Santander y Harvard Business Publishing convocan 5.000 becas para aprender competencias clave en entornos profesionales

Banco Santander y Harvard Business Publishing lanzan 5.000 Becas Santander Skills | Business for all- Harvard Business Publishing para el desarrollo de habilidades y competencias clave en entornos profesionales a través de tres cursos enfocados en negocio, habilidades sociales en entornos laborales y desarrollo personal.

Las becas están disponibles para residentes de 13 países (Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Polonia, Portugal, Perú, Estados Unidos, UK y Uruguay), son 100% online, accesibles para todos los públicos y tienen una duración de 9 semanas. La convocatoria estará abierta en este link hasta el próximo 7 de septiembre y para solicitarla no es necesario tener titulación universitaria, ni ser cliente del banco o tener experiencia profesional avanzada. Se podrá cursar en español, inglés y portugués y los beneficiarios podrán acceder a la formación y experiencia de Harvard Business Publishing. Las Becas Santander Skills | Business for all - Harvard Business Publishing ofrecen a los participantes las herramientas necesarias para profundizar en los contenidos de los cursos que ofrece. Podrán elegir uno de los tres cursos disponibles: Business Fundamentals (aspectos esenciales de marketing, finanzas, negociación y experiencia de cliente), Early Career Readiness (habilidades de trabajo en equipo, muy adaptado a perfiles en etapas tempranas de su carrera) y Managing yourself (práctica de toma de decisiones, gestión del tiempo e influencia). Además, la formación podrá realizarse de forma flexible, tendrán acceso a sesiones formativas virtuales, ejercicios prácticos y al terminar recibirán un certificado de finalización por parte de Harvard Business Publishing. Para Blanca Sagastume, directora adjunta de Santander Universidades, "esta es una beca transversal, con la que se aporta por un lado conocimientos técnicos para el ámbito de los negocios y por otro se centra en aportar soft skills, fundamentales para destacar y generar proyección a lo largo de la vida profesional. Además, estamos muy orgullosos de esta iniciativa y contar con Harvard Business Publishing". "Harvard Business Publishing Education está comprometida con la formación y preparación de líderes que se enfrenten a un mundo en constante cambio y se complace en asociarse con Santander y ofrecer educación práctica y esencial a quienes desean tener un buen comienzo en sus carreras", Ellen Desmarais, vicepresidenta sénior de Educación Superior en Publicaciones en Harvard Business Publishing.