El Banco Santander estrena un programa de educación financiera para mayores de 65 años

El Banco Santander, con la colaboración del Santander Financial Institute (Sanfi), estrena el programa de educación financiera 'Finanzas para Mortales- edición Senior' dirigido especialmente a las personas mayores de 65 años.

Según informó la entidad en un comunicado, ha realizado 20 talleres piloto bajo el lema 'Entendiéndonos con la banca digital' en la comunidad de Castilla y León, una de las más despobladas de España con una exitosa acogida. Ahora comienza su recorrido por nuevas localidades españolas de distintas provincias y comunidades.

Los próximos 21 y 23 de junio, una decena de formadores del Santander impartirán 33 nuevas sesiones -18 en capitales de provincia y 15 en poblaciones rurales de entre 300 y 5.000 habitantes- para llevar educación financiera básica a uno de los colectivos que más lo necesitan ante la transformación digital que están experimentando diversos sectores socio económicos y numerosos trámites de la vida cotidiana.Conceptos clave sobre ciberseguridad -principales estafas y fraudes, prevención ante ciberdelincuentes consejos para una vida digital segura-, formación básica sobre banca digital –principales canales y uso, claves de acceso e identificación o navegación práctica por aplicación y web– y el uso de los cajeros automáticos y de Correos Cash son las tres grandes temáticas que se abordarán en los talleres.Según el formador e impulsor de voluntariado del Santander en Castilla y León, Javier González Zorita, las principales preguntas de los alumnos senior se centran en "ciberseguridad por las constantes noticias sobre estafas y fraudes, la utilización de claves de acceso o cómo crearlas para que san seguras, la confirmación de operaciones mediante la clave de firma o preguntas relacionadas con la navegación en internet".

Sobre sus principales miedos, González Zorita explica que "sienten inquietud por el temor a equivocarse, pulsar en la pantalla inadecuada y no saber rectificar o el no saber a quién recurrir ante el temor al error; nosotros insistimos mucho en que no faciliten ningún dato ante cualquier duda".

Después de lanzar en 2021 'Finanzas para Mortales – Justicia Educativa', esta nueva iniciativa da continuidad a los talleres de educación financiera para personas mayores impulsados por Banco Santander desde el pasado año y forma parte del programa 'Finanzas para Mortales' que impulsa la entidad en España desde hace 10 años de la mano de Sanfi. Solo en 2021, este programa acercó la educación financiera básica a más de 75.000 personas, un 15% más que el año anterior.Las sesiones formativas, presenciales y online, enseñan conceptos financieros a los colectivos financieramente más vulnerables –niños y jóvenes, personas mayores, mujeres inmigrantes, personas privadas de libertad y otros colectivos en riesgo de exclusión- para ayudarles a tomar las mejores decisiones sobre cómo administrar sus recursos, el manejo de la banca online y el mantenimiento de la seguridad y protección de sus finanzas.