Eventbrite impulsa la mentoría, los grupos de diversidad e incrementar las ingenieras directivas para conseguir la paridad de género

Eventbrite, la plataforma tecnológica global de gestión de eventos y de compra de entradas, apuesta por la contratación de más mujeres ingenieras para mejorar la paridad entre géneros. Para ello, la compañía ha implementado un plan basado en impulsar la mentoría y aumentar la presencia femenina en posiciones directivas para potenciar a las mujeres como modelos a seguir. El plan, que se enmarca en el compromiso de Eventbrite en torno a la diversidad, la equidad y la inclusión, también contempla activar los grupos de representación internos y pretende tener como mínimo un candidato cualificado de un grupo infrarrepresentado en la selección final de candidatos para cada puesto vacante.

Actualmente, el 67% del consejo de administración de Eventbrite son mujeres y, a nivel global, el 44% de la plantilla es femenina, por encima de la media del sector. Sin embargo, en Eventbrite España, uno de los centros de ingeniería globales de la compañía, la proporción de mujeres ingenieras es inferior, aunque es superior a la media de los países de la OCDE del 20% según el estudio 'Competencias transformadoras para la igualdad de género en la sociedad y la economía digital de junio 2020 del Observatorio de Igualdad y Empleo. "Estamos trabajando intensamentepara potenciar e incrementar la presencia femenina en los equipos españoles de ingeniería paraacercarla a la cuota de mujeres en el conjunto de la compañía, afirma Julia Collado, Senior Talent Adquisition en Eventbrite España.

Mujeres en posiciones de liderazgo: modelos a seguir y mentoras para futuras profesionales

Uno de los aspectos del plan de Eventbrite para incrementar el talento ingeniero femenino es focalizarse en potenciar a las mujeres en posiciones de liderazgo. La compañía entiende que los líderes tienden a contratar y promocionar a personas similares a ellos y considera que un mayor número de mujeres en posiciones de liderazgo también potenciará los modelos a seguir para las empleadas. Eventbrite también lidera un programa de mentores en el que los empleados que ocupan puestos de responsabilidad apoyan directamente el progreso de otros empleados de la compañía.

Según Claudia Valdecillos, directora de Ingeniería en Eventbrite España, "contar con mentores es una herramienta imprescindible para potenciar a las mujeres en posiciones de liderazgo. El hecho de tener mentores, ya sean hombres o mujeres, dentro de la propia empresa es vital para aprender, progresar y tener más oportunidades de crecimiento. Invito a todas las mujeres a encontrar mentores para seguir formándose y crecer". Además, "contar con líderes femeninas permite que otras mujeres puedan reflejarse en el ejemplo y visibilizar el horizonte que ellas mismas también pueden alcanzar".

Mayor diversidad como parte del éxito de la compañía

Otra de las medidas que Eventbrite ha implementado para contribuir a una plantilla más diversa e inclusiva son los Grupos de Pertenencia Brite (BBG), entre ellos, Women In Software Engineering - WISE (mujeres ingenieras). Se trata de grupos de representación formados por empleados que, más allá de su función principal en Eventbrite, dedican su tiempo a empoderar a sus comunidades y trabajar para hacer de Eventbrite un lugar al que cualquier persona, en cualquier lugar, pueda pertenecer. Estas comunidades internas que Eventbrite ha formalizado se encargan de poner en marcha iniciativas y actividades en fechas señaladas relacionadas con diferentes colectivos, como por ejemplo, el mes del Orgullo LGTB, el mes de la salud mental, el mes de la historia afroamericana, entre otros.

Eventbrite entiende que una plantilla más diversa está mejor posicionada para atender a clientes diversos, impulsar el negocio y contribuir al compromiso de los empleados. "Apostamos por la diversidad, la equidad y la inclusión como parte de la clave del éxito del negocio. Un equipo representado por profesionales diversos aporta múltiples opiniones, puntos de vista diversos, experiencias personales plurales que fomentan una mayor creatividad y amplitud de dimensiones, además de que los trabajadores sienten que pueden ser ellos mismos en el lugar de trabajo" destaca Julia Collado, Senior Talent Adquisition en Eventbrite España.

Claudia Valdecillos, directora de Ingeniería en Eventbrite España, asegura que la decisión de entrar en Eventbrite se fundamentó en gran parte en el compromiso de la compañía con la diversidad e inclusión: "De Eventbrite no solo me llamó la atención el hecho de ser una empresa tecnológica que apostaba por el talento ingeniero español para desarrollar funcionalidades a nivel global; desde el inicio del proceso de selección me demostraron que la compañía apostaba por hacer las cosas bien en materia de equidad, diversidad y empoderamiento femenino, y vi enseguida que podría aportar un gran valor en este ámbito".

Un modelo de trabajo totalmente flexible para la conciliación familiar

La pandemia del Covid ha tenido un fuerte impacto en la dinámica familiar. Los progenitores son ahora más conscientes del coste de "llevar" una familia cuando vuelven al trabajo y esperan más flexibilidad o apoyo financiero. La opción del trabajo 100% a distancia facilita la conciliación familiar y es por ello que Eventbrite apuesta, de forma permanente, por un modelo de trabajo totalmente flexible en todas sus oficinas alrededor del mundo - también en España. Cada trabajador puede elegir con total libertad si prefiere trabajar en la oficina, en remoto o si prefiere un híbrido y trabajar unos días en remoto y otros en la oficina.

Según una encuesta interna de Eventbrite en España, 9 de cada 10 trabajadores considera que la conciliación es clave para asegurar su productividad y la gran mayoría quiere combinar el trabajo en la oficina con el remoto. La preferencia por el trabajo en remoto al 100% se ha multiplicado casi por diez respecto antes de la pandemia de la covid19.

