinacional. Le sigue muy de cerca el perfil más demandado, Office Manager, que puede llegar a percibir 55.000 euros anuales con más de diez años de experiencia.

Con remuneraciones que pueden alcanzar los 52.000 euros anuales encontramos puestos como el de Executive Assistant de Dirección General/CEO. Por último, están los Assistant de Dirección Departamental, que pueden superar los 42.000 euros anuales en una multinacional con más de una década de experiencia.

Relacionados IEBS lanza formación gratuita en Blockchain y criptomonedas