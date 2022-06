Guillermo Ricarte: "Las metodologías 'online' han fallado porque no tienen en cuenta al profesorado"

En Linkia FP, pioneros en la formación profesional oficial a distancia, son conscientes de lo importante que es el apoyo a la orientación del alumnado. La demanda actual del mercado en las diferentes empresas profesionales apuesta por especialistas calificados y titulados en FP que sepan adaptarse a las peticiones de las compañías y que puedan desarrollar todo su potencial obtenido durante su etapa académica. Guillermo Ricarte, director general de Linkia FP, habla de la evolución de este centro.

¿Cuál es la principal característica que diferencia a Linkia FP de otros centros de formación de esta área?

Linkia FP nace en el año 2012 como la plataforma docente de Formación Profesional oficial a distancia pionera en España. Esa experiencia de más de 10 años impartiendo FP a distancia, sumada a la de nuestros centros presenciales, con más de 50 años de experiencia en Formación Profesional presencial, son garantía de un profundo conocimiento de los ciclos formativos y de las demandas del mercado laboral. Nuestro profesorado imparte la docencia según una metodología orientada al aprendizaje práctico y colaborativo, clave para la inserción y el desarrollo profesional. El uso de las nuevas tecnologías, clave en para la formación a distancia, sigue siendo un elemento de innovación constante para que el alumnado crezca con las últimas tendencias y su experiencia sea lo más profesional posible.

Otro punto diferencial es la apuesta por el compromiso con todas aquellas personas que quieren seguir formándose a lo largo de la vida, el compromiso con los jóvenes que quieren contribuir con una sociedad más profesionalizada, con la formación profesional como primera opción entre los estudios superiores, con las empresas que buscan personal técnico que permita su crecimiento y cubrir las necesidades del mercado y, por último, con el impacto social de la educación, de la formación, que puede ser motor para personas en riesgo de exclusión social, para desarrollar zonas vaciadas de nuestro país y para permitir el abandono escolar.

¿En qué consiste la metodología de LinkiaFP?

Nuestra metodología de formación a distancia pone al alumnado en el centro del ecosistema educativo, pero también al profesorado. Las metodologías online han fallado tradicionalmente porque, por un lado, no han tenido en cuenta el papel vital que juega el profesorado en el aprendizaje y la importancia que tiene no dejar el alumno "a su suerte" hasta el día del examen, y, por otro, porque no han sabido adaptar el aprendizaje colaborativo al entorno on-line.

Con un equipo de más de 10 tecnopedagogos, en Linkia FP dotamos a alumnado y profesorado de todas las herramientas necesarias para asegurar la interacción de unos con otros, el gran reto de la formación a distancia. La interacción, liderada por profesorado de FP con muchos años de experiencia, se fomenta con un gran número de clases en directo para todos los módulos profesionales -que quedan grabadas y pueden verse en diferido si no se puede asistir- en las que profesorado y alumnado comparten los contenidos, dudas y son el espacio de aprendizaje más importante. Linkia FP creó esta metodología basándose en el principio de la formación online síncrona, que se acerca al alumnado de una forma directa y muy cercana.

Por último, todo el sistema de evaluación se enfoca en conseguir que el alumnado aprenda poco a poco y se prepare, de manera continua, para unas pruebas finales que confirmarán los conocimientos y prácticas adquiridas.

¿Cuáles son los objetivos que se propone de cara al próximo curso académico?

Nuestros objetivos estratégicos se centran en varios ejes que pretenden, en todo momento, mejorar la empleabilidad gracias a una formación profesional innovadora, especializada y que cumpla con los estándares de calidad de formación y la tecnología.

El primer eje engloba todo lo relacionado con una metodología innovadora que permita un aprendizaje basado en prácticas profesionales, entornos colaborativos y las últimas tecnologías. Este eje es fundamental para el siguiente, que es acercarnos a las necesidades de las empresas, que sean partícipes de la formación, del temario y aporten casos prácticos como elemento formativo.

En paralelo, Linkia FP está trabajando un plan de expansión de la Formación profesional, tanto online como presencial, que vaya en línea con la recién aprobada Ley de FP que va a posicionar este tipo de formación en una herramienta para el desarrollo y crecimiento profesional y personal a lo largo de la vida.

¿Cómo ha evolucionado el aprendizaje online en esta escuela?

El aprendizaje online en Linkia FP se diseña y ofrece buscando una combinación equilibrada de herramientas tecnológicas con enfoques docentes que permitan al alumnado aplicar los conocimientos teóricos a la práctica profesional. A medida que la tecnología se convierte en más colaborativa, Linkia FP ha ido integrando aplicaciones y herramientas que ayuden a simular entornos reales de trabajo para todos los ciclos formativos que ofrecemos. Es la clave para poder ofrecer una FP a distancia, que el alumnado aprenda como si ya estuviera aplicando las competencias adquiridas a un escenario profesional.

¿Qué papel tiene la tecnología y la innovación en este proceso de enseñanza telemática?

La suma de tecnología y pedagogía equivale a una formación actual, innovadora y orientada al mercado laboral, es decir, práctica y aplicable. En el siglo XXI, no se puede disociar el aprendizaje y las herramientas que aporta internet y todos sus servicios asociados (cloud, simuladores, generadores de contenido, navegadores, entre otros).

