Alfio Bardolla:"En el sistema formativo falta el aprendizaje más importante, que es la educación financiera"

Isabel Figueroa Madrid

La formación sobre finanzas personales ha cambiado en los últimos años, las empresas cada vez le dan mayor importancia y una parte fundamental es la enseñanza sobre el manejo de dinero desde tempranas edades. Alfio Bardolla, director de la Escuela Internacional de formación financiera, nos comenta las claves de la educación financiera.

¿Es necesaria la educación financiera en el colegio?

La escuela está focalizada en como desarrollar algunas competencias profesionales, y no sobre competencias financieras. Esto explica por qué médicos, abogados, agentes bancarios y profesionales no consiguen dejar de trabajar, y deben continuar haciéndolo si quieren sobrevivir.

La educación en las escuelas normalmente pasa a través de dos estadios: uno base que consiste en aprender a leer, escribir y hacer las cuentas. Uno profesional, donde aprendemos los principios del trabajo que hemos elegido o al que, a menudo, nos han orientado otras personas.

En el sistema formativo falta la formación más importante, la que nos permita vivir serenamente nuestros días: la educación financiera.

En la universidad o en el colegio no me han enseñado ni a gestionar el dinero ni mucho menos a producirlo

Es importante explicar a los jóvenes que el camino común para un gran éxito económico no es, como la mayoría de la gente piensa, inscribir a los niños en escuelas y universidades o ponerlos en grandes empresas, sino ayudarles a desarrollar sus habilidades personales y autoestima que luego serán las herramientas para crear un futuro exitoso.

Esto no quiere decir que desprecio la educación universitaria. Una buena educación te enseña a pensar críticamente, te abre al conocimiento y a nuevas ideas. Algunas facultades como ingeniería, medicina, economía pueden prepararte para seguir una carrera; pero este tipo de educación está lejos de garantizar el éxito en el plan económico.

¿Cómo ayuda la educación financiera en el día a día de una persona?

El dinero influye todo el tiempo en nuestro bienestar, es una cuestión muy sencilla.

Más dinero, más control de nuestra vida.

Más dinero, más posibilidades, más opciones para vivir nuestra propia vida.

Quien puede confiar en una situación económica sólida, tiene los recursos necesarios para hacer frente a cualquier acontecimiento con total tranquilidad.

Es necesario asumir por completo la responsabilidad de la gestión, protección e inversión de nuestro dinero.

La educación financiera es mucho más que pensar solo en dinero. Es hacer lo que realmente quieres en la vida. Se trata de seguir tu pasión, tomar decisiones que no se vean afectadas por tu cuenta bancaria y vivir la vida en tus propios términos.

Muchos pierden de vista lo que alguna vez quisimos ser, porque estamos atrapados en un mecanismo en el que somos padres, socios, empleados, jefes, amigos, hijos y en este control los sueños desaparecen lentamente.

¿Es necesario tener estudios superiores para entender los conocimientos de la educación financiera?

La formación académica no siempre incide sobre los resultados desde el punto de vista financiero

La mayoría de los nuevos negocios exitosos han sido creados por personas que han aprendido de su propio trabajo donde la formación académica (diplomas, doctorados o másteres) no tiene ninguna incidencia sobre la capacidad de producir gran cantidad de dinero. Bill Gates (el propietario de Microsoft), Ted Turner (el propietario de la CNN), Steve Jobs (el creador de Machintosh y de Apple), Henry Ford (el primer constructor de automóviles en serie), Thomas Edison (inventor de la lámpara incandescente y creador de la General Electric). Estas son algunas personas que han cambiado nuestra historia y nuestro modo de vivir aún sin tener títulos universitarios.

¿Cúal es el objetivo de la educación financiera?

La mayor parte de las personas no tiene la capacidad de producir, mantener, gestionar o proteger un gran capital. Pero, dado que en la vida de todos modos hay que relacionarse con el dinero, es importante comprender cómo funciona.

El verdadero objetivo de la educación financiera es asumir por completo la responsabilidad de la gestión, protección e inversión de nuestro dinero para alcanzar una libertad financiera y concentrar tu tiempo en lo que realmente deseas.

El dinero no es lo que te hace verdaderamente rico: es la libertad que proviene de perseguir lo que te da alegría y te proporciona la plenitud que te hace rico. El objetivo de la libertad financiera es que una vez que te vuelves financieramente libre, tienes más opciones sobre cómo vivir tu vida y pasar tus días.

