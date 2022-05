Carlos Andradas: "Queremos seguir siendo el referente en cursos de verano en este país"

Carmen García Madrid

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) celebra este año su 90 cumpleaños y dobla su oferta de cursos de verano hasta alcanzar más de 120 (eso solo si se cuenta inmersión!!). Estas actividades tendrán como epicentro el Palacio de la Magdalena de Santander y se extenderán del 20 de junio al 9 de septiembre. Carlos Andradas, rector de la UIMP, explica cómo se desarrollarán estos cursos.

¿Cuál es el objetivo de la universidad al ampliar esta oferta para verano?

El objetivo principal es recuperar la actividad plena presencial e intentar lanzar un mensaje que demuestre que la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sigue presente y queriendo cumplir los propósitos que tiene, entre los que se encuentra ser un espacio único de libertad para el debate y la creación. En definitiva, queremos ser fieles a nuestro lema de aniversario: "90 años anticipando el futuro", generando un espacio de reflexión que nos mantenga en la vanguardia del conocimiento y la creación.

¿Cuál dirías que es el valor añadido de los cursos de la UIMP?

El valor añadido con el que contamos es que somos un espacio de encuentro y convivencia de los jóvenes que están empezando o profesionales que quieren ampliar sus conocimientos con expertos y sabios consagrados en un ambiente propicio para el encuentro y el intercambio. En esa convivencia se producen resultados insospechados.

¿Cuál es la estrategia de la UIMP para atraer a los estudiantes este verano?

Lo primero es ofrecer un programa académico y cultural muy atractivo, de modo que quiero animar a los jóvenes a que vengan a participar en nuestros cursos. Estoy seguro de que disfrutarán. Estamos llevando a cabo una campaña por redes sociales utilizando el cartel de este año realizado por el artista Ulises Culebro, responsable de ilustración del diario El Mundo. Al mismo tiempo, nos hemos dirigido a colectivos más específicos para que puedan hacer difusión, como son los vicerrectorados de estudiantes de las universidades de la CRUE o la Asociación de Colegios Mayores, para que lo divulguen entre todos los colegiales de sus instituciones afiliadas. Además, los directores de los cursos y a las instituciones colaboradoras están implicadas en hacer la difusión más oportuna en cada caso.

¿Qué diferencia a los cursos de verano de la UIMP de los de otra institución de educación superior?

Hay un elemento fundamental e intrínseco en este aspecto: mientras en otras universidades los cursos de verano son una actividad más, que ha surgido en un momento determinado, en general imitando la actividad de la UIMP, en nuestro caso estos cursos forman parte de nuestro ADN, son una de las misiones específicas de la UIMP. Hace 90 años esta institución nació como Universidad Internacional de Verano de Santander para la realización de cursos de verano y más adelante, en el año 1945, cuando se refunda ya con el nombre de Universidad Internacional Menéndez Pelayo, su actividad sigue concentrada en los Cursos de Verano. Por eso digo que forman parte de nuestro ADN como universidad. Además, el marco en el que se celebran, principalmente, el Palacio de la Magdalena, genera un ambiente incomparable que conecta con toda la historia de la UIMP.

"En nuestro caso estos cursos forman parte de nuestro ADN, son una de las misiones específicas de la UIMP"

¿Cómo se ha organizado la programación de los cursos para este año?

Este año hemos combinado la recuperación y consolidación de escuelas, encuentros y seminarios clásicos con propuestas nuevas, en algunos casos a iniciativa nuestra, en otros seleccionándolas entre las recibidas.

Con un perfil más puramente académico, hemos prestado especial atención a las escuelas, que se vienen programando en distintas disciplinas y de la mano de instituciones solventes y de prestigio. El formato y nombre de "escuela" obedece a que un grupo relativamente pequeño de profesores distinguidos de espectro internacional imparten un curso sobre un tema específico de actualidad de la disciplina respectiva, que cada año va cambiando. Van dirigidas, pues, a estudiantes que finalizan sus grados o de posgrado. Muchas escuelas tienen años de tradición, la de bioquímica, que lleva el nombre de Margarita Salas, la de matemáticas, psicología, etc. También las hay de fotónica, física cuántica, medioambiente, gramática, patrimonio Nuestro objetivo es ir ampliando el abanico de escuelas para incorporar disciplinas aun no representadas, de la mano de socios estratégicos, como sociedades científicas, reales academias, de dicho ámbito.

"Nuestro objetivo es ir ampliando el abanico de escuelas para incorporar disciplinas aun no representadas"

También hemos querido reivindicar los cursos de corte profesional que vienen celebrándose durante muchos años y que forman parte ya del paisaje de la programación. Entre ellos están el Curso de la Asociación de Periodistas de Información Económica, que cada año reúne a los profesionales de esta área y responsables tanto políticos como técnicos; el de AMETIC, en el ámbito de las telecomunicaciones; HISPASAT; avances y desafíos en la esclerosis múltiple; Quo Vadis Europa, el curso, ya tradicional de, J. Borrell; el encuentro del CES; el Foro de Ingeniería y Obras Públicas, etc.

