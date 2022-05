Mobile World Capital Barcelona presenta una hoja de ruta para impulsar la transformación de la educación superior

Mobile World Capital Barcelona ha presentado hoy el Informe "El futuro de la Educación Superior" #HED2030 en el marco del Congreso Mundial de Educación Superior UNESCO 2022. El congreso, celebrado cada 10 años, sale por primera vez fuera de su sede de París para tener lugar en Barcelona.

El estudio, realizado conjuntamente con EDT&Partners, y con la participación de más de 30 expertos mundiales dibuja un mapa de ruta hacia la educación superior del futuro y cómo la tecnología puede contribuirá a alcanzar los objetivos a través de 7 pilares clave: mayor alcance, multidiversidad, ecosistémica, itinerarios basados en capacidades, hiperpersonalización, Augmented Learning Experience y la incertidumbre como marco en el que prosperar.

Una de las principales conclusiones del informe es que la digitalización es el principal impulso de la transformación de la educación superior que, aunque todavía incipiente, ya muestra señales de lo que está por venir. La presentación del informe lo ha acompañado una mesa redonda donde los creadores, Jordi Arrufí, Digital Talent Program Director de Mobile World Capital Barcelona y Fernando Valenzuela, Partner LATAM en EDT & PartnersEDT Partners, han compartido reflexiones con Daniel Burgos, Vice-rector for Internacional Research and Director of Research Institute UNIR iTED at Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ; Mirko Widenhorn, Senior Director en Anthology; Marta Fernández, Executive Director en RMIT Europe y Paulo Falcón, Especialista en Docencia Universitaria y exdirector Nacional de Gestión Universitaria en el Gobierno de Argentina. Durante la mesa, se han identificado algunas tendencias y señales que permiten plantear escenarios alternativos en cuanto al futuro de la educación superior (ES). La aceleración de la digitalización subyace tras la mayoría de ellos.

Por ejemplo, los modelos de plataforma se consolidan como nuevos canales de formación que están universalizando el acceso al contenido de aprendizaje. Estos mismos modelos permiten la descentralización de la generación del conocimiento. Mientras el contenido se convierte en abundante, la propuesta de valor de la formación se especializa para generar ventajas competitivas, como por ejemplo los modelos bootcamp. La volatilidad e incertidumbre del sector está acelerando la implementación de metodologías ágiles y la adopción de innovación abierta en la universidad. Las universidades se convierten en data-driven: los datos permiten empezar a personalizar la experiencia de los alumnos mediante modelos de IA o entender las necesidades del mercado para mejorar la empleabilidad de los grados.

La mesa redonda ha sido un foro de reflexión, destacando que las universidades del futuro deberían centrarse en la enseñanza de tecnologías que habiliten las transformaciones de la educación, como por ejemplo la mejora del aprendizaje de la Realidad Virtual, la Inteligencia Artificial o la personalización blockchain. Las tecnologías de realidad extendida (VR, AR, MR) aumentan la capacidad de aprendizaje de los alumnos y son modelos de plataforma para la democratización del contenido. La pregunta no es tecnológica, solamente lo es la herramienta.

Durante la presentación, Jordi Arrufí ha explicado que "el objetivo de este estudio es replantear el funcionamiento de las instituciones universitarias, dibujar un plan de ruta con 7 pilares claros para que universidades y comunidad educativa caminen hacia instituciones modernas y actuales, que conecten el talento de los alumnos con la demanda real que requiere el mercado de trabajo. La alta velocidad del cambio de las competencias demandadas por los empleadores acelera el life-long-learning y abre la puerta a los modelos de microcredenciales e interoperabilidad entre centros de formación habilitada por tecnologías como el blockchain".

En 2021, según los datos facilitados por la Asociación Internacional de Universidades, había aproximadamente 20.000 universidades en todo el mundo. Cada institución está inmersa en un entorno más global, diversificado y complejo. Para los alumnos y sus familias, las opciones de aprendizaje son más difíciles, ya que los criterios de pertinencia y las ventajas competitivas son cada vez más personales y contextuales. La selección de las vías de (y la ponderación de) los posibles retornos no se ajustarán a los valores tradicionales de los puntos de referencia entre las opciones. El informe presentado por MWCapital y EDT&PARTNERS ha entrado a reflexionar y debatir en profundidad el devenir y las tendencias de las Universidades del Futuro.

El informe presentado hace hincapié en crear instituciones con mayor diversidad y acceso, para más personas, durante más tiempo, con más opciones y más posibilidades. Se trata de aprovechar la digitalización como herramienta para democratizar el acceso, sin dejar a nadie atrás. Según el informe, el sistema de educación superior debería garantizar el acceso a redes y dispositivos al tiempo que ofrece diferentes metodologías para adaptar el aprendizaje sin socavar la calidad y la integridad siempre evaluando los resultados, centrándose en el aprendizaje universal.

La Educación superior del futuro debería tener, también, más alternativas financieras, más fuentes de ingresos ya que el apoyo financiero para los estudiantes garantiza el acceso a la educación superior y mejores oportunidades. El informe propone nuevos modelos como por ejemplo la esponsorización del empleado o el pago una vez finalizados los estudios. También propone nuevas fuentes de ingresos para la universidad, como monetizar espacios, investigación, talento, etc.

Introduciendo la Universidad del Futuro, la Universidad por capas

El acto ha terminado definiendo las Universidades del Futuro. Según los expertos, éstas deberían desarrollar su propuesta de valor basado en distintas capas conformadas por el grado de digitalización de la interacción con la comunidad universitaria, desde la participación offline en el campus en un extremo hasta la experiencia virtual en el metaverso en el otro extremo; del mismo modo, estas capas están asociadas a los target groups adressed: des de los estudiantes matriculados en el campus en un extremo hasta cursos o microcredenciales ofrecidas a un mercado masivo. Así mismo algunas universidades deberían ofrecer una propuesta basada en todas las capas simultáneamente mientras que otras se especializarán en unas pocas capas.

En cuanto a la capa del campus físico se ha destacado que este ofrece la experiencia que no puede replicarse en online y está orientado a la colaboración y la co-creación. Este concepto está ligado a que la revolución digital se une a la evolución humana. Los mayores beneficios se producirán cuando incorporemos el elemento humano, más allá de impartir contenidos y aprobar exámenes, las instituciones educativas con integridad se preocupan por lo que los alumnos pueden llegar a ser.