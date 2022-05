La EUSS celebra sus 25+2 años de historia con un acto institucional

Más de 200 personas entre equipo, comunidad salesiana, estudiantes, antiguo alumnado y familias se reunieron ayer en la celebración de los 25+2 años de la Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS). Una fiesta que había quedado pospuesta a causa de la pandemia y que, finalmente, se ha hecho realidad.

El acto arrancó a las 19h al claustro del EUSS con un discurso del actual director, Andreu Moreno, quien dio la bienvenida explicando que el camino hecho durante estos años no ha estado fácil: "Muchas han sido las trabas, pero gracias a una visión, una gran determinación, y al compromiso y el esfuerzo de muchas personas, tenemos el gozo de compartir este cumpleaños". A continuación, dio al resto de invitados, a través de los cuales se hizo un repaso institucional de los primeros años de la escuela, ahora hace 27 años.

Un cuarto de siglo de historia

El nacimiento oficial del EUSS se remonta al curso 1994-1995, a pesar de que la idea se empezó a gestar unos años antes. El objetivo era impulsar un centro universitario de formación técnica, que mantuviera el estilo educativo salesiano, basado en valores como la convivencia, la tolerancia, las relaciones interpersonales o el seguimiento personalizado que se da a cada alumno.

Entonces el director era Josep Maria Oriol, quien mantuvo el cargo hasta el 2002, cuando lo sustituyó el Dr. Carles Rubio. En su discurso, los dos exdirectores coincidieron a destacar los momentos especiales de su mandato, como la inauguración del primer curso, la primera graduación o las diferentes titulaciones que se han impartido durante estos años.

Aquel 1994 también se estableció el convenio de colaboración con la Universitat Autònoma de Barcelona, a la cual la EUSS sigue adscrita actualmente, y se empezó a impartir la titulación de Ingeniería Técnica Industrial en la especialidad de Electrónica Industrial. Posteriormente, se incorporarían el resto de grados que ofrece actualmente: Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, Ingeniería Mecánica, Ingeniería en Organización Industrial, Ingeniería en Energías Renovables y Eficiencia Energética, Ingeniería en Automoción y la doble titulación en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática e Ingeniería Mecánica.

Una comunidad que perdura en el tiempo

La primera graduación de la EUSS fue el marzo del 1998. Desde entonces, la escuela ha formado a 2.117 ingenieros e ingenieras. Y algunos de ellos estuvieron presentes ayer en esta celebración.

En primer lugar, José Manuel Alcántara y Mariona Martí, fueron los dos alumni que participaron del discurso de cumpleaños, y lo hicieron recordando su paso por la EUSS. Por otro lado, los estudiantes de ingeniería Helena Boltes, de 1r curso, y Aaron Eguizábal, de último curso, también tuvieron la oportunidad de explicar su experiencia en primera persona.

Por último, fue el turno de los alumni Rebeca Sala, Product Manager in Energy Management a Lovato Electric y Brenda Dalmau, ingeniera eléctrica y miembro del equipo directivo de Instalaciones Enrique Dalmau SL. En este caso, se habló del vínculo que mantiene el EUSS con las diferentes empresas del sector, que hacen que el Enginyering by doing traspase las paredes de las aulas creando nuevas sinergias con el mundo laboral.

Al acto también intervinieron representantes del actual equipo del EUSS, así como otras personalidades muy vinculadas a la comunidad, como por ejemplo la Dra. Maite Carrassón, vicerrectora de Calidad y de Acreditación Académica de la UAB; el Dr. Alexandre Blasi, en nombre del Patronato; Fernando Miranda, vicario y delegado de formación Inspectoria Maria Auxiliadora; y Orlando González, presidente Patronato Fundación Rinaldi.

La segunda parte de la celebración, más festiva, contó con el grupo musical St. Michael's Coast para amenizar el piscolabis que se había preparado para la ocasión.