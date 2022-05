Google y el Ministerio de Trabajo presentan 11.000 nuevas becas y tres nuevos cursos de Certificados Profesionales en español

Google ha anunciado hoy la ampliación de hasta las 11.000 becas para realizar Certificados Profesionales de la mano del Ministerio de Trabajo y Economía Social -a través de Fundae, SEPE- e INCO, en un proyecto dirigido a personas desempleadas o en riesgo de exclusión laboral para desarrollar sus competencias digitales.

La forma en la que trabajamos está en continuo cambio, algo a lo que hay que añadir el efecto que la pandemia ha ejercido como catalizador de la digitalización. Según el Plan Nacional de Competencias Digitales, casi la mitad de la población española (el 43%) carece de competencias digitales básicas y un 8% jamás ha usado internet. Durante el año 2020, lanzamos en Google los Carreer Certificates con el objetivo de dotar de herramientas digitales para el ámbito laboral a los ciudadanos de un modo diverso e inclusivo. Además, en 2021, y en colaboración con el Gobierno de España, a través del SEPE, Fundae, Ministerio de Trabajo y Economía Social, y con diferentes ONGs locales de la mano de INCO dotamos de 5.000 becas para la realización de estos Certificados Profesionales de Google.

Al acto, que ha tenido lugar hoy en el Campus Madrid de Google for Startups, ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, quien ha elogiado la iniciativa de seguir impulsando la formación y ha abogado por una "digitalización sin brechas ni desigualdades, laboralmente inclusiva, diversa, que anima nuestras políticas públicas, que implica a empresas y organizaciones no gubernamentales".

Ante el reto de preparar a la ciudadanía para el reto de la digitalización, el Ministerio de Trabajo ha tendido puentes con todas las entidades para garantizar recursos formativos y las empresas tecnológicas que, alentadas por la responsabilidad social, se han sumado a esta colaboración de forma ambiciosa.

Para Miguel Escassi, Director de Asuntos Públicos e Institucionales de Google España, "gracias a este tipo de uniones entre empresas privadas, organismos públicos y agentes sociales, estamos consiguiendo llegar, cada vez más, a personas que sin duda muestran interés en formarse en tecnología y competencias digitales, lo que demuestra el compromiso de Google para empoderar a los ciudadanos y trabajadores con herramientas y conocimientos que les permitan desarrollarse".

Las nuevas becas para la realización de los Certificados Profesionales de Google se distribuirán de la siguiente manera: 10.000 se ofrecerán desde Fundae con el objetivo de llegar prioritariamente a personas en situación de desempleo, ERTE o ERE, y las restantes las distribuirá el INCO Academy Work in Tech.

Javier González-Lliberós, Country Manager INCO España, ha recalcado "el poder de las alianzas entre el sector privado, el sector público y el tercer sector, para avanzar hacia a la transición digital de nuestro país, pero eso sí, una transición digital que no deje a nadie atrás y que fomente y contribuya activamente al aumento de la diversidad y la inclusión en el mercado laboral español."

Antonio de Luis Acevedo, Director Gerente de Fundae, ha destacado que "este tipo de colaboración público-privada facilita la adquisición de las competencias necesarias en función de la actual demanda laboral, mejorando la eficiencia de la gestión pública en el ámbito de la formación profesional para el empleo y facilitando la utilización conjunta de medios y servicios públicos."

Además de ampliar el número de becas también se suman nuevos recursos formativos, ya que al ya existente sobre 'Soporte de Tecnologías de la Información' se ha añadido tres certificados en español sobre 'Análisis de Datos', 'Diseño de Experiencia de Usuario' y 'Gestión de Proyectos' y uno en inglés con subtítulos en castellano 'IT Automation with Python. Todos ellos, están disponibles para todas las personas interesadas a modo de una tarifa plana a través de la plataforma Coursera.

Durante el evento han tenido lugar diferentes mesas redondas en las que se han abordado temas como la 'Digitalización e Inclusión en el mercado laboral de colectivos vulnerables' o el fomento de la alianza público y privada para el desarrollo del talento digital.

El éxito de los Google CERTS

Las habilidades digitales, además de impulsar el crecimiento personal, son una herramienta fundamental para la inclusión laboral. De hecho, en España, más de un millón de personas se han formado en competencias digitales a través de estos cursos de Google, de las cuales, el 15% ha encontrado trabajo, crecido en su carrera profesional o reportado crecimiento en ganancias o número de clientes.

Son los casos de Alba Bermúdez, Carlos González o Iago Lores quienes, tras acceder a las becas para los Certificados Profesionales de Google, han dado un giro a su trayectoría laboral.

Alba Bermudez, trabajaba como peluquera pero su sueño siempre había sido dedicarse al soporte informático por lo que recibió una de las becas para realizar estos cursos a través de una de las ONGs con las que trabaja el INCO. "Mis amigos no me tomaron en serio cuando les dije que iba a empezar a formarme en soporte informático con Google. Ahora, todos me han pedido el contacto de la ONG y quieren empezar a formarse para tener una carrera. Dicen literalmente que quieren ser tan independientes como yo."

Para Iago Lores, tras desarrollarse como profesional en distintos sectores durante más de 20 años, la crisis de 2020 le dejó sin empleo. Durante este proceso de reinvención se "topó" con los Certificados Profesionales de Google y a sus 43 años decidió que era el momento de volver a retomar la profesión como informático que un día soñó haciendo el curso de Soporte de Tecnologías de la Información. "Justo lo encontré cuando estaba en paro y tenía tiempo. Además, estaba becado por la Fundae y me daba la oportunidad de reconectar a mi carrera inicial". Consiguió trabajo a la mañana siguiente de haber aplicado a una oferta para dar soporte técnico informático para empresas.

También, Carlos González, quién gracias a la beca de la Fundae realizó el curso de Soporte TI y hoy trabaja como Técnico de Soporte. "Esta era una de las patas que me faltaban por estudiar. Yo ya había hecho programación y hardware, pero no había tocado nada de TI y, por eso, empecé a hacer este curso online".

Estas experiencias personales son una muestra de que la adquisición de competencias en profesiones de alta demanda como Analítica de Datos, Diseño UX, Gestión de Proyectos o Soporte TI, o Python tiene resultados visibles en la empleabilidad.

