Informática y tecnología los campos con más salidas profesionales tanto si se estudia carrera como FP

La selectividad ha llegado. A lo largo de estas semanas, decenas de miles de estudiantes se enfrentan a los exámenes de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) para poder acceder a los estudios que desean.

Ahora surgen las dudas: ¿qué es mejor estudiar? La decisión siempre responderá a las preferencias y circunstancias personales de cada estudiante, sin embargo, contar con una visión completa de las características del mercado laboral puede ser de gran ayuda. Si la elección de qué estudiar se cimenta en gran medida en la empleabilidad, es necesario saber cuáles son los sectores más interesantes.

Los sectores con más salidas

A la hora de medir cuáles son las profesiones con más salida, se deben tener en cuenta dos factores: por un lado, la competencia y, por otro, los salarios medios ofertados. La competencia mide el volumen de inscritos por vacante. Así, un sector que tenga un valor de competencia bajo significará que tiene menos personas postulándose para cada puesto ofertado. Si empezamos observando los datos de 2020 y 2021 de InfoJobs relativos a ofertas que pedían formación universitaria, observamos que algunos presentan mayores oportunidades.

Para entender mejor la competencia entre sectores, se ha definido un semáforo de colores: el verde indica sectores con menos de 60 inscripciones por vacante; el amarillo indica sectores con una competencia media, entre 60 y 120 inscripciones por vacante, y el rojo indica una competencia mayor de 120 inscripciones por vacante.

Informática y telecomunicaciones (IT) es el sector con el mejor promedio de competencia y salarios ofertados que oscilan entre los 32.265€ para estudios universitarios con experiencia júnior y los 45.083€ para candidatos/as sénior. Además, es el sector con mejor competencia, con menos de 30 inscritos/as por vacante (24 con menos de cinco años de experiencia; 21 con más de cinco años).

A partir de aquí, hay grandes diferencias atendiendo a la experiencia demandada por parte de los inscritos/as. En el caso de candidatos/as con menos de cinco años de experiencia, los sectores con mejores salarios ofertados son comercial y ventas (31.667€), el sector farmacéutico (29.919€) y el de inmobiliario y construcción (29.789€). En el caso de profesionales con más de cinco años, finanzas y banca (49.852€), el sector farmacéutico (47.241€) y comercial y ventas (46.461€).

Por nivel de competencia, los sectores con menor competencia para candidatos/as con menos de cinco años de experiencia son, además de IT, sanidad y salud (35 inscritos por vacante), finanzas y banca (44), y profesiones, artes y oficios (44). En el caso de las ofertas con más de cinco años de experiencia, sanidad y salud (20), finanzas y banca (37), Administración pública (40) y profesiones, artes y oficios (58) son los mejores sectores. Como se ve, hay más homogeneidad en el nivel de competencia que en los salarios.

Si nos vamos ahora a la demanda de FP, observamos también variaciones muy interesantes entre los diferentes sectores.

Nuevamente, el sector con mejor promedio salarial ofertado y menor competencia vuelve a ser IT. Así, las ofertas para candidatos/as con menos de cinco años de experiencia cuentan con un nivel de competencia de 26 inscritos por vacante y 28.543€ de salario medio ofertado. Para inscritos/as sénior, la cifra salarial sube a 38.836€ y las inscripciones por candidato/a bajan hasta 19.

Los sectores con mejores salarios para candidatos/as júnior de Formación Profesional son, después de IT, inmobiliario y construcción (25.777€), ingenierías y técnicas (25.522€) y finanzas y banca (25.305€). En el caso de ofertas que demandan profesionales con más de cinco años de experiencia, los mejores sectores son finanzas y banca (36.507€), comercial y ventas (35.542€) y marketing y comunicación (33.415€).

En cuanto a la competencia por uno puesto de trabajo que requiere titulación de FP, los sectores más interesantes siguen siendo, además de IT, finanzas y banca, profesiones, artes y oficios e ingenierías y técnicas, ya se trate de puestos de júnior o sénior. Para los de menos de cinco años de experiencia también hay una buena ratio de inscripciones por puesto ofertado en educación y formación.

Dónde está el empleo abundante, bien pagado y no demasiado competido

Bajando un escalón, desde los sectores a subsectores, se puede hacer una aproximación numérica sobre qué actividades son interesantes en términos de empleo. Basta con seleccionar las que cumplan tres requisitos: más de 10.000 vacantes ofertadas en InfoJobs entre 2020 y 2021; un nivel bueno (verde) o medio (amarillo) de competencia; y que el salario promedio ofertado para la subcategoría en cuestión supere los 20.000€ brutos anuales.

Y podemos ver que hay subsectores de empleo abundante, bien pagado y no demasiado competido tanto para quienes cuentan con una titulación universitaria como para quienes han optado por la FP.

Los subsectores de programación (IT), consultoría (administración de empresas) y enfermería (sanidad y salud) son los más relevantes por su bajo nivel de competencia, con apenas entre 15 y 25 aspirantes por cada puesto ofertado. Pero en esta lista de actividades interesantes para los titulados/as universitarios/as hay mucha diversidad, con presencia también del subsector de enseñanza, la selección de personal (recursos humanos), además de industriales y poseedores de otros títulos de ingeniería.

