FSIE valora positivamente el rechazo del Congreso a la iniciativa de Podemos para acabar con la enseñanza concertada

Por una amplia mayoría del Congreso de los Diputados ha sido rechazado un nuevo intento legislativo de Unidas Podemos, presentado el pasado 29 de abril y que pretendía acabar con la enseñanza concertada mediante un proceso de absorción de estos centros convirtiéndolos en centros públicos.

La postura e iniciativa presentada por UP no es nueva y afortunadamente sigue sin encontrar respaldo en el Congreso de los Diputados. La intención no es otra que conseguir instaurar un único modelo educativo público controlado totalmente por la administración como instrumento para acabar con la pluralidad que caracteriza a una sociedad democrática y con la libertad de enseñanza establecida por el art. 27 de la Constitución Española. FSIE estará siempre frente a quienes tratan de acabar con las libertades, la libre elección de centro por parte de las familias, que son los responsables de la educación de sus hijos, y quienes con argumentos falaces pretenden hacer creer a los trabajadores del sector que mantendrán sus puestos de trabajo. Jesús Pueyo, el secretario general de FSIE, argumenta que "la enseñanza concertada no es subsidiaria de la enseñanza pública" y añade que "lo que deben hacer los responsables políticos, entre ellos UP, es aprobar una financiación justa que solvente el déficit actual, garantizando la gratuidad del coste real del puesto escolar, y que las condiciones de trabajo de sus profesionales docentes y no docentes sean equiparadas a quienes trabajan en centros públicos. La enseñanza concertada no es un problema del sistema educativo, sino una parte importante del mismo que contribuye con eficacia y buenos resultados a la formación y educación de cientos de miles de personas"