La libertad financiera es una forma de vida: trata de pensar en el dinero de la misma manera que piensa en la salud o el estado físico

De hecho, así como nos alimentamos adecuadamente, hacemos deporte y hacemos actividades al aire libre, de exactamente la misma manera podemos mantenernos en forma desde un punto de vista financiero. El problema principal es que, en la sociedad en la que vivimos, es difícil tener tiempo para seguir los sueños.

Cuántas veces te han dicho: 'no es posible, es demasiado arriesgado, si la idea es buena entonces ¿por qué nadie lo ha pensado antes?, si fuera tan fácil ya lo habrían hecho'. Sin embargo, los sueños son importantes, como tener tiempo para seguir tu misión de vida.

¿Porqué se le concede hoy tanta importancia a la educación financiera en todo el mundo?

Si no tomas los asuntos financieros en tus propias manos, no tendrás ningún control sobre el resultado que deseas.

Lo bueno es que no es complicado. Puedes hacerte cargo de tu futuro financiero, ya sea para invertir en bienes raíces, construir tu negocio, invertir en los mercados financieros.

El primer paso para disfrutar de los beneficios de tener una buena cultura financiera es determinar dónde te encuentras ahora financieramente y a dónde quieres ir.

¿La población mas joven tiene que tener mas formación en este tema?

Todos tenemos que estar al corriente en formación financiera pero seguramente empezar antes tiene sus ventajas.

¿Como es actualmente la educación financiera en España?

Nadie enseña a gestionar el dinero

A menudo estoy en contacto con personas que en el ejercicio de su profesión de abogado, médico, directivo, han obtenido gran éxito, pero, más allá de las apariencias, son débiles financieramente y si por cualquier motivo debieran dejar de trabajar quebrarían en no más de seis meses. Esto sucede porque han salido de la escuela sin ninguna capacidad financiera o no han tenido padres capaces de enseñarles algunos simples conceptos de finanzas. Muchas de estas personas, a pesar de trabajar intensamente hasta dieciséis horas al día, están siempre al borde del colapso financiero. No sirve trabajar fuerte. Sirve trabajar de forma inteligente.

Se genera riqueza sólo cuando con poco esfuerzo se logran grandes resultados. La pobreza en cambio, aparece cuando se realiza un gran esfuerzo y se logran resultados escasos.

¿La educación financiera puede generar correctos hábitos de ahorro?

El primer paso para obtener una libertad financiera es crear entradas automáticas a través de tus ahorros, para después generar activos, es decir dinero que entra en automático. En este caso la correcta gestión de tus ahorros es lo que hace la diferencia. Si gano mucho y gasto todo seré un pobre con un alto nivel de vida.

¿La educación financiera podría evitar ser victima de estafas y ciberestafas?

Una correcta educación financiera te prepara para invertir correctamente tu dinero y a gestionar el riesgo.

La mayoría de las veces la gente no tiene un plan para invertir, no sabe cuándo y cómo entrar en el juego. Muchos no tienen reglas controladas ni verificadas científicamente y se basan sobre lo que les dice un amigo o el contable/directord del banco.

Muchas otras personas no saben planificar cómo salir de una inversión.

Muchos tienen miedo de perder, pero perder forma parte del juego. El problema es que para la gente es difícil aceptar haberse equivocado y transforma una posición de pequeña pérdida en una catástrofe financiera.

Nunca hay que invertir sin haberse documentado antes, y sobre todo sin tener un paracaídas

¿Cúales serian las claves para empezar a tener una buena educación financiera?

Tienes que aprender a generar, gestionar y proteger tu dinero, estos son los tres puntos principales de una buena educación financiera. Para empezar tienes que saber tu situación financiera actual y cuales son tus objetivos económicos.

También debes entender las reglas del juego y aprender bien sobre las entradas automáticas que puedes crear, es decir, las actividades que te permiten generar dinero sin intercambiar el tiempo por un salario; éste es el único camino que conduce a la libertad financiera.

Si quieres ser financieramente libre, debes pensar en el dinero de manera diferente a como lo hiciste ahora. Tendrás que tomarte el tiempo para estudiar, estar dispuesto a dejar de lado algunas creencias y aplicar lo que has aprendido sin descanso.

Cuando se trata de libertad financiera no es una cuestión de suerte, la única fuerza que trae buena suerte eres tú.

Relacionados elEconomista y Acciona celebran un nuevo encuentro informativo sobre finanzas verdes