Sin embargo, en la Formación Profesional sí se aprecia una preponderancia significativa de dos ámbitos: los oficios industriales y la informática copan gran parte de las profesiones con mejores condiciones de competencia y umbral salarial.

La brecha entre oferta y demanda a nivel formativo

En el mercado de trabajo ocurre que, a veces, lo que demandan los empleadores y lo que ofrecen los candidatos/as en el plano de las competencias o de la formación no coincide. Esta brecha formativo-laboral se aprecia cuando observamos las necesidades formativas de las vacantes y los estudios de quienes se postulan para los puestos.

Así, en 2021, en InfoJobs, el 34 % de los candidatos/as que se inscribieron a alguna oferta en 2021 contaba con formación superior mientras que solo el 14 % de las vacantes publicadas en este periodo demandaban estudios universitarios. Sin embargo, en el caso de la Formación Profesional, la diferencia se estrecha: frente a un 28 % de los candidatos/as con FP, el 23 % de las vacantes demandaron este nivel de estudios.

Por lo que se aprecia, hay un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda de FP que en la de estudios universitarios. Este fenómeno plantea una situación negativa para el mercado de trabajo: si se cuenta con multitud de empleados/as con una sobrecualificación o con capacidades no aptas para el puesto, se produce un dilema con múltiples aristas. En primer lugar, es un problema psicológico, ya que genera frustración en el candidato/a trabajar para lo que no ha estudiado y no encontrar "de lo suyo". En segundo lugar, es un problema económico, debido al coste de oportunidad y la inversión que ha supuesto para las familias estudiar durante todos esos años. Por último, es un problema social, ya que se emplean grandes recursos en formar a personas que luego no desempeñarán esas funciones o que emigrarán y producirán una "fuga de cerebros".

Un millón de estudiantes de FP

La Formación Profesional se concibe cada vez más como una salida laboral de éxito entre la juventud. No son pocos los estudiantes que deciden optar por este modelo educativo: entre el curso 2015-2016 y el curso 2020-2021, el volumen de alumnos/as que se matricularon en enseñanzas de FP aumentó un 28,6 % (datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional) y pasó de 765.460 estudiantes en 2015-2016 a rozar el millón en 2020-2021 (984.353 inscritos).

Por ramas, el Grado Superior es la modalidad que más ha crecido durante este periodo, pasando de 353.920 alumnos/as en 2015-2016 a 507.335 en 2020-2021 (un 43,4 % más).

Dentro de la Formación Profesional, existe una variante que está adquiriendo cada vez mayor notoriedad en el aprendizaje laboral: la FP dual. Esta modalidad se diferencia de la formación profesional "clásica" en que la empresa y el centro se encuentran presentes por igual durante todo el proceso de aprendizaje: con una parte de la jornada en el trabajo y otra en clase. Es un modelo cada vez más popular: en el curso 2020-2021 alcanzó un total de 37.828 alumnos/as (el 61,5 % en la modalidad de Grado Superior). Son ya 15.000 matriculados/as más que hace tres cursos.

Los estudios STEM siguen avanzando en la universidad

Uno de los sectores que cuenta con mayor empleabilidad es aquel compuesto por los campos de la ingeniería, la tecnología, la informática, las matemáticas y la ciencia (conocidos como STEM en inglés). La fuerte digitalización y reorientación del tejido productivo conlleva que la demanda de perfiles tecnológicos y técnicos haya aumentado y sea uno de los campos con mayor salida laboral de entre las diferentes áreas de estudio que componen la oferta universitaria.

Esta necesidad de contar con profesionales STEM poco a poco se comienza a apreciar en las inscripciones a estudios universitarios: las matriculaciones en carreras de Informática, Matemáticas y Estadística han aumentado en los últimos años y han pasado de representar el 4,3 % del total de estudiantes matriculados en el curso 2015-2016 al 5,4 % en el 2020-2021, según datos de los Ministerios de Educación y Formación Profesional, y Universidades. Significativo es el aumento del alumnado matriculado en carreras de Matemáticas y Estadística: un incremento del 57 % desde el curso 2015-2016 hasta el 2020-2021.

En todas las listas de profesiones con mejores oportunidades aparecen ocupaciones relacionadas con estos campos como las más atractivas. En el top 20 de puestos menos competidos del Informe InfoJobs-Esade 2021 Estado del mercado laboral en España, 9 ocupaciones pertenecen al campo del IT.

Arquitecto/a software o analista software, por ejemplo, solo tienen 7 demandantes por vacante. También destacan ingeniero/a especializado en equipos informáticos o desarrollador/a de aplicaciones móviles, ambos con 9 inscritos/as por vacante.

No obstante, no todos los puestos son vinculados con los campos STEM: hay profesiones vinculadas con la administración de empresa, como el puesto de economista; en el campo de la salud, destaca el puesto de enfermero/a, o en el área del transporte y turismo, la demanda de azafatos/as de vuelo.

