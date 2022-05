Nace «El arte de convivir en paz», la primera agenda común para fortalecer una cultura de entendimiento y coexistencia pacífica

El próximo 16 de mayo se celebra el Día Internacional de la Convivencia en Paz, declarado por Naciones Unidas. Con esta fecha, la ONU enfatiza la «importante función de la sociedad civil en la promoción de la convivencia como un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos».

Para ayudar a la consecución de estos objetivos nace el proyecto «El arte de convivir en paz», organizado por la Plataforma Pacto de Convivencia y el Círculo de Bellas Artes, donde se ha presentado este miércoles 11 de mayo. El director del Círculo, Valerio Rocco, ha destacado en su intervención la necesidad de poner en práctica iniciativas que como esta «pongan en valor la utilidad de la cultura y la educación en el diseño de sociedades más tolerantes, pacíficas y solidarias». «Tanto las instituciones culturales como los centros educativos deben dar un paso al frente en el liderazgo de la lucha contra las actitudes sectarias y las amenazas a las libertades fundamentales, que desgraciadamente están tomando fuerza en nuestro país», ha concluido.

Por su parte, Ana Ruiz, coordinadora de Pacto de Convivencia, ha señalado que «convivir es un arte que se debe cultivar de manera intencional. Por eso no se debe escatimar esfuerzos en fortalecer una cultura de entendimiento que capacita para responder a los grandes retos actuales. No se puede externalizar la responsabilidad cotidiana de construir la convivencia».

Este proyecto supone el diseño y puesta en marcha de la primera agenda sociocultural conjunta de convivencia en nuestro país. Esta agenda se nutrirá de eventos específicos que profundicen aspectos claves de la convivencia, propuestos por todo tipo de instituciones: centros educativos, asociaciones, empresas, lugares de culto, profesionales El proyecto se desarrollará a partir del próximo 16 de mayo y tendrá una duración de un año. Está abierto a todas las entidades interesadas en participar.

Entre las propuestas que ya se han sumado a «El arte de convivir en paz» se encuentran: una formación abierta a todo el público a través de redes sociales sobre el impacto del uso de algoritmos en la vida cotidiana de la ciudadanía; un seminario sobre la aportación de las personas migrantes a la literatura europea de los siglos XX y XXI liderado por investigadoras de la Universidad Autónoma de Madrid en el que participan docentes y alumnado de 10 países de la red CIVIS European University. Diferentes confesiones religiosas contribuyen a la agenda con vigilias de oración por conflictos bélicos abiertos, en especial por la situación actual en Ucrania.

En la agenda está representada también la diversidad geográfica: Suman eventos educativos varios centros de enseñanza secundaria de Cantabria y Castilla y León. Desde el País Vasco, la Fundación Buesa Blanco ha sumado la presentación el mismo día 16 de mayo a las 19h en el Palacio de Congresos Europa de Vitoria del libro «Transterrados: Dejar Euskadi por el terrorismo», publicado en colaboración con el Instituto de Historia Social Valentín Foronda; las consecuencias del terrorismo se abordan también en la trilogía de teatro documental «Rescoldos de paz y violencia» que se presenta en mayo en la Sala Mirador en Madrid.

En el Círculo de Bellas Artes destaca su proyecto Círculo Solidario, mediante el cual ofrece a distintas ONG's la posibilidad de dar a conocer su trabajo, muchas veces invisible en nuestra sociedad, poniendo a su disposición los espacios para que puedan organizar conferencias, debates o para que expongan sus actividades. Como ejemplo, el próximo 17 de junio se celebrará «Idearia. Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria».

Esta primera edición de la agenda quiere rendir homenaje de una forma destacada a la población ucraniana. Por ello, cada acto que se sume formará parte del Mural de la Convivencia en Paz, que reproducirá de manera digital la obra May I give this ukranian bread to all people in this big wide world, de la artista Maria Prymachenko.

La figura y obra de María Prymachenko (1908-1997) constituyen una referencia fundamental en la cultura ucraniana. La artista es símbolo de supervivencia al haber sobrevivido a la Primera y Segunda Guerra Mundial, a una grave enfermedad y a numerosas vicisitudes. Su estilo naif lleno de colorido deja entrever un rico mundo interior, tremendamente imaginativo y en continua reflexión sobre las condiciones cotidianas de la convivencia en paz. En homenaje a ella, la Unesco declaró el año 2009 como Año de María Prymachenko. Algunas obras de la artista conservadas en el Museo de la ciudad de Ivankiv, en la región de Kiev, han sido destruidas por los bombardeos en los primeros días de la guerra que asola el país.

Esta iniciativa está convocada de manera conjunta por el Círculo de Bellas Artes y las entidades que forman la Plataforma Pacto de Convivencia. Citados en orden alfabético son el Arzobispado de Madrid, el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, la Comisión Islámica de España, el Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, Crue Universidades Españolas, Diaconía España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, el Movimiento contra la Intolerancia y la Plataforma del Tercer Sector.