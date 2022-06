EAE Business School Barcelona potencia sus másters con las optativas AugmentED en innovación, digitalización, tecnología y growth mindset

EAE Business School, en el campus de Barcelona, ha lanzado las optativas AugmentED para potenciar sus másters en las tendencias más relevantes del mercado: innovación, digitalización, tecnología y growth mindset. Las asignaturas AugmentED están diseñadas para preparar perfiles en constante renovación y actualización, orientados a la gestión de las tecnologías, el cambio, la innovación y el crecimiento profesional.

El objetivo de las AugmentED es ofrecer una mayor personalización del track de estudios de los alumnos. Con el asesoramiento de EAE, para orientar su experiencia a sus intereses y capacidades y potenciar su empleabilidad, los alumnos pueden adaptar el master a sus necesidades formativas con seis materias AugmentED a escoger entre 15 opciones, dos de cada módulo, formado por 5 asignaturas cada uno.

Las AugmentED consisten en 3 módulos formados por 5 asignaturas cada uno. Un total de 15 materias con los conocimientos transversales más demandados por las empresas para culminar la transformación profesional. En el módulo de innovación, las materias van desde cómo gestionar un portafolio innovador a técnicas agile y de design thinking o de innovación y emprendimiento, entre otras; en el de digitalización y tecnología, se engloba, por ejemplo, el data science y la inteligencia artificial, la ciberseguridad o el blockchain y las fintech; y, por último, en growth mindset, la neurociencia en los negocios, la cultura del cambio o el liderazgo transformacional, entre otras. Cada AugmentED está diseñada para dar respuesta a las tendencias del mercado laboral, que desde EAE Barcelona se analizan a través de iniciativas como el Work of the Future Centre; estudios sobre las necesidades y habilidades más requeridas como el "Análisis de mercado y competencias demandadas 2022" de LinkedIn, o el "The Future of Jobs Report" del World Economic Forum, así como el feedback de los reclutadores de las empresas partners y los insights de los Consejos Asesores de EAE.