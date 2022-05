2.500 alumnos participan en encuentros sobre FP Dual durante la Semana Europea de la FP

Con motivo de la Semana Europea de la FP, desde el pasado día 16 de mayo se han realizado un total de 58 encuentros en centros escolares y ferias de diferentes lugares de España con los embajadores de la red Somos FP Dual. Formada por chicos y chicas graduados en FP Dual o que están cursando estos estudios actualmente, Somos FP Dual nació hace 4 años para difundir entre los jóvenes las ventajas de esta modalidad educativa, en la que prima la enseñanza dentro del ámbito empresarial.

En los 58 eventos que han tenido lugar en Málaga, Granada, Cádiz, Sevilla, Ciudad Real, Barcelona, Madrid, Pamplona y Tarragona, más de 2500 estudiantes han podido conocer de primera mano la experiencia de otros jóvenes que optaron por la FP Dual y que la recomiendan. Vicente Malagón es un chico de 22 años que está estudiando Administración y Finanzas en el Grupo Rondamovil, concesionario oficial Citroën y DS en Granada: "Lo que más valoro de la formación dual es la capacidad de autocrítica que ha generado en mí". Alba González Matamoros, sevillana de 20 años que cursa el Grado Superior Dual en Educación infantil en la escuela Smile afirma que "recomendaría estudiar FP Dual porque es donde realmente conoces lo que estás estudiando y puedes valorar si te gusta o no". Por su parte, Kevin Castillo, joven de 23 años de Ciudad Real que estudió Gestión de empresas en la empresa Dislemar dice: "He podido conocer cómo funcionaría mi rol de manera real dentro del ámbito laboral". Marcel Matthies tiene 31 años y cursó el Ciclo Formativo de Técnico en Gestión en Industria en la Feda Madrid Business School y en la empresa Fronius España, y afirma que "al finalizar me he quedado en la empresa que me formó como Digital Tools Expert". Y Nora Prats Conesa, de 20 años que ha estudiado Mantenimiento electromecánico por el sistema dual en la empresa El Ring Klinger de Reus opina: "He aprendido a reconocer que hay otras salidas y varios caminos para llegar a tu meta".

La FP Dual cuenta actualmente con una inserción laboral cercana al 70%, y roza incluso el 100% en algunos sectores. A ello ha contribuido también Somos FP Dual, que cuenta con 145 embajadores repartidos por toda España hasta el momento y que fue creada en 2018 ante la escasez de estudiantes que optaran por esta modalidad. La red cuenta con el impulso de la Cámara de Comercio de España, la red de cámaras de comercio territoriales, la Fundación Bertelsmann y Lidl España, y está cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

"El balance que sacamos de la Semana de la FP Dual de este año es muy positivo. Al terminar nuestras charlas, algunos jóvenes se acercan a nosotros diciendo que nunca habían oído hablar de estos estudios y que, después de escuchar nuestras historias y experiencias, quieren explorar esta posibilidad. Muchos comentan que se sentían perdidos ante la decisión de qué estudios elegir y que ahora que saben que es posible formarse en un centro educativo y al mismo tiempo en una empresa se sienten un poco más orientados", explica Lorena Castellanos, graduada en FP Dual y secretaria técnica de Somos FP Dual.