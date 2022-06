Alegría urge a Ayuso a "hacer sus deberes" en materia educativa y a dejar de "generar ruido" desde la "ignorancia"

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afeado este lunes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esté "generando continuamente ruido" en lugar de "hacer sus deberes" en materia educativa y ha asegurado que "no es propio de una alumna aventajada" anunciar recurso contra un decreto "que lleva dos meses aprobado y publicado" en el BOE.

"Ha tardado más tiempo de lo que se esperaría, como digo, de una alumna aventajada como pensaba que era", ha ironizado Alegría, quien ha afirmado que, si bien puede "entender la crítica", lo que no puede es "compartir la ignorancia" que, según ha dicho, demuestran las declaraciones sobre el real-decreto del currículo de Bachillerato aprobado en desarrollo de la Lomloe.

Alegría también ha afirmado que le resulta "curioso" que "la que se presentó como la reina de la libertad" pase "ahora a querer censurarlo todo" y ha recordado a Ayuso que "estamos en el siglo XXI y que la censura, afortunadamente, quedó atrás hace mucho tiempo".

A preguntas de los periodistas en Vícar (Almería), donde ha visitado el IES Puebla de Vícar, la ministra ha pedido a la presidenta de los madrileños que "deje" de generar "crispación" con un tema "tan importante" como es "la educación de todos, de nuestros hijos y de nuestros jóvenes".

En esta línea, le ha recomendado que "haga sus deberes" porque "son las comunidades autónomas las que tienen competencias" en esta materia.

"La Comunidad de Madrid todavía no ha aprobado ninguno de los decretos que le corresponden, lo que significa que, hoy, las familias madrileñas no saben cuáles serán los que regirán cuando se inicie el curso dentro de dos meses porque no les ha presentado nada", ha criticado.

Alegría, quien ha demandado a Ayuso que actúe con "responsabilidad y mesura" con un debate "tan sensible", ha afirmado que es "perfectamente consciente" de que en torno a la cuestión educativa "puede haber opiniones distintas", pero que no puede compartir la "ignorancia" que desprenden, a su juicio, las valoraciones de la presidenta madrileña.

"Estos decretos, que pueden generar evidentemente opiniones distintas, fueron diseñados y trabajados por cientos de profesores en activo y que saben lo que llevan entre manos, que saben de educación y saben de las materias en las que trabajan en el día a día", ha explicado para pedir a Ayuso "mayor respeto y reconocimiento" a los docentes "de este país".

Alegría ha trasladado, asimismo, que para elaborar el decreto sobre el que se anuncia recurso contencioso-administrativo "hemos tenido múltiples conferencias en el marco del ministerio con la presencia de las comunidades autónomas" y se "llamado y hablado" con "todas de manera unilateral para recoger sus aportaciones y poder mejorar".

"Que cada uno haga sus deberes, porque el Gobierno ya aprobó los decretos; ahora que la Comunidad de Madrid haga su trabajo y apruebe sus decretos porque las familias de Madrid tienen derecho a salir de la incertidumbre que tienen ahora mismo", ha remarcado.

Con respecto a los libros de texto, ha indicado que la postura adoptada por el gobierno de la CAM revela que no saben "cómo se pone en marcha, cómo se genera un libro de texto" y ha precisado que, una vez, el Gobierno central aprueba los decretos de enseñanzas mínimas, les corresponde a las comunidades autónomas "publicar sus decretos".

"Insisto, cuando ya todo eso es público, se encargan y elaboran los libros de texto y, cuando estos se publican son los profesores, los que de manera autónoma y delegada, deciden qué libros de texto se van a utilizar a los largo del curso académico", ha subrayado.

La ministra ha concluido reprochando la "falta de respeto" a editores y docentes. "No se puede pasar en un día de ser la lideresa de la libertad a censurar lo que es propio de la elección de los profesores de este país", ha finalizado.

