9 tips para certificarte en inglés durante el verano

Contar con un certificado que acredite el nivel de inglés resulta fundamental, ya sea para mejorar las perspectivas laborales, como requisito de una oposición o para entrar a la universidad. Sin embargo, prepararse para esta prueba requiere tiempo y las obligaciones diarias hacen que sea muy difícil dedicárselo. Por este motivo, el verano puede ser la mejor época para preparar estos exámenes y, gracias a las opciones online, se pueden realizar desde cualquier lugar y sin renunciar a las vacaciones.

"El modelo online permite preparar el examen, hacer la prueba y recibir los resultados en 3 días desde cualquier lugar. Esta flexibilidad, que ofrecen modalidades como las certificaciones de LanguageCert Online, supone una gran ventaja para muchas personas que en el día a día no tienen tanto tiempo como les gustaría o no tienen la posibilidad de desplazarse hasta un centro oficial para hacer el examen", explica Robin Gravina, Country Manager de LanguageCert en España.

Sin embargo, cada examen de idiomas tiene sus particularidades y es muy importante saber cómo prepararlo para obtener el certificado lo antes posible y a la primera. Para sacar el máximo partido a tu tiempo y estar perfectamente preparado para el examen online, los expertos de LanguageCert recomiendan los siguientes pasos:

1. Elige el certificado que mejor se adapte a tus necesidades. Existen muchos tipos de exámenes, pero cada administración, sector o empresa busca diferentes competencias lingüísticas, por lo que es muy importante saber elegir la certificación que mejor demuestra nuestras habilidades. Entre las opciones disponibles, LanguageCert cuenta con exámenes alineados al MCER, desde el nivel A1 al C2, que están reconocidos por universidades y administraciones, más flexibles y que se adaptan a las necesidades actuales y a situaciones comunicativas reales del día a día. Por otro lado, en el caso de aprobar una de las partes y otra no, en LanguageCert el módulo aprobado se guarda y no caduca nunca, por lo que solo te tendrás que presentar a la parte suspendida. Además, no es necesario que te presentes a todo el exámen, si solo necesitas probar una de las destrezas (parte del Writing (que incluye las destrezas Listening, Reading y Writing) o la parte del Speaking) puedes examinarte solo de esa. También, te permite hacer el exámen desde dónde quieras.

2. Materiales online y accesibles. En un mundo en el que la tecnología forma parte de nuestro día a día, puedes encontrar plantillas para practicar en la propia web de LanguageCert (aquí). Además, recomendamos páginas de YouTube como Salón de idiomas Madrid, en la que se enseña a preparar cada examen en función del certificado elegido, se explica cada una de las partes de las que consta la prueba y se dan consejos para realizarlas con éxito.

3. Cada vez que tengas la oportunidad, habla en inglés. Tanto si te vas fuera de España como si te quedas aquí, el verano es la época perfecta para conocer a gente de otros países y aprovechar esta oportunidad para practicar tu speaking y desarrollar el listening.

4. Desarrolla tu espontaneidad. Si estás con tus amigos o con tu familia, hay una forma de practicar muy sencilla y que da grandes resultados. Consiste en hablar durante un minuto sin parar y sin previa preparación. No te preocupes por si cometes errores, lo importante es que practiques la fluidez tanto a la hora de hablar como de pensar en inglés.

5. Los contenidos audiovisuales siempre en inglés. Ponte un reto y durante el tiempo que estés preparándote para el examen escucha toda la música y ve todas las series y películas en inglés. Esto te ayudará mucho con la preparación del listening. Los podcasts, tan de moda en la actualidad, son una alternativa muy recomendable. Finalmente, siempre que puedas lee en inglés. Publicaciones como The Economist o The New York Times tienen reportajes muy interesantes y que te pueden ayudar con la comprensión lectora.

6. Arriésgate y no te preocupes por cometer fallos. Lo importante en las partes de writing y speaking es cumplir con la tarea de una forma comunicativa y demostrando que puedes usar una gran variedad de vocabulario y lenguaje. En exámenes como los de LanguageCert, no se restan puntos por errores gramaticales, siempre y cuando la comunicación no se vea perjudicada.

7. Practica distintos tipos de escritura. Además de redactar textos formales, es importante que también aprendas a escribir de manera informal. Una forma de practicar esta escritura más coloquial es intentar contestar a tus mensajes de WhatsApp en inglés.

8. Elige bien el espacio para hacer el exámen. Si optas por la opción de realizar la prueba online, elige bien el lugar en el que vas a hacer el exámen. Asegúrate de que esté bien iluminado, no haya distracciones ni demasiado ruido. Practica tu prueba en ese mismo espacio varias veces antes del día del examen.

9. Controla el timing y la comprensión de las preguntas. La duración es un factor muy importante en este tipo de exámenes y es necesario que antes de presentarte a esta certificación sepas de cuánto tiempo dispones para realizar cada ejercicio y te cronometres mientras te preparas. En este sentido, es fundamental que antes de presentarte hayas realizado previamente el examen completo, seguido y cumpliendo los timings marcados. Además, cuando te estás preparando, asegúrate que has entendido bien las preguntas antes de lanzarte a contestar ya que, por muy bien que hables o escribas, necesitas cumplir con los requisitos que se te piden para aprobar.

Como ves, puedes utilizar cualquier parte de tu día para prepararte el certificado de inglés y, si optas por la opción de examen online (desde tu casa o desde dónde elijas), habrás obtenido el título antes de que acabe el verano y podrás "volver a la rutina" preparado, tanto académicamente como profesionalmente.

