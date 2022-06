El modelo de aprendizaje del futuro: metodologías ágiles, nuevas tecnologías y un time-to-learn más rápido

En un mundo laboral en acelerado cambio, donde reducir el tiempo necesario para adquirir nuevos conocimientos (time-to-learn) se ha convertido en uno de los objetivos más importantes, las organizaciones apuestan por transformar los modelos de aprendizaje.

El aprendizaje continuo es una de las vías para adquirir nuevas competencias y adaptarse con éxito a las exigentes demandas del mercado.

En este contexto y con el fin de dar a conocer las principales tendencias en aprendizaje continuo, la consultora de transformación digital Netmind organiza el evento gratuito "Always Learning Day" el 5 de julio en La Nave (Madrid), cuyas ponencias también serán retransmitidas vía streaming. Una jornada que nace con el objetivo de facilitar las claves para transformar las estrategias y planes de formación en las compañías y la forma de integrarlos en la cultura organizacional, y que contará con las ponencias de representantes de corporaciones como Telefónica, Santander, Cepsa, BBVA, Netmind, Wefox, Cellnex Telecom y BTS entre otros.

A través de keynotes de referencia internacional, talks y workshops se darán a conocer los nuevos modelos de aprendizaje en las organizaciones, las estrategias de formación, la evaluación del impacto en los empleados, así como el conocimiento en tecnologías punteras para el aprendizaje, entre las que destaca el cloud, la Inteligencia Artificial o la introducción al metaverso.

La jornada arrancará con la participación de las referentes internacionales Amanda Nolen y Lori Niles, especialistas de aprendizaje organizacional a gran escala, que abordarán la importancia de los datos para traducir las aspiraciones en acciones. Tras ellas, Marta Padilla, Vicepresidenta de Ingeniería de Software en Wefox, compartirá el aprendizaje y las lecciones sobre liderazgo y agilidad en su experiencia corriendo la maratón del círculo polar ártico, en Groenlandia. Por su parte, Susana Jurado, Head of Telefónica Open Innovation Campus, impartirá una ponencia sobre los beneficios de abrir sinergias entre el mundo académico y la compañía.

El aprendizaje continuo está en constante avance. En su ponencia, David Hernantes, Global Head of Technological Upskilling and EdTech Chief Product Officer de BBVA, explicará los avances que ha supuesto la adopción de estas tecnologías a nivel global, y representantes del banco Santander, como Liliana Meneses y Daniel Fernández, se centrarán en el impacto de L&D en una organización en continua transformación digital.

Además de asistir a las ponencias, los registrados al evento tendrán la oportunidad de inscribirse previamente en los cuatro talleres prácticos como en los centrados en tácticas de reaprendizaje continuo, así como la importancia de la gamificación en la organización. Entre los workshops destaca el impartido por Nick Van Dam, experto mundial en liderazgo y formación corporativa, coautor y autor de más de 25 libros, entre los que figuran 'Elevating Learning & Development', 'You! The Positive Force in Change', '25 Best Practices in Learning & Talent Development, nos hablará de las principales prácticas y métodos que ayudan a llevar el L&D de las organizaciones a otro nivel.

Los más de 650 registrados en el evento accederán a contenido extra, como la Keynote impartida por Marko Gargenta, quién formó parte de la creación de Twitter University y desde entonces ha ayudado a empresas como Salesforce, Shopify, Airbnb y LinkedIn a trabajar en la adaptación tecnológica a gran escala. En esta charla, Marko comparte cómo fomentar el intercambio de ese conocimiento tácito y cómo mantenerlo actualizado, incluso en organizaciones innovadoras de rápido crecimiento.

"La formación tradicional ha dejado de ser efectiva. Los nuevos modelos impulsan una cultura de aprendizaje activa y colaborativa", comenta Teresa Polavieja, Event Planner de Netmind. "El evento Always Learning Day permitirá conocer casos de éxito de empresas de diferentes sectores sobre la transformación de la cultura de aprendizaje corporativa, al servicio de la estrategia y el propósito de las organizaciones".