A ellos se suman los cursos que organizamos a propuesta del Gobierno de Cantabria y del Ayuntamiento, así como cursos que nosotros mismos hemos encargado – entre ellos, Cursos Magistrales y Talleres – y los seleccionados entre las propuestas recibidas. Y no puedo dejar de mencionar las dos Aulas de Verano: la Ortega, que ya cuenta con varias ediciones, dedicada a los mejores estudiantes que acaban su bachillerato y empiezan la universidad y el Aula Blas Cabrera, que iniciamos este año, dirigida a los mejores estudiantes que finalizan sus grados. En ambos casos el objetivo es contagiar el entusiasmo por la universidad y la investigación.

¿Cuáles son los principales temas que se tratarán en las actividades?

Es difícil resumir en unas líneas, toda la variedad de asuntos que se tratarán en nuestra programación 2022. Por citar solo algunos ejemplos, contaremos con un curso sobre el conflicto ruso-ucraniano organizado con el Real Instituto de Elcano y un curso sobre la Misión Europea "Cities 2030", en el que participan las siete ciudades españolas que han sido seleccionadas para participar en la misión. Analizaremos las posibilidades que abre el ámbito del New Space y los microsatélites; el reto demográfico; el cambio climático y los nuevos paradigmas energéticos. También cómo abordar el creciente número de suicidios entre nuestros jóvenes; la evaluación de la calidad de nuestra universidades Y prestaremos atención a la filosofía: habrá un curso dedicado a la llamada Escuela de Madrid, otro a mente y cerebro y el filósofo Byung C. Han dará un curso magistral. Mirceas Cartarescu y José Mª Merino también ofrecerán cursos magistrales, así como el maestro Tomás Marco, que está componiendo una pieza conmemorativa de nuestra efemérides

¿De qué forma se desarrollarán los cursos? (presencial, streaming )

Volvemos a la presencialidad plena, siempre y cuando la situación de recuperación actual nos lo permita. No obstante, también retransmitiremos algunos cursos y actos por streaming, cuando entendamos que ello nos aporte un valor añadido. Como he dicho al principio, unos de los valores de los Cursos es la presencialidad, la convivencia entre los diferentes participantes que nos acompañen. El streaming será pues, además de, y no en sustitución de lo presencial

¿Cómo se celebrará el 90 aniversario de la UIMP?

Se ha constituido un Comité de Honor del 90 aniversario que preside el S.M. el rey Felipe VI. Y hemos construido un eje de actos institucionales de celebración, comenzando por el acto inaugural, el 23 de junio, cuya lección inaugural será impartida por el Prof. Rafael Yuste, sobre el campo de la neurociencia y neuroderechos. Tendremos las investiduras de tres Doctores Honoris Causa a lo largo del verano: el escultor Jaume Plensa, que además nos ha cedido una de sus esculturas, Carlota, que nos acompañará a lo largo de todo el verano; el escritor y poeta rumano Mircea Cartarescu, que también dará un curso magistral; y la química Luisa de Cola, quien también impartirá un curso breve. Y finalmente el acto de clausura, cuya lección ofrecerá Saskia Sassen, Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, que impartirá un curso magistral sobre la sociología de las ciudades. Con todo, el día grande de celebración del 90 cumpleaños será el día 23 de agosto, con un acto en el que, entre otras cosas, queremos rendir homenaje a todos los rectores de la institución a lo largo de su historia para terminar, por la noche con la proyección de un video-mapping sobre la fachada del Palacio.

Junto a ello tendremos también la entrega de premios ya tradicionales: el Premio Internacional Menéndez Pelayo, a la Académica de la Lengua de México Concepción Company; el Premio "La Barraca" a Lola Herrera; y el Premio de Artes Escénicas a José Sacristán. Y hemos creado un premio nuevo de poesía, el Premio-Taller Pedro Salinas, que fue el primer secretario general de la UIMP, que le hemos otorgado en esta primera edición a Ana Rosetti. Además Ulises Culebro dirigirá un taller de realización de un mural conmemorativo; contaremos con el grupo de teatro La Barraca en recuerdo de su paso por La Magdalena durante los primeros cursos todo ello en el marco de un variado programa de actividades culturales.

"Creo que hemos inyectado ilusión y compromiso en el conjunto de trabajadores"

Como rector de la UIMP, ¿qué objetivos ha cumplido durante este año?

El primer objetivo ha sido recuperar la presencia de la UIMP en el panorama universitario y social. Hemos mandado un mensaje claro diciendo que apostamos por seguir siendo el referente en Cursos de Verano en este país. Creo que hemos inyectado ilusión y compromiso en el conjunto de trabajadores. Junto a ello seguimos trabajando en el resto de sedes que la UIMP tiene por el territorio español , así como en el ámbito del posgrado, reforzando las alianzas con nuestros socios estratégicos en este ámbito, como puede ser el CSIC, Banco de España, CEPC, ICEX, FOM, etc.

¿Qué retos mantiene su gobierno para el próximo curso?

El lema que tenemos es recuperar, consolidar y crecer. Siempre primando la calidad, el rigor y el interés. Recuperar actividades que se habían perdido en los últimos años por distintas causas. Consolidar los cursos clásicos asegurando que cumplan con estos estándares. Y crecer incorporando actividades nuevas. Para ello tenemos que abordar los problemas estructurales de esta institución, entre los que destacaría la necesidad de incorporar personal, ya que ha habido muchas vacantes que no han podido ser reemplazadas y hay que ampliar y rejuvenecer las plantillas y la de aumentar el presupuesto, recuperando, al menos, los niveles anteriores a la crisis económica del 2011 y 2012.