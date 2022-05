Casillas inaugura la semana blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea

Iker Casillas, adjunto al director general de la Fundación Real Madrid, fue el primer protagonista de la Semana Blanca para los alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea. En el acto, moderado por Emilio Butragueño, el legendario guardameta explicó: "En mi regreso al club, ahora en un campo diferente como es el ámbito social, tengo la misma ilusión por volver a corresponder a millones de personas. He vuelto a la que siempre he considerado mi casa y tengo de nuevo esa responsabilidad que conlleva vestir esta camiseta".

"Los valores que me inculcó el Real Madrid han significado prácticamente todo para mí y me han ayudado siempre. Llegué con 9 años y crecí en la cantera con el esfuerzo, la responsabilidad, el sacrificio Para mantenerte en los más alto se necesita bastante fuerza interior y no creerte mejor que nadie. Tienes que trabajar mucho lo mental. Todo el mundo pasa malas etapas pero tienes que confiar en ti mismo sin que nadie te haga dudar. Cuando dudas, empieza el primer segundo de tu posible fracaso".

Labor solidaria

"Lo que más me ha llamado la atención es el cariño de la gente y lo agradecida que está con todo lo que hacemos. Los futbolistas, con nuestra influencia, tenemos la obligación moral de poder ayudar a toda esa gente que nos admira o nos ha admirado. Tenemos que tender la mano y ayudarles a tener una ilusión".

Las noches mágicas en el Bernabéu

"Las gestas del Real Madrid en la Champions son algo que se transmite en el club de generación en generación. Son noches mágicas y bastante sufridas, pero sobre todo muy emocionantes. Es un legado que viene de atrás, del esfuerzo, la constancia y la perseverancia que nos inculcaron los que fundaron este club y que se ha ido transmitiendo".

El fútbol femenino, presente en el acto

Tras Casillas, la jornada inaugural también contó con la presencia de algunas figuras destacadas del equipo femenino del Real Madrid: Ivana Andrés, capitana del primer equipo; Alberto Toril, entrenador; y Ana Rossell, directora deportiva. Esta última comentó: "Llegar al Real Madrid e integrarnos dentro de una estructura tan grande fue la parte más complicada, pero todos los departamentos estaban deseando que llegase el fútbol femenino. Una vez dentro, todo han sido facilidades".

Por su parte, Ivana dijo: "Ser la primera capitana del Real Madrid es un orgullo y un privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad. Siempre intentamos, dentro y fuera del campo, aplicar los valores del club, como el trabajo diario, el luchar hasta el final o la ambición". El técnico Alberto Toril confesó estar "muy contento de haber vuelto a casa y de todo lo que se está consiguiendo".

Roberto Carlos y Arbeloa pusieron el broche final

Las leyendas y embajadores del Real Madrid Roberto Carlos y Álvaro Arbeloa clausuraron la jornada, en la que también intervino el Catedrático de Fisiología del Ejercicio Alejandro Lucía, ofreciendo a los estudiantes una visión de lo que significa el Real Madrid en el resto del mundo. El brasileño añadió: "El Real Madrid no es solo un club de fútbol. Es una escuela. Es único. Cuando estas dentro no quieres salir nunca y cuando viajas a otros países ves la grandeza que tiene. Cuando viajo por el mundo intento contar la historia del club y mi historia con el club. Ha sido muy fácil el cambio de jugador a embajador, aunque tengo más trabajo y sufro más con los partidos ahora que antes".

Arbeloa explicó lo que trata de transmitir a sus jugadores como técnico del Cadete A: "Intento hablarles de los valores del Real Madrid. Esfuerzo, sacrifico, entrega Para mí es más importante que entiendan lo qué significa este escudo que cualquier aspecto técnico. Les digo que solo por llevar esta camiseta son el mejor Cadete A del mundo, tienen que entrenar con esa presión para estar a la altura".

