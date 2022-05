Aula Magna Business School trae el evento Women in Data Science a Barcelona y Madrid

Las jornadas Women in Data Science (WiDS) son un evento anual que se celebra tanto en Barcelona como en Madrid. Originario de Stanford, Aula Magna Business School es la embajadora del mismo en ambas ciudades. Una ocasión para construir sinergias a partir de paneles con ponentes de renombre y debates enriquecedores; todo con una mirada diversa y con contenido de interés digital, como las nuevas tendencias de la medicina, el sector del gaming o la inteligencia artificial. Ahora mismo, el equipo de Clara Lapiedra ya ha puesto a la venta las entradas, limitadas, para Barcelona (14 de junio en el Palau de Pedralbes) y Madrid (21 de junio en La Nave) y ha anunciado también a muchas de las speakers que darán forma al evento.

Aula Magna Business School es una escuela de negocios que nace a raíz de la pandemia. Nativa digital, comprometida con la sostenibilidad y fiel defensora de la diversidad, su principal objetivo es impulsar la carrera profesional de mujeres ejecutivas con sus cursos formativos. Por ello, no podía ser otra que ella la embajadora de estas jornadas pensadas para acercar el mundo del Data Science al público general, poniendo en valor la perspectiva femenina en un sector masculinizado. Paneles con debate asegurado Tanto en Barcelona como en Madrid, los paneles estarán formados por mujeres ejecutivas, directivas, emprendedoras y, sobre todo, expertas en el mundo del Data Science. Mujeres como Núria Parlon (alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet), Maria Eugènia Gay (Delegada del Gobierno en Catalunya), Elisenda Bou-Balust (Head of Apple Media Knowledge), María Vázquez (Consulting Sales Lead en Microsoft), Rocío Tortosa (Vicepresidenta de Salesforce), Eduvigis Ortiz (Strategic Alliances Leader en SAS), etc. Speakers de larga experiencia profesional a la espera de las preguntas y la participación de cualquier asistente. ¿Son importantes los datos a la hora de definir los algoritmos de una plataforma o red social? ¿Cuál es el sesgo de género en el sector de la salud y cómo pueden los datos corregirlo? ¿Existen métricas clave para el crecimiento exponencial de una empresa? Preguntas que se encuentran presentes en muchos aspectos de nuestro día a día. En definitiva, el propósito de las jornadas WiDS no deja de ser el aprendizaje de todas para un futuro mejor.

