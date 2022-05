Los Cursos de Verano de la UNED recuperan las cifras anteriores a la pandemia

La UNED ha presentado hoy la 33 edición de sus Cursos de Verano, que se desarrollarán en modo online y presencial del 15 de junio al 23 de septiembre. La edición de 2022, en la que mantiene su colaboración Banco Santander a través de Santander Universidades, reúne 142 cursos que comparten el compromiso educativo de calidad, inclusión y equidad del resto de estudios de la universidad. Igualmente, se consolida la colaboración con Instituciones Penitenciarias: 14 cursos se desarrollarán en sendos centros penitenciarios de toda España, con posibilidad de participación tanto interna como externa, con la novedad de la celebración de dos cursos en dos hospitales psiquiátricos penitenciarios. La matrícula, que se abre el 18 de mayo de 2022, se realizará de forma online y permanecerá reducida hasta el 30 de junio.

El rector, Ricardo Mairal; Jesús de Andrés Sanz, vicerrector de Centros Asociados; Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal y Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, y Marta Moreno González, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano de la UNED, han sido los encargados de presentar y dar el pistoletazo de salida a esta nueva edición de los tradicionales Cursos de Verano de la universidad, que en esta ocasión sumarán un total de 142 encuentros repartidos en 35 sedes.

Marta Moreno, responsable de los Cursos de Verano de la UNED, ha destacado que esta edición presenta "una variada oferta temática impregnada de la mirada interdisciplinar que caracteriza a nuestros cursos". La responsable de Cursos de Verano de la universidad ha querido destacar que la variedad temática "es el reflejo de los más de 50 departamentos de las distintas Facultades y Escuelas que han participado en la organización de los cursos", así como el hecho de que "los Cursos de Verano suponen una formación especial que no solo complementa el curriculum, sino que permite conocer directamente a los mejores especialistas de cada especialidad". En este sentido, Moreno ha resaltado la participación de " Joaquín Almunia, anterior comisario de Economía de la Unión Europea; Pablo Iglesias, exvicepresidente segundo del Gobierno; José Bono, expresidente del Congreso de los Diputados; la periodista Ángeles Caso o la escritora Espido Freire, entre otros".

En un momento de reflexión cuando la UNED cumple 50 años, la vicerrectora adjunta ha destacado la consolidada experiencia de la UNED en la celebración de los Cursos de Verano, apuntando que " en la última década han participado más de 82.000 alumnos".

El vicerrector de Centros Asociados de la UNED, Jesús de Andrés Sanz, ha señalado que "los Cursos de Verano son una muestra de alegría, tras la exigencia docente del curso académico, que permite a los estudiantes incorporar a su formación, en un ambiente lúdico que no olvida el rigor y calidad que nos caracteriza, todo lo que la universidad puede aportar en divulgación científica, cultural, social, etc." Para el vicerrector, los cursos son, además, "una magnífica oportunidad de conocer la excelente labor de los Centros UNED".

Se incorporan dos hospitales psiquiátricos penitenciarios

En la presentación ha intervenido Miguel Ángel Vicente Cuenca, director general de Ejecución Penal, Reinserción Social de Instituciones Penitenciarias, ha querido destacar la "novedad que supone impartir dos cursos en los hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, algo muy necesario para toda la sociedad puesto que la reflexión sobre la salud mental es una prioridad de primer orden tanto en el sistema nacional de salud como en el sistema penitenciario y, cuantas más voces se incorporen, cuanto más trabajemos de forma conjunta con especialistas en la materia, más beneficios para la sociedad obtendremos". Vicente Cuenca ha resaltado también "la novedad que significa el trabajo y la intervención sobre igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito penitenciario, sobre el que se van a realizar tres cursos", así como los "tres cursos relacionados con envejecimiento, un tema de especial relevancia entre la población penitenciaria". Finalmente, el representante de Instituciones Penitenciarias ha recordado que en la edición de 2021 participaron 373 personas en los cursos celebrados en sus sedes, de las cuales "287 fueron internos, 31 personas acudieron desde el exterior y 55 formaban parte del personal penitenciario".

Finalmente, el rector, Ricardo Mairal, ha cerrado la presentación señalando que "presentamos una edición que ofrece datos muy prometedores: más de 140 cursos en 66 escenarios coordinados por 35 sedes, 14 de ellos en Centros Penitenciarios, lo que supone recuperar las cifras anteriores a la pandemia, algo que sin duda es una excelente noticia. Con una oferta académica muy amplia, presidida por la calidad que ha sido constante en estos 33 años, los cursos estivales se suman a un año muy especial, en el que celebramos el quincuagésimo aniversario de la universidad. En este sentido quiero destacar una cifra muy elocuente: más de 3.000 cursos realizados, lo cual es una muestra de la apuesta de la UNED por devolver a la sociedad lo mejor que recibimos de ella a través del conocimiento".

Mairal no ha olvidado "la colaboración durante más de 20 años del Banco Santander, cuyos representantes por motivos sobrevenidos no han podido acompañarnos hoy pero de quienes quiero poner en valor su implicación total con la universidad en general y con el proyecto de Cursos de Verano en particular. Y, por supuesto, también el trabajo con el Ministerio del Interior, cuyo apoyo es fundamental en el desarrollo de los cursos en Centros Penitenciarios".

Relacionados Trancho Lemes asegura que la educación financiera aporta competencias muy valoradas para acceder al mercado laboral