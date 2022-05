Arranca un nuevo proyecto Erasmus+ de orientación educativa a docentes para mejorar el futuro laboral de sus estudiantes

WAKE UP YOUR VOCATION es una iniciativa europea integrada en el programa Erasmus+ 2021-2027, que busca reducir la brecha existente entre el sistema educativo y el mercado laboral actual. Más de 30 centros y 600 estudiantes participarán en este proyecto, que facilita a jóvenes de entre 12 y 18 años la preparación necesaria en términos de habilidades de empleabilidad y orientación laboral.

El programa involucra a centros educativos, tanto a docentes como jóvenes, así como a progenitores y tutores y entidades públicas y privadas. El objetivo es analizar la realidad del colectivo joven en torno a su futuro profesional, conocer las soluciones para romper el salto entre su educación y su entrada al mercado de trabajo y establecer una estrategia correcta para alcanzar su inserción.

Este proyecto formativo europeo está liderado por la Fundación Santa María la Real, a través de su Área de Empleo y Emprendimiento (España), y junto a ella forman parte como socios la Agenzia regionale per il lavoro la formazione e l'accreditamento (Italia), Goethe-Institut e.V. (Bélgica) y Zaklada Znanje na djelu (Croacia).

WAKE UP YOUR VOCATION estudia y fomenta las competencias generales y transversales, sin enfocarse en una profesión o habilidad concreta. A través de la metodología utilizada se guía al alumnado no solo en la tipología de trabajo que pueden realizar, sino también en el perfil de profesional que quiere llegar a ser.

Formación a docentes

El carácter innovador de este proyecto reside en la metodología desarrollada ya que, aunque el alumnado es quien se beneficia finalmente del programa, la iniciativa está centrada en la formación a sus docentes. Por tanto, las habilidades y conocimientos adquiridos permanecerán en los centros educativos como un valor añadido, incluso después de que el grupo de estudiantes asesorados haya concluido su formación en el centro.

A lo largo de 2022 se desarrolla la primera fase del proyecto, que busca comprender la visión y expectativas de jóvenes, sus docentes y progenitores o tutores sobre las posibilidades de inserción laboral, y se identificarán las fuentes de información que les influyen para tomar decisiones sobre su trayectoria profesional. Los resultados de esta primera fase permitirán facilitar al equipo docente las habilidades en orientación laboral a través de una metodología innovadora para ayudar a estudiantes a diseñar su itinerario académico y formativo en función de sus conocimientos.

Europa digital, igualitaria y sostenible

Promover el trabajo colaborativo de jóvenes mediante el desarrollo de competencias interculturales y el pensamiento crítico es uno de los objetivos que persigue este proyecto europeo, que anima a sus docentes a formar un grupo de trabajo activo con sus estudiantes y asumir su papel como parte del motor que conducirá a una Europa digital, igualitaria y sostenible en las próximas décadas.

Además, busca sensibilizar tanto a estudiantes como a sus familias sobre la realidad del mercado laboral en Europa, las nuevas competencias demandadas en sectores digitalizados y que apoyan la sostenibilidad, así como las opciones de formación académica o profesional que tienen disponibles. En este sentido, acercará a estudiantes y sector privado para generar una mejor comprensión y conexión de sus realidades, especialmente en las zonas rurales, y promoverá la inclusión social a través de la igualdad, el impulso de la digitalización y los desafíos medioambientales.

Relacionados Educación adaptará el protocolo contra el acoso escolar para atajar el ciberacoso que va en aumento