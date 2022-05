Ramiro Sánchez: "Ofrecer formación a tus empleados es una inversión a futuro"

Isabel Figueroa Madrid

Ramiro Sánchez, director de Marketing para Google España y Portugal, nos comenta las claves sobre la formación continua y como fomentar la igualdad de oportunidades en las empresas.

¿Qué tipo de habilidades buscan las empresas hoy en día?

Primeramente, tendríamos que diferenciar sobre de qué tipo de empresa estamos hablando, pero considero que hay factores comunes a todo tipo de empresas a la hora de seleccionar un perfil que es interesante tener en cuenta. Aparte de soft skills, las habilidades conocidas como blandas pero importantísimas en el día a día, tales como la capacidad de aprendizaje, la adaptación, la resiliencia, trabajo en equipo o el espíritu colaborativo, sin duda las habilidades digitales son clave para ser parte de cualquier empresa independientemente del sector al que se dirija.

La digitalización ha sido clave para acercar a las personas durante la pandemia pero también para reducir el impacto económico de la misma, o incluso acelerar su crecimiento, y esto es un dato muy importante a tener en cuenta. Gracias al comercio electrónico, por ejemplo, muchas empresas han compensado una parte relevante de la pérdida de ventas en tienda y esta digitalización ha permitido que podamos seguir accediendo a comprar los productos que necesitábamos. Esto se ha conseguido gracias a las habilidades digitales en la fuerza laboral, en las personas, que, si bien es relevante en todas las empresas es mucho más importante en las Pymes, las cuales muchas veces han logrado sobrevivir gracias a la tecnología.

Por este motivo, entre otros, los programas de formación que presentamos, los Certificados Profesionales de Google, están planteados para que se puedan realizar sin conocimiento previo en digital, y son aptos para todas las personas, independientemente de su formación previa, y certifican, una vez realizados, que la persona que ha realizado estas formaciones está preparada para desarrollarlas completamente en el entorno laboral.

¿Cuáles son las áreas de alta demanda en la actualidad?

Las tendencias de empleo sitúan las habilidades sobre 'Análisis de Datos', 'Diseño de Experiencia de Usuario', 'Gestión de Proyectos' y 'Soporte en Tecnologías de la Información' como las principales herramientas que los candidatos a un empleo deben adquirir, de ahí que los nuevos cursos de formación en español que presentamos traten sobre estas disciplinas. Las competencias digitales son esenciales, sobre todo y más que nunca, como decía antes, a raíz de la pandemia, que las ha puesto en evidencia.

¿Hacia dónde deben enfocar la formación los jóvenes profesionales?

Según refleja el informe sobre Digitalización de la Economía presentado por el CES el desarrollo de las capacidades digitales es imprescindible para la población activa, ya que la demanda de trabajo ya requiere y en el futuro aún más, requerirá al trabajador dominar habilidades digitales para, a su vez, disponer de mayor flexibilidad laboral y, en definitiva, una buena y más positiva trayectoria profesional. Por lo que, sin duda, los jóvenes, a los que se les presupone un conocimiento especializado de estas competencias por ser nativos digitales, deberán tener sí o sí estas capacidades. Igual que ocurrió a generaciones anteriores que se le presuponían -y se demandaban- otros conocimientos como podían ser los idiomas.

¿Por qué es importante estar en constante formación y actualización?

Hay una frase que me gusta mucho recordar: Cambio es la única constante. Es importante tener siempre presente que la formación siempre suma a nuestra carrera profesional. Estar actualizado es importante para no quedarse atrás y ofrecer a las personas la oportunidad de formarse y continuar aprendiendo es la única manera de no dejar a nadie atrás y crear una sociedad competente y preparada para las oportunidades laborales más demandadas

¿Las empresas deberían implementar procesos de formación para sus trabajadores?

Ofrecer formación a tus empleados es una inversión a futuro

Implica un esfuerzo, pero es clave para el éxito, porque además de tener un equipo actualizado consigue que las personas también se sientan motivadas y eso es clave también para la salud de cualquier compañía.

¿Cómo Google fomenta la formación en profesionales y estudiantes?

Desde 2015, Google ha ayudado mediante diferentes iniciativas, programas y formación gratuita a más de 17 millones de personas y negocios en Europa, Oriente Medio y África a formarse en competencias digitales y más de 4 millones han encontrado trabajo, crecido profesionalmente o creado su propia empresa.

En España, hemos formado a más de un millón de personas en habilidades digitales

De las cuales más de 709.000 han pasado por Google Actívate. De ellas, el 15% ha encontrado trabajo, crecido en su carrera profesional o reportado crecimiento en ganancias o número de clientes.

Además, estamos enormemente comprometidos con la formación digital de personas vulnerables

O colectivos infrarrepresentados, residentes en zonas rurales y aquellos que han vivido con menos oportunidades.

Prueba de ello son nuestros programas Digitalizadas, GenIOs, WomenTechmakers o Women Will con las que nos acercamos mediante talleres y formación gratuita en digitalización a colectivos desfavorecidos, mujeres y minorías.

En 2021 lanzamos los Certificados Profesionales de Google y destinamos 5.000 becas a Fundae y a diferentes ONGs del primer curso disponible en español dedicado al Soporte de Tecnologías de la Información. Así, ampliamos estas becas a 11.000 y lanzamos tres nuevos cursos en castellano: Análisis de Datos, Diseño de Experiencia de Usuario y Gestión de Proyectos, que sin duda forman parte de áreas laborales de alta demanda en la actualidad.

¿Cuál es el factor clave para fomentar la igualdad de oportunidades dentro de las empresas?

La formación digital es importante y democratizar su acceso clave para que mujeres, personas de diferentes orígenes étnico culturales y colectivos vulnerables se vean incluidos en el conjunto de la fuerza laboral, optando a las mismas oportunidades y aportando la tan enriquecedora diversidad al conjunto de la fuerza laboral y las empresas.

