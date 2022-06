Castilla-La Mancha publicará los nuevos currículos educativos en la primera quincena de julio

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha publicará en la primera quincena de julio los currículos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato que ha elaborado, "con la participación de la comunidad educativa", para dar cumplimento a la nueva ley educativa (la Lomloe), que comienza a aplicarse el próximo curso.

Así lo ha anunciado la titular de Educación, Rosa Ana Rodríguez, en la rueda de prensa para hacer balance sobre el desarrollo del curso escolar 2021-2022. Unos currículos que, según ha explicado, se han diseñado de la mano de los docentes (más de 200 han participado) y se han enriquecido con las aportaciones de la comunidad educativa.

Unas aportaciones que se han hecho, según ha informado, a través de un proceso de consultas públicas abierto en el Portal de Transparencia y a través de una serie de reuniones con las distintas asociaciones de los profesionales que conforman la docencia.

También han sido tenidas en cuenta las recomendaciones de los miembros del Consejo Escolar regional y escuchadas también las de las mesas sectoriales de educación, ha dicho.

Una vez cerrados los currículos, en la primera quincena del mes de julio serán aprobados "convirtiéndose Castilla-La Mancha en una de las primeras comunidades autónomas que los va a publicar", se ha congratulado la responsable de la educación castellanomanchega.

Sobre cómo queda la asignatura de Religión en los nuevos currículos, la consejera ha explicado que esta materia será ofertada desde Educación Infantil hasta el primer curso de Bachillerato. "Solamente hemos perdido una hora en Secundaria y se han mantenido los tiempos de Educación Infantil, Primaria y Bachillerato".

"La formación en esta materia para aquellas familias que lo decidan es la adecuada", ha apuntado la consejera de Educación.

Todos los padres podrán seguir optando a cursar la Religión Católica dentro de los centros educativos y la carga lectiva tanto en Infantil como en Primaria se mantiene siendo de hora y media y en Educación Secundaria, al aparecer nuevas materias, ha habido que reorganizar, para darle cumplimiento y cabida a todas las materias. Un reajuste de la carga lectiva que también afecta a otras materias.

Así, según ha explicado el viceconsejero de Educación, Amador Pastor, la materia de Religión aparece con una hora en cada uno de los cursos de educación Secundaria, "al mismo nivel que ya estaban trabajando algunas otras comunidades autónomas", ha precisado.

Siguiendo con este tema, la consejera ha añadido que la Religión "no tiene materia espejo", pero desde la Consejería sí se ha dicho a los centros qué tienen que hacer con el alumnado que no va a cursar Religión, es decir, tendrán una atención por parte del profesorado pero "no asociado a una materia específica" sino a "un componente de enriquecimiento competencial", ha añadido Amador Pastor.

Consejos escolares

De otro lado, y en el marco de la participación, la consejera ha recordado que durante este curso también se ha trabajado en la elaboración del primer decreto que regula el funcionamiento de los consejos escolares de los centros educativos de la región.

Según ha comentado, es la primera norma de este tipo que se aprueba desde las transferencias educativas en la región. Está previsto que se apruebe antes de finalizar el mes de julio.

De otro lado, Rodríguez ha señalado que el curso 2021-2022 ha sido "el de la tendencia hacia la normalización, el del impulso a la FP; el curso en que se ha continuado mejorando las condiciones laborales del profesorado; en el que se han seguido mejorando las infraestructuras educativas y en la que hemos apostado decididamente por la digitalización".

Un curso, ha añadido Rodríguez, en el que "Castilla-La Mancha ha destacado por su solidaridad y por poner en marcha nuevos programas de apoyo al alumnado vulnerable y en el que se ha trabajado para la puesta en marcha de la nueva Ley de Educación". La consejera ha querido dar las gracias a toda la comunidad educativa por su trabajo, esfuerzo y su implicación.

