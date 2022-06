Dos de cada tres alumnos de las universidades privadas tienen progenitores con estudios superiores

La mayoría de los universitarios tienen progenitores con estudios superiores, especialmente en las universidades privadas.

De hecho, mientras dos de cada tres alumnos de los centros privados tienen padres con estudios universitarios, la proporción desciende hasta más de la mitad en el conjunto universitario.Así lo recoge el avance de la Estadística de Estudiantes Universitarios del Curso 2021-2022 que publicó este jueves el Sistema Integrado de Información Universitaria, y que refleja que en ese curso los estudiantes de máster continuaron su tendencia creciente, aumentando un 4,7%.Asimismo, el total de estudiantes matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE) en este curso es de 1.690.947.

Los estudiantes de Grado representan el 79,1% de los alumnos matriculados, los de Máster el 15,3% y los de Doctorado el 5,5%. Además, desde del curso 2020-2021 no quedan ya en el SUE estudiantes de ciclo (licenciaturas, diplomaturas, etc.)El 78% de los estudiantes se matricularon en universidades públicas. Los estudiantes en universidades no presenciales representan un 17,4% del total.Los ámbitos de Ciencias e Ingeniería, Industria y Construcción tienen los mayores porcentajes de estudiantes en universidades públicas presenciales. En universidades privadas presenciales el principal porcentaje de matriculados se encuentra en el ámbito de Salud y Servicios Sociales, con un 23,7%. Las universidades no presenciales tienen una mayor representación en el ámbito de Educación y en Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación.El ámbito con mayor porcentaje de mujeres es Educación, dentro de este ámbito, en el campo de estudio de Formación de docentes de enseñanza infantil el porcentaje alcanza el 91,3. Los hombres son mayoría en Ingeniería y Construcción y sobre todo en Informática, alcanzando el 85% del alumnado matriculado.

En el curso 2021-2022 inician un nuevo estudio de Grado 345.108 estudiantes. La rama con más alumnos de nuevo ingreso es la de Ciencias Sociales y Jurídicas con el 46,4% de las nuevas matrículas, la rama de Ciencias es la menor, con sólo el 6,3% de éstas. Las universidades privadas se concentran en las ramas de Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales y Jurídicas.