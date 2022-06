Pilar Alegría destaca la apuesta por la educación de 0 a 3 años para mejorar la equidad del sistema educativ

La ministra Pilar Alegría ha destacado el compromiso del Gobierno por la mejora de la equidad del sistema educativo a través, entre otras medidas, de la apuesta por la escolarización en la etapa de 0 a 3 años.

La titular de Educación y Formación Profesional participa hoy en la pre-cumbre para la transformación de la educación que celebra estos días la UNESCO en París. "Estamos impulsando a través de los fondos del Plan de Recuperación, con una inversión de más de 670 millones de euros, la creación de más de 65.000 nuevas plazas de 0 a 3 años que no solo son una plaza pública de calidad, sino que es un paso muy importante en la conciliación, que afecta generalmente a las mujeres", ha explicado Pilar Alegría. España es uno de los países europeos con una tasa de escolarización de 3 a 6 años más alta (un 96,6%). En el primer ciclo de Infantil (0-3 años) esta cifra es inferior, aunque en el curso 2021-2022 ha recuperado los niveles prepandemia con una tasa del 41,4% (45.524 matriculados más que el curso anterior, lo que supone un incremento del 11,7%), tal y como ha señalado la ministra y como recoge la 'Estadística de las Enseñanzas no Universitarias. Datos Avance 2021- 2022', que publica hoy. "Queremos mejorar las cuotas de escolarización de 0 a 3 años y estamos haciendo una apuesta muy importante", ha subrayado Pilar Alegría. "Si realmente queremos mejorar la calidad de nuestros sistemas educativos, si queremos mejorar la equidad educativa, necesitamos aumentar la inversión", ha añadido. El Ministerio publica los datos del curso 2021-2022 Según la estadística publicada hoy, en el curso 2021-2022, 8.230.730 estudiantes se han matriculado en enseñanzas generales no universitarias, de los cuales 4.246.039 son alumnos y 3.984.691 alumnas. Por etapas, 434.498 están en el primer ciclo de Infantil; 1.188.421 en el segundo; 2.795.572 en Primaria; 2.050.577 en Educación Secundaria Obligatoria y 691.437 en Bachillerato. Además, 39.567 estudiantes están cursando Educación Especial y 14.471 otros programas formativos. Las enseñanzas de Formación Profesional, cuya modernización e impulso es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno de España, superan por primera vez el millón de alumnos y alumnas este curso, con 1.016.187, lo que supone un 3,1% más que el año anterior. Por etapa, están matriculados en FP Básica 75.458 estudiantes (-0,7%); en FP de Grado Medio, 414.219 (+3,3%); y en FP de Grado Superior 523.780 (+3.2%). El 67,1% del alumnado cursa sus estudios en uno de los 19.145 centros públicos con los que cuenta este año el sistema educativo español y el 32,9% restante lo hace en uno de los 9.224 centros privados o concertados. En total hay 28.369 centros educativos. Por otra parte, imparten clase 759.184 docentes, 549.140 de ellos en centros públicos y 210.044 en centros privados. Las cifras son similares a las del curso pasado, con 1.718 profesores más (0,2%) en total. Por titularidad de centro, los centros públicos cuentan con 3.315 (0,6%) profesores más que el año anterior y los privados con 1.597 (0,8%) menos.

En cuanto a las enseñanzas de Régimen Especial, se imparten en 2.062 centros, 1.479 de ellos públicos y 583 privados. Por tipo de enseñanza, 1.624 son centros de Enseñanzas Artísticas, 343 son Escuelas Oficiales de Idiomas y 95, Centros de Enseñanzas Deportivas. Cuentan con 41.145 docentes, 32.939 en centros públicos y 8.206 en centros privados, que dan clase a 704.232 alumnos y alumnas. Este curso escolar se ve también marcado por la incorporación en el sistema educativo español de unos 26.298 ucranianos desplazados por la guerra en su país (cifras a 30 de mayo), de los cuales el 80% están escolarizados en educación infantil y básica: el 18,6% en Educación Infantil (4.883 niños y niñas), el 39,2% en Primaria (10.309) y el 22,2% en Educación Secundaria Obligatoria y FP Básica (5.849). En Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio y Superior se encuentra matriculado el 0,5% (137 alumnos y alumnas). Por otra parte, el 15,8% (4.145 estudiantes) está cursando enseñanzas en una Escuela Oficial de Idiomas o en un Centro de Educación para Personas Adultas. Estos se suman a los 882.814 alumnos y alumnas extranjeros escolarizados al inicio del curso 2021-2022, 25.639 más que el curso pasado. Estos estudiantes representan el 10,3% del total del alumnado.

