Jealsa y la Universidad de Vigo se unen para crear los Premios We Sea

Jealsa, compañía líder en la fabricación y distribución de conservas de pescado y mariscos, anuncia su colaboración con la Universidad de Vigo para la creación de los Premios We Sea.

Así, la universidad gallega ha convocado dos premios en materia de sostenibilidad y economía circular: uno que reconocerá el mejor trabajo de Fin de Grado (TGF), y otro que premiará el mejor trabajo de Fin de Máster (TFM).

Los Premios We Sea llevan el nombre del propio programa de Responsabilidad Social Corporativa de Jealsa, pionero dentro de la industria conservera de nuestro país que contribuye a mejorar el bienestar económico social y el entorno natural, y reúne todo el trabajo e inversiones realizadas por la compañía en materia de sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

We Sea está articulado en los cinco ejes de actuación de Jealsa, que reflejan a la perfección el compromiso activo que mantiene toda la compañía: Pesca y compra responsable (We Buy & Sea), Políticas de calidad (We Control & Sea), Energías renovables y medio ambiente (We Care & Sea), Responsabilidad Social (We Respect & Sea) y Economía Circular (We Invest & Sea).

"Estamos muy contentos de colaborar con la Universidad de Vigo para la creación de los Premios We Sea, que tienen el objetivo de reconocer las mejores prácticas de sostenibilidad y economía circular, así como de incentivar la formación e investigación en materia de innovación y modernización del sistema productivo y desarrollo sostenible. Por medio de nuestro programa We Sea, estamos muy comprometidos con la sostenibilidad del futuro, y para ello es importante concienciar a la sociedad y al talento que está por venir", comenta Ángeles Claro, directora de sostenibilidad de Jealsa y del programa We Sea.

Entre los requisitos para los Premios We Sea, los trabajos deberán obtener una calificación igual o superior a 8, y estar orientados a la consecución de alguna de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 "Producción y Consumo Responsables", o el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 "Vida Submarina".

Los estudiantes de la Universidad de Vigo que sean reconocidos con los Premios We Sea recibirán 1.000 euros en metálico, así como un convenio de prácticas remuneradas por un período de tres meses en un centro de trabajo de Jealsa, compañía que se hará cargo de todos los gastos derivados del Premio. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el próximo 16 de septiembre de 2022.