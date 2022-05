La ministra de Educación apunta a que la ley del PAI puede ser avalada con las competencias de Navarra

Europa Press Pamplona

La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, ha afirmado este martes en el Senado, en relación con la ley navarra para estabilizar al profesorado del Programa de Aprendizaje de Inglés (PAI), que "lo que el Parlamento de Navarra ha aprobado es la creación de nuevas plazas del profesorado de lengua extranjera y lógicamente el acceso para esta plantilla, cuestión que entra dentro de sus competencias, siempre que lógicamente no suponga la integración dentro de los cuerpos nacionales docentes, que es competencia de la Administración General del Estado y por tanto normativa básica".

Así, la ministra ha afirmado que si la ley navarra no supone la integración dentro de los cuerpos nacionales, "entendemos que no habría ningún problema". No obstante, ha señalado que "hay que dejar que funcionen los trámites institucionales existentes para verificar que lo legislado respeta la distribución competencial que está reflejada en la Constitución española".

La ministra ha respondido de este modo a una pregunta que le ha formulado la senador navarra Ruth Goñi (elegida en las listas de Navarra Suma pero que abandonó Ciudadanos) sobre la ley foral.

Pilar Alegría ha afirmado que "este Gobierno tiene la sana costumbre de respetar las leyes que se aprueban en los Parlamentos autonómicos en el marco de sus competencias" y ha precisado que Navarra "tiene importantes competencias en el marco del régimen de funcionario público".

En todo caso, ha señalado que "para hacer un riguroso examen de dicha ley se requiere un mínimo de tiempo, pero vuelvo a garantizar que este Gobierno es profundamente respetuoso con las competencias de las distintas Administraciones". "Ahora lo que corresponde es que esta ley sea analizada dentro de la comisión de seguimiento de las Comunidades Autónomas, que depende del Ministerio de Política Territorial", ha afirmado.

Por su parte, la senadora Ruth Goñi ha recordado que el PSN ha aprobado con Navarra Suma "la mejor ley, la más decente de toda la legislatura, una ley que estabiliza las plazas de docentes del PAI y consolida el programa educativo más demandado por las familias navarras, pero todos los socios -del PSN- en el Gobierno foral se han opuesto, todos, no quieren el PAI ni en pintura y no lo quieren por pura ideología nacionalista". "¿Sabe, ministra, qué molesta tanto a sus socios nacionalistas? Que el PAI se convertirá en modelo lingüístico y se ofrecerá en todos los centros públicos en igualdad a todos los modelos. ¿Y por qué les molesta eso? Porque creen que su modelo único de educación en euskera peligra", ha afirmado.