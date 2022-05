European Flyers lanza el curso online de piloto de drones más completo del país

European Flyers, Centro de Formación de Vuelo líder en el país, acaba de lanzar el curso online de piloto de drones más completo del país para todos aquellos alumnos que quieren una formación profesional, completa y optimizada sin necesidad de tener que desplazarse hasta alguna de las bases de la escuela, ubicadas en el Aeródromo de Cuatro Vientos (Madrid) y el Aeródromo de Mutxamel (Alicante), para recibir las clases teóricas.

European Flyers responde así al auge de un sector que cada vez genera más interés entre los jóvenes, y es que 1 de cada 3 se plantea ser piloto de dron, como pudo descubrir la escuela en una encuesta realizada a más de 2.000 personas de entre 15 y 20 años. Por otro lado, este mismo estudio mostró que el 52% de los encuestados no saben qué tienen que estudiar para poder ser piloto de dron y el 76% reconoció desconocer el amplio abanico de salidas que ofrece la profesión.

Todos estos datos son los que han hecho a European Flyers apostar por este nuevo formato de curso, que hará uso de todas las nuevas tecnologías para permitir una formación flexible, adaptada a las necesidades del alumno, pero sin perder calidad en el proceso.

Según Gonzalo de Santisteban, Director del departamento de drones en European Flyers, "la profesión de piloto de drones es una de las grandes desconocidas. Sigue viéndose como un hobby, cuando realmente es una profesión de futuro que abre las puertas a diferentes y apasionantes sectores. Por ello, desde European Flyers seguimos adaptándonos a las necesidades del mercado laboral ofreciendo los cursos más completos en cuanto a la formación de pilotos de drones, no solo de manera presencial, sino ahora también de forma online".

Este nuevo curso de piloto de dron online incluye 50 horas de formación y seis horas de vuelo real y estará impartido por 10 instructores expertos en su materia con más de 2.000 horas de experiencia en misiones internacionales. Además, incluye las categorías abierta y específica, así como formación adicional. La primera categoría incluye la formación orientada a superar los exámenes de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea

(AESA) y está dividida en dos niveles que incluyen 13 asignaturas teóricas y dos horas de vuelo. La segunda, la específica, habilita para el vuelo en Visual Line of Sight (VLOS), dentro del alcance visual del piloto, y en Beyond Visual Line of Sight (BVLOS), más allá del alcance visual del piloto. Esta corresponde al nivel 3 de formación, que consta de diez asignaturas y cuatro horas de vuelo. Por su parte, la formación adicional incluye los cursos de radiofonista para pilotos remotos (presencial), el de vuelo autónomo (videopresencial), el de montaje de dron (online) y el de iniciación al análisis industrial: termografía, fotogrametría y multiespectral (online).

Durante el curso, el alumnado contará con los modelos de drones más avanzados y como novedad, podrá montar su propio dron de carreras en clase y llevárselo a casa junto con su emisora, receptor y batería y unas gafas FPV.