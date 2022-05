¿Con qué sueñan los niños y adolescentes españoles?

Soñar es gratis y los niños y adolescentes son expertos en imaginar y proyectar sus ilusiones, porque ¿quién no ha oído en ciertas ocasiones la famosa frase "Cuando sea mayor quiero "?

Pixpay, la app que permite a los padres enseñar a sus hijos a gestionar y manejar su dinero de forma segura y responsable, conoce muy bien a los jóvenes y por eso puso en marcha en España el pasado marzo la primera edición de Dream On by Pixpay. Una convocatoria anual de proyectos dirigida a adolescentes de entre 10 y 18 años que quisieran hacer realidad sus sueños, en la que la compañía ha recibido más de 6.000 ideas.

Una iniciativa con la que la compañía fomenta el emprendimiento juvenil y ayuda a adolescentes ambiciosos y creativos, a alcanzar sus sueños, dotándolos de los medios necesarios: financiación y expertise para la puesta en marcha de estos. Para ello, todos los participantes debían contestar a dos preguntas: ¿Cuál es tu suen?o? y ¿Que? harías si ganaras los 1000€ del premio?

Viajar, estudiar y emprender: lo más soñado

De todas las ideas recibidas se ha observado que, entre las principales categori?as de suen?os esta?n los viajes (32%), los estudios (24%) y el emprendimiento (10%), seguidas de deporte (7%), arte (6%) y compras (6%).

Y es que, los nin?os y adolescentes espan?oles suen?an con viajar a Estados Unidos y ma?s concretamente Nueva York, seguido por Pari?s y Maldivas. Y es curioso, por otro lado, que 1 de cada 4 nin?os esta? está preocupado por el futuro y la mayoría tiene el suen?o de realizar una carrera universitaria. En este sentido, una gran parte de los adolescentes declara que si ganaran el premio lo ahorrari?an para poder pagar la matri?cula de la universidad. En relación con los estudios, tienen una gran preocupacio?n por los idiomas, principalmente el aprendizaje del ingle?s. El tercer sueño más repetido tiene que ver con emprender, y en este sentido, el 10% de los adolescentes quiere poner en marcha su propia empresa, siendo el negocio más destacado montar un centro de este?tica y manicura.

El suen?o de muchos, poder ayudar a los dema?s

Adema?s de querer viajar, estudiar o emprender, los nin?os espan?oles quieren ayudar a los dema?s. Y es que, cuando les preguntan que? hari?an si ganasen Dream On, muchos indicaron que lo usari?an para ayudar en casa a sus familias o lo donarían a una ONG, destacando que mencionan la guerra de Ucrania como parte de sus preocupaciones.

En palabras de Beatriz Arce, Country Launcher en España de Pixpay: "La primera edición de Dream On by Pixpay en España nos ha mostrado todo el talento que tienen los niños en nuestro país. Al analizar todos los sueños hemos visto lo creativos, divertidos y ambiciosos que son, por ello no podríamos estar más convencidos de la importancia de apoyarles y ayudarles a llevar a cabo sus ideas. Queremos que los niños y adolescentes no dejen de soñar y por eso ya estamos pensando en poner en marcha una segunda edición del concurso".

Ganan los valientes que sueñan a lo grande

Han participado jóvenes presentando sus proyectos que abarcaban diferentes temáticas, desde artísticos, culturales, deportivos, empresariales, sociales o asociativos. Una vez cerradas las solicitudes, el equipo de Pixpay seleccionó 30 candidatos, quienes tuvieron que explicar su proyecto en un breve vídeo. Los ganadores recibirán ayuda para desarrollarlo de la mano de expertos, y una suscripción anual a Pixpay. Los premios ganadores han sido:

-El premio propio de Pixpay es para el palmesano Marc Revert Sánchez, que con solo 13 años es el creador de Organizoo, una app para organizar los deberes y exámenes.

Su iniciativa consiste en lanzar su aplicación al mercado y que cualquier persona pueda publicar en un espacio compartido las tareas pendientes. En enero, lanzó su aplicación en versión beta para sus compañeros con el objetivo de que pudieran optimizar su tiempo. Además, para lanzar una app de calidad Marc está aprendiendo dos lenguajes de programación.

-El premio del público ha sido para Aroa Navarro García por su proyecto, centrado en regalarle un viaje a su mejor amiga. Aroa es madrileña y con 16 años, ha movido cielo y tierra para hacer que todos sus amigos y familiares votaran por ella y ha logrado 1838 votos. Su sueño Viaje a París consiste en viajar a París con su mejor amiga como sorpresa por su cumpleaños, lo que les permitiría pasar más tiempo juntas y disfrutar de nuevas experiencias ya que el próximo año, Aroa, estudiará en USA.

-El premio del jurado es para Anne Jacob. Ella tiene 16 años y es de Pamplona. Entre sus planes de futuro se encuentra dedicarse profesionalmente a la conservación del medio ambiente, por eso su proyecto Voluntariado en Costa Rica se basa en formar parte de un voluntariado ambiental en Costa Rica, donde aprendería labores de recolección de información sobre la vida silvestre, reforestación y trabajos de mantenimiento y conservación de la selva amazónica.

Además, Dream On ha contado con un jurado de primer nivel, y que han sido el ejemplo perfecto para motivar y animar a esos jóvenes con ideas e ilusión: Maite Cazorla, jugadora de baloncesto española de La Liga Femenina, Luis Alvarado, trabaja para el World Economic Forum y la Mission Possible Partnership asesorando a los CEOs de las principales empresas del mundo sobre la descarbonización de las industrias pesadas y acelerando la transición de la industria hacia un futuro de neutralidad de carbono. Y el tercer miembro ha sido Rocío Ruiz, violinista y cantante actualmente es soprano de la prestigiosa Ópera de París.