EAE Business School acoge Side Events de la III Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC2022) de la Unesco

EAE Business School acoge dos side events, el 16 y 17 de mayo, en su campus de Barcelona, en el marco de la Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC2022, por su sigla en inglés), que reúne a todos los actores pertinentes con el fin de definir y preparar su hoja de ruta para una nueva era de la educación superior. Esta hoja de ruta responderá a los desafíos enfrentados por la humanidad y el planeta, prestando especial atención a la disrupción mundial creada por la pandemia de COVID-19. Se centrará tanto en los sistemas de educación superior (normas, políticas, estructuras, partes interesadas) como en las instituciones (universidades, entidades especializadas, redes).

Académicos de distintas universidades del mundo participan en las cuatro sesiones que se celebran en la Sala Ágora de EAE Business School: The Justice Imperative: Knowledge Democracy, Higher Education and the SDGs y Shifting Architectures of Knowledge through Community-University Engagement and the Future of Higher Education, el lunes 16 de mayo; y el 17 de mayo, las Conferencias: UNHCR Youth Capacity Building y An Indigenous Perspectives Circle on the Future of Higher Education and Reception.

La UNESCO organiza la Conferencia Mundial sobre Educación Superior para ofrecer nuevos conocimientos, alianzas creativas de ideas innovadoras y producir una coalición amplia y revitalizada de la comunidad mundial de educación superior en apoyo a la Agenda de Desarrollo 2030 y más allá.

JIBU H2O, De EAE lab a la conferencia mundial sobre educación superior

Por otro lado, los alumni Diego Figueroa, Juan José Márquez y Juan Miguel Da Silva participarán en una de las sesiones de la Tercera Conferencia Mundial sobre Educación Superior (WHEC2022) para explicar su emprendimiento de negocio, JIBU H2O, la alternativa "plastic free" para beber agua de manera más sostenible, responsable y conveniente; a través de sus refilling stations inteligentes de agua filtrada. La idea nació a partir del TFM del Máster de Emprendimiento e Innovación de los alumnos Diego Figueroa, Juan José Márquez, Juan Miguel Da Silva y después pasó por la incubadora de la Escuela, EAE Lab y la aceleradora, EAE Invierte.

Relacionados El colegio British School of Valencia es reconocido como un colegio Common Sense por su programa en educación digital