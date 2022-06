Gobierno defiende que la perspectiva de género es "clave" en los currículos para adaptarse a la evolución de la sociedad

El Gobierno defiende que la perspectiva de género constituye uno de los enfoques a partir de los que se han desarrollado los currículos de todas las áreas y materias y constituye uno de los enfoques que "resultan claves" para la adaptación del sistema educativo a la evolución de la sociedad y a los nuevos retos recogidos en la LOMLOE, la ley de educación conocida como 'Ley Celaá'.

Así lo refleja en una respuesta prlamentaria a preguntas de Vox, en la que el Ejecutivo señala que trabajar en el aula evitando los estereotipos de género negativos y promoviendo el aumento del nivel de autoconfianza y de perseverancia, especialmente en las chicas, así como la eliminación de actividades que perpetúen los roles de género en los centros educativos, "contribuirán sin duda a rebajar la brecha de género en el rendimiento en matemáticas (TIMSS y PISA)1 y al equilibrio de géneros en las vocaciones científicas".

Asimismo, recuerda que en desarrollo de la LOMLOE, el Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria, en atención a dichos principios y objetivos, incluye en el currículo de las diferentes áreas que componen la etapa aspectos relacionados con la perspectiva de género.

"Su inclusión no constituye un sesgo, sino la respuesta a las metas educativas señaladas, por lo que no cabe considerar necesario adoptar medidas para aquellos niños cuyas familias no quieren que sus hijos sean educados en los sesgos de género", apunta el Gobierno en su respuesta.

Para el Ejecutivo, la igualdad de género "constituye uno de los principios del sistema educativo y la perspectiva de género aplicada a las áreas y materias contribuye a la consecución de los principios generales y los objetivos de las etapas educativas que lo conforman".

