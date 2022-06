Bootcamps para eliminar la brecha de género del sector TIC

Aunque la brecha de género es patente en diferentes sectores, es en el tecnológico en uno en los que más se aprecia la distancia que existe entre el número de mujeres que trabajan en él con respecto a la parte masculina.

A pesar de que el sector tecnológico es uno de los que gozan de una mayor empleabilidad y de que, en los últimos años, es uno de los que demandan unos perfiles más específicos y con unos sueldos más elevados, resulta difícil encontrar mujeres que apuesten por los denominados estudios STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Ingenieros, administradores de redes, analistas de datos, desarrolladores, especialistas en ciberseguridad, expertos en inteligencia artificial, etc. son sólo algunos de los empleos que se pueden encontrar en cualquier portal especializado. Además, la demanda supera de forma clara a la oferta por lo que las empresas buscan entre sus competidores por conseguir los perfiles que necesitan lo que provoca que los sueldos también se disparen.

La situación podría cambiar si llegamos a la misma cantidad de mujeres que de hombres en los estudios tecnológicos. Y es que, según datos del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT), sólo un 22% de mujeres se ha presentado a alguna de las ofertas de empleo relacionadas con la tecnología. Se trata además de una situación que a medio plazo no tiene perspectiva de cambio.

Son muchos los informes que se pueden encontrar sobre las causas de este problema y muchos de ellos coinciden en que no se les orienta de forma correcta durante su etapa escolar, no tienen referentes o creen, equivocadamente en casi todos los casos, que no tienen la capacidad para sacar adelante una ingeniería.

Y es en este entorno donde está apareciendo con fuerza la modalidad de bootcamps o cursos intensivos como alternativa a la formación tradicional para acceder a aquellos puestos que el sector TIC está demandando.

Los bootcamps se están convirtiendo en la solución al problema. Este tipo de formación está permitiendo, por un lado, que se incremente la oferta que necesita el sector y, por otro, reducir la brecha de género ya que da una segunda oportunidad de entrar en el sector tecnológico a las mujeres que no han apostado por el estudio de carreras técnicas.

Pero, no sólo es una oportunidad para las más jóvenes. Las empresas se han dado cuenta de la importancia del talento senior, por lo que son numerosas las mujeres con amplia experiencia profesional que han visto en los bootcamps una oportunidad para mejorar su formación y darle un nuevo impulso a su carrera laboral. Además, muchas de ellas también han cambiado de carrera profesional puesto que los bootcamps permiten que las mujeres se puedan reciclar profesionalmente para acceder a puestos de empleo en el sector TIC, Le Wagon es una de las empresas especializada en el desarrollo de bootcamps. Desde su nacimiento, la firma apostó por acabar de forma definitiva con la idea de que el género importa a la hora de aprender habilidades técnicas. Y lo ha conseguido, hay paridad en todas las áreas que conforman la empresa: personal, profesores y también estudiantes gracias a la flexibilidad que ofrecen estos cursos para compaginar estudios y trabajo.

El éxito de los bootcamps radica en que el alumnado puede especializarse en desarrollo web o convertirse en un experto en data science en tan sólo 9 o 24 semanas, lo que junto con la posibilidad de encontrar un empleo bien remunerado ha posibilitado que las mujeres acudan en gran número a estos bootcamps.

Y es que los datos son demoledores: un 94% de alumnos matriculados de estos bootcamps encontró trabajo gracias a los conocimientos adquiridos al poco tiempo de concluir alguno de los cursos. Concretamente, sólo necesitaron 21 días de media para encontrar ese trabajo con un salario medio de 30.000 euros anuales.

La posibilidad de trabajar en empresas TIC como Microsoft, Apple, Amazon o Google, es uno más de los alicientes que han hecho que se haya roto de forma definitiva el mito de que las mujeres no se sienten atraídas por los estudios STEM. Los bootcamps, han cambiado la industria al propiciar un entorno acogedor para las mujeres y parecen ser los responsables de la caída de ese mito.

Elaborado por Fanny Rojon, General Manager de Le Wagon España