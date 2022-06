GammeraNest: La importancia de combatir la Eco-ansiedad infantil a través del juego

La empresa española especializada en el desarrollo de video juegos, GammeraNest, ha abierto, desde hace unos años, una línea de creación de videojuegos enfocada en la terapia, la transmisión de valores, el medio ambiente y en aspectos sociales como la inclusión.

De esa necesidad nace Meteoheroes, ¡Juntos por el planeta! con el fin de vislumbrar de una forma lúdica la conciencia de los más pequeños a cuidar la salud planetaria y de esta forma combatir a través del juego la denominada Ecoansiedad infantil. También llamada angustia climática, ansiedad por el cambio climático o ansiedad climática, son términos que describen la ansiedad relacionada con la crisis climática mundial y la amenaza de un desastre medioambiental, que en estos está comenzando a azotar a la población mundial más joven. Según un estudio reciente de The Lancet, los jóvenes pueden ser más propensos que los adultos a experimentar los efectos nocivos de la ansiedad climática. Se encuentran en un momento crucial de su desarrollo físico y psicológico, en el que una mayor vulnerabilidad a los efectos del estrés y la ansiedad cotidiana puede conllevar un mayor riesgo de desarrollar depresión, ansiedad y trastornos por consumo de sustancias. Las catástrofes naturales provocadas por el cambio climático, como los huracanes, las olas de calor, los incendios forestales y las inundaciones, pueden tener efectos psicológicos directos, como el aumento de las tasas de depresión, ansiedad, estrés postraumático y otros trastornos de salud mental.(1) Los efectos directos de la crisis climática en la juventud ya son evidentes: la concentración mundial de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta de los últimos 3 millones de años, el nivel del mar no deja de subir y las temperaturas globales son las más calientes que se hayan registrado hasta el momento. Para compensar, las emisiones de dióxido de carbono a lo largo de la vida del joven de hoy, tendrá que ser ocho veces menores que las de sus abuelos para restringir el calentamiento global a 1-5º C, como límite establecido por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático en 2018.

¿Sabías que los videojuegos desarrollan la plasticidad cerebral?

Hablamos con Daniel Sánchez Mateos director de Gammera Nest y coordinador del programa PlayStation Talents, quien nos habla de Meteoheroes, ¡juntos por el planeta! Desde esta visión más terapéutica. ¿Cómo cree que ayudará a las nuevas generaciones este video juego en paliar de algún modo la eco-ansiedad? Lo primero y más importante es que no debemos perder la perspectiva de que esto es un videojuego. No se le puede pedir más que lo que es: un medio para contar/narrar y, si lo buscamos, reflejar las inquietudes de nuestro tiempo. En ese aspecto más que paliar, desde nuestro título, podemos ayudar a comprender dónde nacen esas ansiedades, qué las provocan e incluso, cómo podemos evitar el origen de las mismas. Conocer los motivos por los que nos sentimos mal, posiblemente, no nos ayude a paliar el malestar literalmente, pero nos enseña lo que es real y nos ofrece herramientas para luchar contra lo que lo provoca incluso más allá de la propia pantalla del videojuego, que es lo bonito del enfoque que hemos dado a Meteoheroes ¡juntos por el planeta!: un juego que te entretiene en lo virtual y, a la vez, te permite reflexionar sobre los problemas del mundo real.

¿Se han sumado en los últimos años más empresas como GammeraNest para poder aportar su granito de arena en este sentido?

En conceptos como la eco-ansiedad aún no hay muchas, la verdad. Lo que sí hay algunas que ya están haciendo notar su punto de vista sobre lo que está ocurriendo con el clima y cómo nos afecta (y afecta a los más pequeños). Algunas intencionadamente, con carácter didáctico y otras, sin quererlo, haciendo juegos que hablan de ello de forma tangencial. Con todo, cada vez interesa más usar el lenguaje de los videojuegos (por ser nuevo, por estar orientado a jóvenes, por la interacción y la masificación de los otros medios, ) y eso ofrece muchas más opciones e ideas que demuestran que lo que hacemos no sólo es entretener, sino además aportar. Y eso es lo que busca Gammera Nest: Aportar a todo el que juega y ofrecer nuevos caminos para ayudar a la sociedad.

