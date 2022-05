Formación Profesional 4.0 para traer la vida y la tecnología a la España Despoblada

El proyecto "Construcción 4.0 vs FP 4.0", coordinado por butic The New School, considerada entre las 10 mejores escuelas de infoarquitectura del mundo, acaba de recibir el apoyo del Programa Dualiza de la Obra Social de la Caixa.

Gracias a este proyecto, los Institutos de Educación Secundaria Andrés Laguna (Segovia), Miralrío (Zaragoza) e Islas Filipinas (Madrid), han obtenido una financiación de 25.000 euros para mejorar la inserción laboral de los estudiantes de FP Edificación y Obra Civil a través de competencias profesionales innovadoras tales como el manejo de escáner láser, el modelado 3D y la gestión colaborativa, una formación que permite dar respuesta a la demanda actual del sector de la construcción, en una especialización que actualmente tiene pleno empleo.

El sector de la construcción atraviesa un momento clave de renovación en torno a la digitalización, sostenibilidad, economía circular e industrialización, apostando por la calidad, la innovación, y la profesionalización. Para dar respuesta a estos retos, está demandando profesionales con una elevada formación técnica.

Butic The New School coordina un proyecto junto a los tres IES, donde más de 60 estudiantes de Edificación y Obra Civil están realizando el levantamiento de un modelo 3D a partir de las nubes de puntos escaneadas con un escáner láser profesional de Leica para realizar una propuesta de rehabilitación de una escuela rural en Mozoncillo (Segovia), como si se tratara de un encargo real.

El proyecto se propone en varias fases, tal y como ocurriría en una oficina de proyectos: trabajo de campo y trabajo de oficina, alternando con sesiones de formación sobre el manejo del escáner láser RTC 360, la gestión de la nube de puntos, el levantamiento de un modelo 3D de la escuela rural y todas aquellas actividades necesarias para la realización de proyectos de rehabilitación de edificios.

BIM: la evolución de los sistemas de diseño con Pleno Empleo

La metodología BIM (Building Information Modeling) que aprenden todos los alumnos, permite el trabajo colaborativo y multidisciplinar para la redacción de proyectos de construcción, así como la gestión del mantenimiento durante todo el ciclo de vida del edificio. Su objetivo es centralizar toda la información del proyecto en un modelo de información digital, y es de obligado uso en los proyectos con financiación pública desde 2018. Además, los puestos de trabajo a los que tienen acceso los estudiantes de FP Edificación y Obra Civil demandan expertos en el manejo de estas nuevas tecnologías.

Un viaje a la España vaciada, para conocer todas sus posibilidades

Para el trabajo de campo del proyecto se han seleccionado 19 alumnos que han viajado la semana del 9 de mayo hasta el municipio de Mozoncillo en Segovia para conocer la realidad de la España vaciada, pero también para que aprendan a valorar sus ventajas y las oportunidades para su futuro laboral. En este viaje han decidido que sea, entre otras, la escuela rural de este pequeño pueblo la que van a rehabilitar en sus respectivos centros formativos.