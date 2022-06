La Universidad Europea y SAS Institute apuestan por el uso de la analítica avanzada en docencia

La Universidad Europea y SAS Institute han firmado hoy un convenio de colaboración para formar perfiles analíticos gracias a las certificaciones SAS en docencia. En concreto, los estudiantes del Doble Grado en Business Analytics + Administración y Dirección de Empresas, así como de los posgrados de Business Analytics, Transformación y Estrategia Digital y Negocios Digitales, han sido los primeros en utilizar este programa de analítica avanzada, que se utiliza para explorar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos, de forma ágil, rápida y sencilla. En la firma del convenio, que ha tenido lugar en el Campus de Villaviciosa de Odón (Madrid) de la Universidad Europea, han estado presentes Sergio Calvo, vicerrector de Relaciones Institucionales y Vida Universitaria de la Universidad Europea; Mariló Martínez, vicedecana del Área de Economía y Empresa y por parte de SAS Christian Gardiner, country manager de SAS Institute en España y Portugal y Adriana Rojas, academics alliances leader en SAS Iberia.

En palabras de Sergio Calvo, se trata de "una colaboración muy interesante para que nuestros estudiantes adquieran poco a poco las habilidades analíticas más importantes que demanda el mercado laboral. Estás técnicas se emplean en sectores ligados a la agricultura, la banca, la educación, el turismo, la ciencia o la salud. En la Universidad Europea nos enfocamos en que nuestros alumnos estén preparados para abordar con éxito los desafíos a los que se enfrentarán en el ejercicio de sus profesiones", comenta.

Para SAS, el ámbito académico es el primer impulsor del talento y la excelencia. La compañía líder en analytics se define como una organización comprometida con la educación desde su fundación, ya que su historia tiene su origen en una Universidad, concretamente la de Carolina del Norte, donde hace más de 40 años el propio fundador creó sus primeros modelos analíticos. Por este motivo, la educación, junto con la curiosidad, forma parte del ADN de la empresa.

El director general de SAS para Iberia, Christian Gardiner, ha explicado que "desde SAS queremos ayudar a los estudiantes a desarrollar las capacidades y habilidades necesarias para que sean los profesionales de analítica avanzada y ciencia de datos que las empresas y la sociedad demandan cada vez más. Queremos que se conviertan en los grandes líderes de la transformación digital a lo largo de sus carreras profesionales gracias a nuestra ayuda y compromiso. Con este acuerdo, impulsaremos la democratización del mundo del dato en todos los niveles y para todos los estudiantes, a la vez que impulsamos la economía de nuestro país".

Además de estas herramientas, los estudiantes podrán obtener las siguientes certificaciones: examen de SAS Certified Specialist: Base Programming Using SAS 9.4; examen de SAS Certified Professional: Advanced Programming Using SAS 9.4; examen de SAS Certified Statistical Business Analyst: Regression and Modeling; examen de SAS Certified Specialist: Machine Learning Using SAS Viya; y examen de SAS Certified Specialist: Visual Business Analytics.

Impulsando la innovación educativa y el uso de la tecnología

La Universidad Europea está comprometida con la innovación educativa, de modo que impulsa el uso de las tecnologías como la realidad virtual y aumentada o la gamificación en sus aulas. Así, cuenta con un modelo académico flexible y personalizado que se adapta a las necesidades de cada estudiante, centrándose en el aprendizaje experiencial Hyflex, que permite estudiar de una forma práctica, activa y cercana a la realidad profesional.

Los estudiantes, reciben una formación que les permite la inmersión en su futura profesión desde el primer día, en aulas y laboratorios que, gracias a la última tecnología, están preparados para ofrecer formación tanto presencial como virtual de forma paralela. Son nuevas disrupciones que marcan la forma de relacionarse y aprender. La innovación y la tecnología siempre han estado en el ADN de la Universidad Europea. Todo ello, acompañado de profesores expertos que son referentes en sus profesiones, con instalaciones pioneras que recrean espacios profesionales en los que los estudiantes adquieren todos los conocimientos realizando prácticas en entornos adaptados que simulan situaciones cotidianas de los puestos de trabajo.