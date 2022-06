Jordi Giné: "El 85% de nuestros estudiantes trabaja al acabar sus estudios"

ILERNA se fundó en 2012 como proyecto global de las dos grandes marcas Acadèmia Tècnica y Les Heures, centros con más de 50 años de trayectoria en el sector educativo. Con el auge de las nuevas tecnologías y la elevada demanda de la formación a distancia, ILERNA detectó la necesidad de ofrecer FP en este nuevo formato, hasta convertirse en un centro de FP referente en España. Jordi Giné, CEO de ILERNA, detalla cómo ha evolucionado esta institución.

¿Cómo evalúa la trayectoria de ILERNA durante los últimos años?

Estamos muy satisfechos con la evolución de la marca a lo largo de los años. Nuestro primer centro presencial, ubicado en Lleida, nos permitió lanzar la marca ILERNA y poder ofrecer FP a distancia a toda España. Explorar esta nueva vía ha sido todo un acierto, ya que año tras año sigue creciendo el interés por estudiar a distancia, dadas las facilidades que ofrece esta modalidad al alumnado. Paralelamente, hemos seguido trabajando en nuestra expansión nacional de centros presenciales, y hoy en día, además de nuestro centro de Lleida, contamos con dos macrocentros en Madrid, uno en Sevilla, uno en Tarragona y los centros de Córdoba y Jerez que se han incorporado recientemente al grupo tras la adquisición de los centros presenciales Albor. En los últimos años hemos experimentado un gran crecimiento y seguiremos trabajando para continuar satisfaciendo las necesidades formativas de la sociedad y las demandas del mercado laboral.

¿De qué forma se entiende la Formación Profesional en ILERNA?

Para ILERNA, la Formación Profesional es una ventana abierta al mercado laboral. Es por ello que centramos nuestros esfuerzos en promover una FP basada en la cultura del esfuerzo, la innovación constante y el aprendizaje práctico -sobre todo con el apoyo de nuestros centros presenciales-. Somos muy conscientes de que hoy en día es fundamental contar con una formación técnico-práctica muy enfocada en el desempeño de funciones específicas, por esta razón seguiremos trabajando para ampliar nuestro abanico de formaciones y seguir dando al mercado laboral los profesiones cualificadas que busca. El mundo necesita profesionales formados.

¿Qué papel tiene ILERNA en el panorama internacional?

ILERNA Online pertenece al grupo francés Skill&You, firma referente de la formación online en Francia formada por 14 escuelas. Como firma ILERNA, contamos con representación en Italia y, de la mano de Skillandyou, en Francia. Por otra parte, este 2022 se ha incorporado al grupo la marca ICS Learn, con presencia en Glasgow y Londres, que nos facilitará la expansión en Reino Unido.

"Promovemos una FP basada en la cultura del esfuerzo, la innovación y el aprendizaje"

¿Por qué deberían escoger los estudiantes a ILERNA en vez de a otro centro que forme en el mismo campo?

Si hay algo que caracteriza a ILERNA es nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades del alumnado y nuestra fuerte apuesta por una formación enfocada hacia la inserción laboral del estudiante. El 95% de nuestros alumnos recomienda ILERNA, una cifra que para nosotros es nuestro mejor aval y nos indica que estamos yendo en buena dirección.

¿Cuál es la metodología que llevan a cabo en esta institución de formación?

En ILERNA llevamos a cabo una metodología innovadora con planes de estudios adaptados a la realidad laboral. Además, durante el proceso de aprendizaje fomentamos el uso de las nuevas tecnologías para que los estudiantes vayan adquiriendo las habilidades y destrezas tan necesarias en una sociedad tan digitalizada. En nuestros centros presenciales contamos con aulas completamente equipadas con herramientas profesionales con el objetivo de que el alumno se forme en un entorno de trabajo real. De hecho, el 85% de las clases son prácticas y se usan las herramientas propias de cada disciplina para que cuando el alumno termine su formación, lo haga con todos los conocimientos y habilidades necesarias para desempeñar puestos de trabajo relacionados con sus estudios. En cuanto a la formación online, el alumno estudia a través de un Campus Virtual donde tiene a su disposición el acceso a las videoclases, el material didáctico y todo tipo de información académica. A pesar de estudiar a distancia, nuestro alumno no se siente solo, pues tiene a su disposición a un equipo docente experto que le acompaña durante su trayecto formativo.

¿Qué modalidad es la más reclamada por los alumnos?

En ILERNA contamos con tres modalidades de estudio: presencial, online e híbrida. No es que haya una preferencia de modalidad en concreto, simplemente observamos que cada una de ellas tiene su perfil de alumno. Y este es precisamente nuestro objetivo, tener esa capacidad de adaptarnos a las necesidades del alumno para garantizarle un acceso a la formación sea cual sea su disponibilidad para el estudio. Lo más importante es tener claro nuestra máxima: "Lo que no es bueno para el alumno, no es bueno para nosotros tampoco."

"Durante el proceso de formación fomentamos el uso de nuevas tecnologías"

¿Cuáles son las formaciones más populares de ILERNA?

Entre los ciclos de FP más solicitados están los de la familia de Sanidad (como Cuidados Auxiliares de Enfermería, Higiene Bucodental o Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear), así como las FP de la rama administrativa (Gestión Administrativa, Asistencia a la Dirección y Administración y Finanzas). También destacan las formaciones de las ramas de informática y marketing. Conscientes de las necesidades formativas de la sociedad, cada año intentamos ampliar nuestra oferta formativa con ciclos que nos demandan tanto alumnos como potenciales alumnos.

¿Qué relación tiene este centro con la universidad?

Actualmente tenemos convenios con diversas universidades que facilitan la transición desde la FP hacia la universidad, potenciando más la convalidación entre unos estudios y otros.

¿Por qué considera que la FP está adquiriendo mayor protagonismo entre nuestros jóvenes hoy en día?

Con los años se está demostrando que la FP es una opción tan válida como todas las demás. Es un modelo formativo que se adapta muy bien a la demanda del mercado laboral y, por tanto, garantiza un rápido acceso al mercado laboral. La FP te prepara para ocupar puestos de trabajos técnicos y muy especializados, y vemos que esto es cada vez más lo que se busca en las empresas. Lejos queda ya de aquella imagen de la FP relegada a un segundo plano. Hoy en día, la tasa de empleabilidad de nuestro alumnado es de más del 85%.

¿Qué relación tiene ILERNA con el mercado laboral?

Recientemente, hemos lanzado nuestra propia Bolsa de Empleo, un proyecto cuyo objetivo es poner en contacto a alumnos y exalumnos con las empresas y viceversa. En esta Bolsa de Empleo, el alumno encuentra tanto ofertas laborales como puestos para realizar sus prácticas. Nuestro compromiso con la inserción laboral del alumno es firme y trabajamos en ello tanto en las aulas como una vez ya se han titulado. De hecho, el 85% de nuestros estudiantes están trabajando tras realizar sus estudios en ILERNA. ¿Sorprendente? Para nosotros no, ya no es una tendencia, sino una realidad. FP es empleo.