Oracle Back2Work: el programa de ayuda a mujeres en situación desfavorecida en Málaga clausura su 1ª edició

Ayer, 21 de junio, Oracle celebró la clausura de la 1ª edición del programa Oracle Back2Work. La iniciativa, que tiene como objetivo ayudar a que mujeres en situación desfavorecida residentes en la provincia de Málaga puedan poner en marcha sus propios negocios y que se conviertan en financieramente independientes, llegó a su fin ayer, con el inicio de una nueva etapa profesional en sus vidas.

Esta "incubadora de aprendizaje", formada por voluntarios de Oracle y de otras entidades y actores sociales de Málaga, ha apoyado 10 proyectos de mujeres que han recibido una formación para crear y mantener su propio negocio.

"Estamos muy contentos de celebrar la clausura de Oracle Back2Work, un programa que nació hace tres años y que se ha puesto en marcha en octubre del año pasado con el fin de ayudar a mujeres de la provincia de Málaga que no se han beneficiado de una base formativa o un puesto de trabajo que les permita estar en activo y ser independientes económicamente. Gracias a todos los colaboradores, profesionales y voluntarios involucrados en este bonito proyecto, hemos podido brindar una camino promisor a 10 mujeres en situación desfavorecida en Málaga", ha declarado Ana Pedraz, precursora del proyecto en Oracle Málaga y quién ha iniciado la ceremonia.

Durante la ceremonia, celebrada en Oracle Corporation en Málaga, estuvieron presentes las 10 mujeres que han participado en el programa y que han aprovechado la cita para compartir sus experiencias a lo largo de todo el proceso de formación en la incubadora de aprendizaje formada por voluntarios de Oracle y de otras entidades. El cierre de esta gran etapa para cada una de ellas fue celebrado juntamente con el equipo de voluntarios de Oracle y representantes de entidades colaboradoras de la iniciativa como ESIC, Promálaga, CEM (Confederación de Empresarios de Málaga), Edufinet (Unicaja Banco y Fundación Bancaria Unicaja), BIC Euronova, Amalía Fernández, Rosa Muriel y MOVA consulting.

"Para el Ayuntamiento de Málaga y Promálaga el proyecto de Oracle es espectacular. Nosotros trabajamos en muchos proyecto de emprendimiento y mentorización pero este, específico para mujeres, es único", dijo Francisco Salas, Gerente de Promálaga.

En el acto, Ignacio de la Vega, Director de ESIC en Málaga, destacó que "la parte social del programa y su apuesta por la empleabilidad de la mujer es muy importante". "Es fundamental que la mujer emprendedora reciba una formación basada en una metodología firme y que dé consistencia a su proyecto", concluyó. A su vez, Mª del Mar Molina, de Edufinet, pronosticó "un futuro brillante al programa, no solo como impulso a las emprendedoras sino también como referencia y motivación para las nuevas generaciones".

Un programa que pone fin a la exclusión social en Málaga

La crisis derivada de la pandemia por la COVID-19 ha agravado la situación de muchas de mujeres en la zona de Málaga, especialmente de las que se encuentran en una situación de riesgo de exclusión social. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), las mujeres

representan entre el 21% y el 26% del total de desempleados en la provincia andaluza. Sin embargo, el riesgo de exclusión no solo viene dado por el desempleo, sino también por factores como la inactividad o la contratación irregular. Además, esta situación se acentúa en aquellas mujeres que cuentan con algún tipo de discapacidad o responsabilidades familiares no compartidas, o bien son víctimas de violencia de género, entre otras.

Con el fin de ayudar a este colectivo de mujeres en riesgo de exclusión social, el equipo de Oracle Málaga ha puesto en marcha el programa Oracle Back2Work, cuyo objetivo es compartir los conocimientos de los trabajadores de la compañía en el hub de tecnología de Málaga, aprovechar su presencia local y brindar su apoyo con el fin de lograr que estas mujeres lleguen a ser financieramente independientes, iniciando su propio negocio.

Oracle ha creado en Málaga una especie de incubadora de aprendizaje en la que han colaborado voluntarios, tanto de la compañía como de otras entidades, y actores locales. En una primera fase, 20 proyectos se han preseleccionado. Durante el mes de enero de 2022, se ha hecho una última selección con las 10 iniciativas finalistas y, a partir de ese momento, durante cuatro meses, Oracle ha ayudado a preparar un plan de negocio viable para cada una de las mujeres responsables de los proyectos, asegurándose de brindar también un apoyo personalizado y continuado con cada una de las seleccionadas. Por otro lado, Oracle Back2Work les ha brindado a todas las mujeres que participaron de la iniciativa con las herramientas de conocimiento necesarias para que, una vez finalizado el programa, todas ellas pudiesen gestionar cada proyecto de manera adecuada para que su negocio creado pueda perdurar en el tiempo.

Además de contar con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga - a través de la institución Promálaga, que trabaja en la promoción empresarial, la creación de empleo y la atracción de talento – el proyecto Back2Work, ha contado con el apoyo y colaboración directa de asociaciones e instituciones de Málaga como BIC Euronova, la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), el Proyecto de educación financiera Edufinet impulsado por Unicaja Banco y Fundación Bancaria Unicaja, el ESIC, Málaga TechPark (Parque Tecnológico de Andalucía), y Women in Málaga TechPark, además de la Asociación de Mujeres Profesionales y Empresarias de Málaga (Amupema), la Asociación de Mujeres Empresarias del Sector del Medio Ambiente (ANSEMAC), la Coordinadora Andaluza de Organizaciones de Mujeres Rurales (COAMUR) y Málaga Comercio. Además, Oracle Back2Work ha tenido el apoyo de consultores externos como Amalia Fernández, Rosa Muriel y MOVA Consulting.

"Gracias a Oracle Back2Work, he ampliado mis conocimientos y he podido poner en marcha mi proyecto. Cuando empecé, no tenía conocimientos de finanzas, marketing o redes sociales, por ejemplo y he aprendido muchísimo de todos esos sectores a lo largo del programa. Además, los mentores y profesores nos han apoyado mucho durante todo el proceso, además de contar con el apoyo emocional de todas las otras participantes, algo muy importante. Sin duda, el programa ha sido muy enriquecedor y me ha ayudado y sentirme segura de mí misma para conseguir mi objetivo", relató Patricia Barbero, participante del programa.

"El programa Oracle Back2Work es muy innovador y ha sido la palanca para que pudiera soñar y realizar mi sueño en un momento muy difícil a nivel personal y familiar en el que me encontraba. El proyecto me ha enseñado a tener más confianza en mí misma y a creer en mis proyectos. Además, todos los profesores y mentores nos han apoyado mucho desde el primer momento, y más allá de los conocimientos y formación que nos brindaron, hemos contado con su apoyo emocional a todo momento. Todos han creído en nuestros proyectos, respetando nuestras circunstancias y estoy muy agradecida", Amina Kamiur, participante del programa.