Además, la visión del profesorado está cada vez más asociada a la incorporación de la tecnología en las aulas, sean presenciales o telemáticas. La formación online, igual que la sociedad red, se ha convertido en una esfera de recursos educativos que se adaptan a diferentes formas de aprendizaje y que cada alumno y alumna adapta a sus necesidades. Hay alumnado que aprende más fácilmente con una secuencia de videos, otros con clases en directo interactivas, otros con la práctica sobre el papel o herramientas digitales, y un sinfín de recursos que la tecnología y la innovación han aportado al proceso de enseñanza-aprendizaje.

¿Cuáles son las formaciones más destacadas de su oferta académica?

Contamos con los ciclos de grado medio y superior más demandados por el mercado actualmente y el contexto vivido en los dos últimos años ha reforzado nuestra apuesta formativa.

En la familia profesional sanitaria destacan los grados medios de "Cuidados auxiliares de enfermería" y de "Farmacia y parafarmacia". Son ciclos con una altísima tasa de empleabilidad y muy necesarios actualmente debido al crecimiento del sector de la salud y la economía de los cuidados. Como grados superiores enfocados en la sanidad, ofrecemos "Dietética" que incluye varios enfoques de esta profesión tan de moda como la dietética deportiva, ecológica y ortomolecular, "Higiene bucodental" que se ha consolidado como una profesión relevante en el sector dental y los ciclos tan demandados de "Laboratorio clínico y biomédico" y "Anatomía patológica y citodiagnóstico".

La rama profesional de la salud se complementa también muy bien con otra familia profesional como la de los servicios a la comunidad que incluyen un grado medio de "Atención a la dependencia" y dos grados superiores que son "Educación infantil" e "Integración social", ambos con muchas oportunidades laborales en el tercer sector.

Otra rama profesional fundamental es la familia de informática y comunicaciones. Los ciclos de grado superior "desarrollo de aplicaciones web y multiplataforma" son una oportunidad para cualquier profesional ya que no hay prácticamente sector que no utilice estas tecnologías en sus procesos. Son, además, dos ciclos que se pueden cursar en tres años convirtiendo al alumno en un experto en desarrollo de aplicaciones. En paralelo, esta familia profesional incluye otras dos titulaciones clave a nivel empresarial e industrial como son los "sistemas microinformáticos" (grado medio) y la "administración de sistemas en red" (grado superior).

Ofrecemos también ciclos de grado medio y superior relacionados con la Administración, la Gestión y el Marketing que siempre han gozado de prestigio y han sido históricamente muy demandados al tratarse de profesiones principales y transversales a todas las empresas.

Linkia FP también fue el primer centro español en ofrecer el ciclo formativo de grado superior de Automoción online.

Por último, mantenemos nuestra firme apuesta por el turismo, sector principal de nuestro país, y ofrecemos dos grados superiores relacionados con esta materia, como son "Gestión de alojamientos turísticos" y "Agencias de viajes y gestión de eventos".

¿Qué relación tiene LinkiaFP con el mercado laboral?

Linkia FP ha hecho acuerdos de colaboración con más de 4.000 empresas, tanto para la Formación en Centros de Trabajo (asignatura obligatoria del curriculum) como para asegurar una buena inserción del alumnado que se forma.

La red de empresas que forman parte de la familia Linkia FP forman parte de un tejido diverso que incluye pymes, multinacionales, start-ups, emprendedores, organizaciones no gubernamentales, administración pública y muchas otras. Todas ellas participan activamente en la formación del alumnado mediante prácticas en empresas y también la contribución con charlas y casos prácticos.

¿Cómo se encuentra la Formación Profesional en España?

Vivimos un auge de la FP en España, y dentro del sector, lo que más crece es la FP a distancia. En los últimos dos años, motivado en parte por la necesidad de estudiar en confinamiento, la formación a distancia en general, y la formación profesional a distancia en particular, ha vivido un impulso, puesto que mucha gente que podía desconfiar de un aprendizaje en remoto, ha descubierto dadas las circunstancias de la pandemia covid-19, que con las herramientas y el profesorado adecuado, se puede aprender igual o incluso mejor.

¿Qué habilidades y competencias se desarrollan en esta escuela?

Linkia FP integra en sus programaciones tanto las competencias profesionales que se detallan en los currículos oficiales como aquellas softskills que permitirán al alumnado aportar un valor diferencial en las empresas. Actualmente, las estructuras organizativas requieren de trabajo en equipo, trabajo en remoto, comunicación intercultural, internacionalización, asertividad, capacidad de negociación, flexibilidad horario y gestión del tiempo, rendimiento por objetivos, movilidad geográfica, idiomas y destrezas ofimáticas. Todo ello se valora tanto, o más, en un proceso de selección como las competencias técnicas y procedimentales que se aprenden con un ciclo formativo. Linkia FP apuesta por una formación integral del alumnado que desarrolle sus capacidades y competencias profesionales y sociales que le permitan contribuir, como profesional, en la mejora del entorno empresarial, industrial y de servicios.

¿Qué planes a largo plazo tiene LinkiaFP?

Linkia FP quiere convertirse en el referente en España de una Formación Profesional a distancia y presencial cercana, comprometida y más humana. A largo plazo queremos que nuestra visión incluya, aplique y difunda los principales Objetivos de Desarrollo Sostenible y que nos guíen para demostrar que la formación a lo largo de la vida contribuye al crecimiento profesional y personal de la sociedad.