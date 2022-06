Recursos de Oxford para que jóvenes en edad escolar se entretengan y sigan aprendiendo este verano

A sólo unos pocos días del fin de curso escolar, los estudiantes esperan con ganas la llegada de un largo período de descanso.

Además de desconectar y de disfrutar del tiempo libre, son muchas las familias que buscan ideas para entretener a sus hijos, y la época estival es un buen momento para desarrollar nuevos hábitos y seguir aprendiendo, sin que esto suponga una imposición escolar. Oxford University Press, la editorial de la prestigiosa universidad de Oxford, recomienda tres ideas de actividades veraniegas que además de ser divertidas, ayudarán a motivar a los más jóvenes a seguir aprendiendo los meses de verano:

1. Para practicar lo aprendido de forma divertida Cuadernos de vacaciones El cuaderno de vacaciones Oxford Holiday English incluye actividades a todo color que ayudan a los alumnos a repasar todo el inglés aprendido durante el curso escolar de forma divertida y motivadora. La metodología se adapta al curso y a la etapa, permitiendo a los estudiantes que comprueben su propio progreso. Las explicaciones de la gramática son sencillas, con tablas y ejemplos, y, además, se trabajan todas las destrezas Reading, Writing, Listening y Speaking. Todos los libros incluyen soporte de audio.

2. Para aprender inglés mientras leemos – Lecturas graduadas

La comprensión lectora es una habilidad imprescindible para cualquier aprendizaje, sobre todo cuando los más pequeños empiezan a aprender inglés. Cada alumno tiene su nivel del idioma y para entender una historia es importante que el lenguaje de esta se adapte al vocabulario del lector. Las lecturas graduadas se adaptan al nivel de cada estudiante y ayudan a ampliar y afianzar el vocabulario. Algunas recomendaciones de la editorial para este verano son:

· Pups Jump In, de la colección Reading Stars: la colección Reading Stars es una serie de lecturas graduadas para que los más pequeños de casa puedan aprender inglés con los populares personajes de las series de televisión como Paw Patrol, Dora the Explorer y Blaze and the Monster Machines. Pups Jump In narra una divertida aventura marina en la que Cap'n Turbot se ha metido en un lío y la patrulla canina tendrá la misión de rescatarle. Los libros de esta colección apoyan los primeros pasos de los niños y niñas hacia el éxito en la lectura a través de ilustraciones que conocen y audios que introducen a los niños en las letras y sonidos ingleses. Además, se invita a los pequeños lectores a ayudar a los personajes mediante la narración interactiva, lo que les ayuda a desarrollar sus habilidades de resolución de problemas y de pensamiento crítico. Para los padres incluyen recursos imprimibles y vídeos de ayuda.

· The Lost City, de la colección Oxford Read and Imagine: la colección de libros de ficción invita a los lectores a adentrarse en un apasionante mundo de grandes aventuras de la mano de los dos jóvenes protagonistas. En The Lost City los protagonistas se suben a la furgoneta del abuelo y descubren en medio de la selva una Ciudad Perdida de Oro . Los lectores podrán seguir las aventuras en la ciudad perdida de la Selva Tropical también a través de pistas de audio.

· Sing to win de la Serie Oxford Bookworms Library: esta colección está formada por más de 270 lecturas graduadas que van desde el nivel A1 hasta el C1. Están disponibles tanto en audio como en formato electrónico, y las temáticas son muy variadas: libros clásicos, de ficción moderna, o no-ficción . cada uno garantiza una lectura cómoda y adaptada a cada nivel. Sing to Win es el programa más importante de la televisión: todo el mundo lo ve y todos los cantantes quieren ganar. Sofía y Emma se hacen amigas en la audición pero ser amigas no siempre es tan fácil.

3. Para inculcar el amor por la literatura

La lectura es una herramienta muy poderosa para enseñar valores desde la niñez, y el verano es un buen momento para que las familias motiven a los jóvenes en edad escolar a desarrollar este hábito lector desde el entretenimiento. El departamento editorial de la prestigiosa Universidad de Oxford trabaja con investigadores y profesionales líderes para ofrecer contenidos literarios atractivos, que fomenten el aprendizaje activo de valores como la sostenibilidad o la diversidad, entre otros, y con formatos que despierten la curiosidad del lector. Algunas ideas para este verano son:

· Colección El Blog de Leandra y Bruno: Leandra y Bruno son dos amigos que, a pesar de sus buenas intenciones, ocasionan importantes desastres que dan lugar a situaciones desternillantes. Cómo castigo, tienen que escribir una redacción diaria y ¿Qué mejor manera de hacerlo que a través de un blog? Esta divertisima colección fomenta la lectura utilizando nuevos formatos más cercanos a estos pequeños lectores, como es el podcasting. Así, mientras que leen, escuchan de manera simultánea lo que sucede en la trama. Además, aprenderán valores como la solidaridad, el medioambiente, el cuidado de los animales y todo ello a través del humor. Es un proyecto que fomenta la lectura en voz alta, la motivación y mejora la comprensión lectora, la capacidad de atención y la expresión oral. Los libros de 'El Blog de Leandra y Bruno' están disponibles en versión impresa o en eBook.

· Colección Luna y los Incorpóreos: es una serie juvenil de fantasía y aventuras protagonizada por una joven que tiene la capacidad de ver seres incorpóreos. Su misión es ayudarles a abandonar el mundo de los vivos y así descansar en paz. Para ello, viaja a diferentes momentos de la historia, conociendo diferentes culturas y contextos históricos. Además de los libros, la colección cuenta con recursos didácticos online y vídeos.

· Colección Lidera: incluye una serie de libros enfocados al medio ambiente que sirven de herramienta para alentar a los y las estudiantes a liderar el cambio en el presente e interactuar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados por Naciones Unidas. A partir de historias de ficción alineadas con la realidad, Lidera fomenta el respeto, el trabajo en equipo, el compromiso, la integridad, el debate de ideas y la participación ciudadana. Los libros y sus materiales muestran el claro compromiso de Oxford University Press con los ODS y siguen sus estándares éticos con el medio ambiente: los libros son producidos con tintas vegetales para tener un bajo impacto ecológico y con papel reciclado al 100%. Mayores de 12 años.