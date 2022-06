El consejero de Educación apuesta por "soñar" el sistema educativo que se desea para "tomar decisiones"

El consejero de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep González-Cambray, apostó este miércoles en el 'Fórum Europa. Tribuna Catalunya' por "proyectar y soñar" el sistema educativo que se desea en esta comunidad para "ir llegando, ir dando pasos" y "tomar decisiones" para poder llegar a él.

Así lo indicó Cambray en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, donde repasó las novedades que incorporará por primera vez el próximo curso educativo, entre ellas la reducción de ratios, es decir, habrá menos niños por aula, y la gratuidad de infantil 2 para la escolarización de las familias.También comentó que el curso que viene se "luchará contra la segregación". En este sentido, celebró que se ha hecho "mucho trabajo" para acabar con ella, pero se "necesitaba una mirada diferente". Por ello, se ha identificado el alumnado en situación de vulnerabilidad, se han reservado plazas para este y se hará una "distribución equilibrada" de estos alumnos.

Asimismo, explicó que se ha avanzado el inicio del curso escolar, cinco días en las escuelas y tres en los institutos. Cambray defendió que este hecho es "bueno" para el alumnado porque "reduce el tiempo de desconexión en verano" y "es bueno" para las familias porque "no afecta los derechos laborales".Sobre el tema de los nuevos currículos, el consejero de Educación de la Generalitat catalana dijo que son "la semilla del cambio" porque "no se puede enseñar del mismo modo que se enseñaba hace 10 años". Además, explicó que los centros que no aplican estos nuevos currículums tienen tres años para hacerlo.Durante su intervención, Cambray aseguró que "esta legislatura es la de la formación profesional". Al respecto, puso en valor que en un año él y su equipo, junto con el departamento de Empresa y Trabajo y la Agencia de Formación Profesional, han hecho "un cambio" en el enfoque de la formación profesional.Por su parte, la secretaria general de la Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Núria Cuenca, encargada de presentar a Cambray, puso en valor que el consejero de Educación tiene una "visión clara" de lo que necesita el sistema educativo catalán y de las "necesidades" de los alumnos, que son "su principal preocupación".Además, señaló que Cambray tiene una "capacidad de trabajo inmensa" y, por eso, en su primer año de mandato, junto con su equipo, "han puesto las bases para iniciar una transformación progresiva del sistema educativo". Además, apuntó que, pese a las críticas, seguirá trabajando para "convencer y compartir las necesidades de los cambios en el sistema educativo".

